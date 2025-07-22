Принцу Джорджу 12 років: що зміниться для спадкоємця британського престолу від цього моменту

Принц Джордж / © Getty Images

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Він — майбутній король Великої Британії

Принц Джордж — другий у черзі на престол після свого батька принца Вільяма, і це накладає на хлопчика певну частку зобов’язань вже від дитинства.

Принц і принцеса Уельські в день народження принца Джорджа, 22 липня 2013 року / © Getty Images

Його батьки вирощують принца не в суворих правилах, як це було за часів дитинства його прабабусі королеви Єлизавети II, яку з приблизно такого ж віку готували до того, що вона має стати королевою. У юного Джорджа значно більше свободи, він відвідує школу Ламбрук (разом зі своїми молодшими сестрою принцесою Шарлоттою та братом принцом Луї), а домашня освіта, якій віддавали перевагу його предки, залишилася давно в минулому.

Що відомо про майбутню освіту Джорджа

Ці літні канікули, безсумнівно, будуть особливо значущими для принца Джорджа. Повернувшись до школи Ламбрук у вересні, він почне свій останній навчальний рік.

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Кейт і Вільям з трьома дітьми по дорозі в школу Ламбрук, 2022 рік / © Associated Press

Вже зараз широко поширена думка, що він вступатиме до Ітонського коледжу, йдучи стопами свого батька, принца Вільяма, і дядька, принца Гаррі. Кейт та Вільям Уельські вже відвідували кілька разів Ітон, що говорить про те, що вони всерйоз розглядають цей варіант для свого старшого сина.

Ітонський коледж розташований на іншому березі Темзи від Віндзора, за кілька хвилин їзди від будинку сім’ї. Його близькість, а також тісні зв’язки королівської родини з цим навчальним закладом, зробили його найкращим вибором для Джорджа.

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Вільям вступив до Ітона 1995 року і провів у цьому престижному навчальному закладі п’ять років. Вважається, що академічна репутація та усталені традиції цього навчального закладу повністю відповідають цінностям королівської родини.

Захоплення принца Джорджа

Окрім навчання у школі, відомо, що принц перейняв любов свого діда короля Чарльза III до мистецтва і непогано малює, він також займається регбі, любить ходити на футбольні матчі разом із батьком Вільямом, і, як він сам розповів нещодавно під час візиту на Вімблдон — непогано грає у теніс.

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Принцеса Кейт, принц Джордж і принц Вільям на Уімблдоні, 2025 рік / © Associated Press

Королівські шанувальники кажуть, що принц Джордж нагадує багатьом короля Георга VI — батька королеви Єлизавети ІІ. Насамперед своєю стриманістю та скромністю, чого, наприклад, не скажеш про його бешкетного молодшого брата принца Луї.

Нові правила від моменту 12-річчя для Джорджа

Саме від 12-річного віку спадкоємцю королівського престолу забороняється літати одним літаком або гелікоптером з іншим спадкоємцем престолу (тобто Джордж не може летіти в одному літаку зі своїм батьком Вільямом).

Маленький принц Джордж і принц Вільям у гелікоптері / © Getty Images

Це старовинне правило безпеки, покликане захистити монархію у разі нещасних випадків та зберегти лінію престолоуспадкування у безпеці. Протокол безпеки був застосований і до принца Вільяма від того часу, як він був дитиною як прямий спадкоємець престолу. Але чи буде він застосований до принца Джорджа? Ми дізнаємося це з часом, проте, нам здається, Кейт і Вільям — дуже прогресивні королівські особи і не дотримуватимуться цього правила, принаймні занадто суворо.

Принц Джордж і поява на публіці

Принц Джордж Уельський вже кілька років відвідує зі своїми батьками різні публічні заходи, зокрема і великі королівські, такі як Trooping the Colour, коронація його діда Чарльза III, та інші важливі події.

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Принц Джордж і принц Вільям на футболі / © Associated Press

Принц Джордж на коронації свого діда короля Чарльза III, 2023 рік / © Associated Press

З віком він братиме на себе ще більше зобов’язань, але поки що вся увага його батьків буде зосереджена на освіті принца, а також на тому, щоб він ріс у нормальному середовищі, багато часу проводив на свіжому повітрі та насолоджувався своїм дитинством і юністю, поки тягар корони не ляже на його плечі.