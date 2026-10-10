Рак грудей молодшає: акторка Елізабет Герлі привертає увагу до проблеми

Елізабет Герлі / © Getty Images

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Рак молочної залози досі часто асоціюють зі старшим віком. Проте хвороба може вражати й молодих жінок, а через хибне відчуття безпеки вони іноді звертаються по допомогу надто пізно. Саме на цій проблемі наголошує Елізабет Герлі — акторка та амбасадорка кампанії The Estée Lauder Companies, присвяченої боротьбі з раком грудей, про це розповіло видання People.

Особистою мотивацією Герлі стала смерть її бабусі від цієї хвороби у 1990-х роках. У 1995 році акторка почала співпрацювати з Евелін Лаудер, засновницею благодійної ініціативи, яка допомогла зробити рожеву стрічку впізнаваним символом боротьби з раком молочної залози. За десятиліття, які минули відтоді, медицина зробила значний крок уперед. Однак сьогодні, за переконаннями Герлі, науковцям потрібно краще зрозуміти, чому хвороба дедалі частіше діагностується у молодшому віці.

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15 мільйонів на дослідження

Елізабет Герлі / © Getty Images

23 вересня The Estée Lauder Companies Charitable Foundation оголосила про виділення 15 мільйонів доларів протягом п’яти років на підтримку Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Кошти спрямують на нову міжнародну дослідницьку ініціативу, присвячену раку молочної залози у молодих жінок.

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Мета програми — об’єднати науковців із різних країн, щоб дослідити біологічні механізми раннього розвитку хвороби, вдосконалити оцінювання ризиків і знайти ефективніші підходи до профілактики, раннього виявлення та лікування.

За даними BCRF, у період із 2012-го до 2022 року кількість діагнозів серед жінок віком до 45 років зросла на 11%. Водночас за оцінками фонду, від 2020 року лише близько 0,6% фінансування досліджень раку молочної залози було спрямовано на вивчення захворювання саме молодих жінок.

«Раніше всіх фактично лікували однаковими препаратами. Тепер ми знаємо, що існують різні типи раку молочної залози та що лікування може бути персоналізованішим» — розповіла Герлі виданню PEOPLE.

Однак у молодих пацієнток може бути особливий перебіг хвороби, а діагноз нерідко встановлюють уже на пізніших стадіях. Це ускладнює лікування та робить дослідження ранніх стадій раку дуже важливими.

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Для акторки значення нової ініціативи стало ще очевиднішим після знайомства з молодими жінками, які вже зіткнулися з діагнозом. За її словами, статистика перестає бути абстрактними цифрами, коли чуєш реальні історії тих, кому просто зараз потрібні ефективніші методи лікування.

«Не чекайте, якщо помітили зміни»

Не менш промовистою стала історія Бріджит Баль — підприємниці, інфлюенсерки та пацієнтки, яка пережила рак молочної залози. У 42 роки вона проходила процедуру ЕКЗ, коли помітила незвичні зміни у грудях. Спочатку жінка припускала, що відчуття можуть бути пов’язані з гормональними змінами, однак згодом дізналася про агресивну, швидкозростальну пухлину.

«Я постійно думаю про те, що було б, якби я почекала ще трохи. Пухлина росла дуже швидко, тож наслідки могли бути жахливими» — розповідає Баль.

Після оголошення діагнозу вона отримала безліч повідомлень від жінок, які завдяки її історії наважилися звернутися до лікаря. Це допомогло їй знайти новий сенс у власному досвіді та перетворити пережите на можливість підтримувати інших.

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Лікування далося Бріджит нелегко, хіміотерапія супроводжувалася важкими побічними ефектами. Саме тому вона наголошує на важливості ранньої діагностики, яка у багатьох випадках дає змогу розпочати лікування раніше та може зменшити його інтенсивність. У травні жінка завершила лікування та тепер прагне активніше використовувати свою платформу, щоб поширювати інформацію про здоров’я грудей.

Вона також нагадує, що сучасні наукові відкриття вже змінили перспективи для багатьох пацієнток. Проте для подальшого прогресу необхідні нові дослідження та стабільне фінансування.

Турбота про груди — частина турботи про себе

Елізабет Герлі / © Getty Images

І Герлі, і Баль закликають жінок знати власне тіло та звертати увагу на будь-які незвичні зміни. Евелін Лаудер ще у 1990-х роках наголошувала на важливості регулярного самообстеження, радила обрати певний день місяця, щоб не забувати про цю звичку.

Баль додає, що не всі зміни відчуваються як тверда кулька у грудях, про яку часто говорять у контексті раку грудей. Головне — знати, що є звичним саме для вас і помічати відмінності.

Водночас самообстеження не замінює рекомендованих скринінгів і консультацій фахівців. Якщо ви помітили нове ущільнення, зміну форми грудей, шкіри чи соска або інші незвичні симптоми, варто звернутися до лікаря та не чекаючи, поки вони зникнуть самі.

На початку жовтня ця тема знову опинилася в центрі уваги, Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку підсвітили рожевим на честь місяця обізнаності про рак молочної залози. Символічна акція нагадала про глобальну боротьбу з хворобою та про жінок, яким досі потрібні точніша діагностика й ефективніше лікування.

Понад три десятиліття Елізабет Герлі підтримує дослідження раку молочної залози та бачить, як наука змінює життя пацієнток. Однак її головний заклик залишається незмінним. «Помітили зміни — розкажіть про них комусь» — радить акторка.

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