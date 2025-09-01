Рестайлінг від Кейт Бланшетт: згадуємо випадки, коли акторка носила вбрання повторно

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Реклама

Акторка Кейт Бланшетт теж не виняток і за десятиліття роботи в кіноіндустрії вона зібрала унікальну колекцію вбрань від різних дизайнерів. Багатьом речам зі своєї колекції Кейт часто дає другий шанс і повторно одягає на червоні доріжки і премії.

Пропонуємо подивитися на деякі її модні повтори і як вона робила рестайлінг одного і того ж вбрання.

Сукня від Armani Prive з декольте і декором щоразу мала на ній розкішний вигляд.

Реклама

Кейт Бланшетт

Золота сукня від Louis Vuitton з напуском і камінням.

Кейт Бланшетт

Сукня з баскою і чорний жакет від Alexander McQueen на кожному заході мали оригінальний вигляд. Образи відрізняються тільки взуттям і прикрасами.

Кейт Бланшетт

Елегантну чорну оксамитову сукню від Maison Margiela Бланшетт носила з різними прикрасами на шиї: 2023 року з кольє Louis Vuitton з таїтянськими перлами, золотом і діамантами, оздоблене нігерійським турмаліном ступінчастого ограновування; 2015 року — з намистом від Tiffany & Co. з бірюзою.

Кейт Бланшетт

Це креативна сукня від Aouadi з колекції осінь-зима 2015.

Реклама

Кейт Бланшетт

Ніжна сукня від Armani Prive з колекції осінь-зима 2013 з «голим» ефектом була чудовим вибором для червоної доріжки.

Кейт Бланшетт

Сукню від Armani Prive з колекції весна-літо 2023 Кейт одягала з різними топами.

Кейт Бланшетт

Комплект від Louis Vuitton. Оксамитовий верх акторка поєднувала зі спідницею і штанами.

Кейт Бланшетт

Цей топ з вишивкою справжній витвір мистецтва, і Кейт вміло поєднувала його як зі спідницею, так і зі штанами.

Реклама

Кейт Бланшетт

Гламурну сукню-кейп від Esteban Cortazar з блискучої тканини і з білою обробкою Бланшетт носила на різні заходи з різними прикрасами.

Кейт Бланшетт

Сукня від Givenchy креативного дизайну і з флористичним принтом.

Кейт Бланшетт

Вбрання з яскравою спідницею від Givenchy з колекції весна-літо 2018 Кейт іноді носила з широким поясом на талії.

Кейт Бланшетт

Оригінальний жакет від Alexander McQueen з рукавами «бараняча нога» особливо полюбився акторці.

Реклама

Кейт Бланшетт

Блузу незвичайного фіолетового відтінку від Alexandre Vauthier колекції весна-літо 2022 Кейт одягала то зі штанами, то зі спідницею.

Кейт Бланшетт

Асиметричний топ зі стразами, ґудзиками і підплечниками Кейт носила зі штанами і довгою вечірньою спідницею.

Кейт Бланшетт

Яскравий костюм від бренду Valentino мав зовсім інший вигляд, коли зірка носила його без величезного банта.