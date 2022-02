Релігія і Йоко Оно: про що насправді пісня Girl гурту The Beatles

Girl вже багато років залишається однією з найпопулярніших пісень гурту. Розповідаємо, що ж вони мали на увазі.

Британський гурт The Beatles досі на вустах, хоча після розпаду колективу і смерті Джона Леннона минуло вже дуже багато років. Деякі їхні композиції досить наївні, але, як і у більшості музикантів, несли якусь ідею і були написані під певними емоціями.

Однією з, мабуть, наймеланхолічніших пісень гурту стала Girl, яка увійшла до їхнього шостого студійного альбому Rubber Soul 1965 року. Попри те, що текст досить простий, але його трактувань є кілька і всі вони заслуговують на те, щоб про них розповісти.

Отже, авторами пісні Girl стали Джон Леннон і Пол Маккартні. Музиканти записували альбом Rubber Soul у стислі строки і перед різдвяними святами, тому хотіли випустити платівку якомога швидше. Останньою піснею, яка потрапила до альбому, стала балада Girl.

Практично вся ідея пісні Girl і частково текст, належать Джону. Але Пол теж зробив у неї, хай не великий, але значний за змістом внесок, придумавши деякі частини рядків і музики. Наприклад, його ідея полягала в тому, щоб додати мотиви грецької молитви, які можна почути в приспіві. Він надихнувся грецькою культурою після відпустки у цій країні.

У Girl музиканти співають про якусь "дівчину мрії" з не простим характером, в яку герой пісні безпам'ятно закоханий. Спочатку Леннон стверджував, що жодного прототипу у героїні пісні немає, а перша дружина Леннона Синтія думала, що пісню чоловік написав про неї. Але через багато років в одному з інтерв'ю музикант сказав, що "дівчина із мрій" із цієї композиції — архетип, який він шукав все своє життя. І в результаті він знайшов цю свою мрію в Йоко Оно.

А ось про сенс пісні Леннон розповів вже після розпаду The Beatles. Він заявив, що в тексті Girl він висловив своє ставлення до догм католицької церкви.

"Я говорив там про християнство, про те, що ти повинен приймати муки, щоб потрапити на небеса. Я лише хочу сказати, що в Girl я говорив про біль, яка веде до насолоди, а це завжди було частиною концепції католицизму: піддавайся стражданям, і все буде гаразд. Частка істини тут присутня, але не в такому сприйнятті. Я не вірю в те, що ти повинен страждати заради придбання чогось. Просто так трапляється в житті, що ти страждаєш", — говорив музикант, мабуть, маючи на увазі останні рядки пісні.

...Was she told when she was young the fame

Would lead to pleasure?

Did she understand it when they said

That a man must break his back to earn

His day of leisure?

Will she still believe it when he's dead?...

