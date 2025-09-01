ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
2 хв

Рестайлінг від Кейт Бланшетт: згадуємо випадки, коли акторка носила вбрання повторно

Зірки — інколи справді такі самі, як ми, і на деякі із заходів вони одягають багато зі своїх дорогих і розкішних вбрань повторно.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Акторка Кейт Бланшетт теж не виняток і за десятиліття роботи в кіноіндустрії вона зібрала унікальну колекцію вбрань від різних дизайнерів. Багатьом речам зі своєї колекції Кейт часто дає другий шанс і повторно одягає на червоні доріжки і премії.

Пропонуємо подивитися на деякі її модні повтори і як вона робила рестайлінг одного і того ж вбрання.

Сукня від Armani Prive з декольте і декором щоразу мала на ній розкішний вигляд.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Золота сукня від Louis Vuitton з напуском і камінням.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Сукня з баскою і чорний жакет від Alexander McQueen на кожному заході мали оригінальний вигляд. Образи відрізняються тільки взуттям і прикрасами.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Елегантну чорну оксамитову сукню від Maison Margiela Бланшетт носила з різними прикрасами на шиї: 2023 року з кольє Louis Vuitton з таїтянськими перлами, золотом і діамантами, оздоблене нігерійським турмаліном ступінчастого ограновування; 2015 року — з намистом від Tiffany & Co. з бірюзою.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Це креативна сукня від Aouadi з колекції осінь-зима 2015.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Ніжна сукня від Armani Prive з колекції осінь-зима 2013 з «голим» ефектом була чудовим вибором для червоної доріжки.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Сукню від Armani Prive з колекції весна-літо 2023 Кейт одягала з різними топами.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Комплект від Louis Vuitton. Оксамитовий верх акторка поєднувала зі спідницею і штанами.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Цей топ з вишивкою справжній витвір мистецтва, і Кейт вміло поєднувала його як зі спідницею, так і зі штанами.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Гламурну сукню-кейп від Esteban Cortazar з блискучої тканини і з білою обробкою Бланшетт носила на різні заходи з різними прикрасами.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Сукня від Givenchy креативного дизайну і з флористичним принтом.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Вбрання з яскравою спідницею від Givenchy з колекції весна-літо 2018 Кейт іноді носила з широким поясом на талії.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Оригінальний жакет від Alexander McQueen з рукавами «бараняча нога» особливо полюбився акторці.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Блузу незвичайного фіолетового відтінку від Alexandre Vauthier колекції весна-літо 2022 Кейт одягала то зі штанами, то зі спідницею.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Асиметричний топ зі стразами, ґудзиками і підплечниками Кейт носила зі штанами і довгою вечірньою спідницею.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Яскравий костюм від бренду Valentino мав зовсім інший вигляд, коли зірка носила його без величезного банта.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie