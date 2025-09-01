- Дата публікації
31
2 хв
Рестайлінг від Кейт Бланшетт: згадуємо випадки, коли акторка носила вбрання повторно
Зірки — інколи справді такі самі, як ми, і на деякі із заходів вони одягають багато зі своїх дорогих і розкішних вбрань повторно.
Акторка Кейт Бланшетт теж не виняток і за десятиліття роботи в кіноіндустрії вона зібрала унікальну колекцію вбрань від різних дизайнерів. Багатьом речам зі своєї колекції Кейт часто дає другий шанс і повторно одягає на червоні доріжки і премії.
Пропонуємо подивитися на деякі її модні повтори і як вона робила рестайлінг одного і того ж вбрання.
Сукня від Armani Prive з декольте і декором щоразу мала на ній розкішний вигляд.
Золота сукня від Louis Vuitton з напуском і камінням.
Сукня з баскою і чорний жакет від Alexander McQueen на кожному заході мали оригінальний вигляд. Образи відрізняються тільки взуттям і прикрасами.
Елегантну чорну оксамитову сукню від Maison Margiela Бланшетт носила з різними прикрасами на шиї: 2023 року з кольє Louis Vuitton з таїтянськими перлами, золотом і діамантами, оздоблене нігерійським турмаліном ступінчастого ограновування; 2015 року — з намистом від Tiffany & Co. з бірюзою.
Це креативна сукня від Aouadi з колекції осінь-зима 2015.
Ніжна сукня від Armani Prive з колекції осінь-зима 2013 з «голим» ефектом була чудовим вибором для червоної доріжки.
Сукню від Armani Prive з колекції весна-літо 2023 Кейт одягала з різними топами.
Комплект від Louis Vuitton. Оксамитовий верх акторка поєднувала зі спідницею і штанами.
Цей топ з вишивкою справжній витвір мистецтва, і Кейт вміло поєднувала його як зі спідницею, так і зі штанами.
Гламурну сукню-кейп від Esteban Cortazar з блискучої тканини і з білою обробкою Бланшетт носила на різні заходи з різними прикрасами.
Сукня від Givenchy креативного дизайну і з флористичним принтом.
Вбрання з яскравою спідницею від Givenchy з колекції весна-літо 2018 Кейт іноді носила з широким поясом на талії.
Оригінальний жакет від Alexander McQueen з рукавами «бараняча нога» особливо полюбився акторці.
Блузу незвичайного фіолетового відтінку від Alexandre Vauthier колекції весна-літо 2022 Кейт одягала то зі штанами, то зі спідницею.
Асиметричний топ зі стразами, ґудзиками і підплечниками Кейт носила зі штанами і довгою вечірньою спідницею.
Яскравий костюм від бренду Valentino мав зовсім інший вигляд, коли зірка носила його без величезного банта.