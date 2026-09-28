Рецепт сніданку Ніколь Кідман: лише 2 інгредієнти та 5 хвилин

Ніколь Кідман / © Associated Press

Реклама

Поки Ніколь Кідман і Сандра Буллок знову опинилися у центрі уваги завдяки виходу «Практичної магії 2», акторки згадують не лише знімання, а й кухню відтвореного будинку родини Оуенс. Під час екскурсії для Architectural Digest Буллок пожартувала, що хоча кухня була справжнім «центром дому», готувати насправді ніхто з них особливо не вмів.

Втім, Кідман знає принаймні один рецепт, який не потребує кулінарних навичок і забирає лише кілька хвилин. Її улюблений сніданок — авокадо на тості.

Реклама

Просто, швидко та поживно

Зірка жартома сказала, що просто кладе авокадо на хліб, однак дієтологи видання EatingWell вважають такий варіант цілком вдалим для початку дня.

Реклама

Усе залежить від того, який хліб ви оберете. Цільнозерновий забезпечує організм клітковиною та корисними цільними злаками, а хліб на заквасці завдяки процесу ферментації може містити компоненти, корисні для мікробіому кишківника.

Авокадо теж додає сніданку поживності, бо половина плода містить близько 6 г клітковини, а також ненасичені жири. У результаті отримуємо просту комбінацію, яка добре вписується у збалансований раціон.

Як приготувати сніданок Кідман

Базовий варіант максимально простий:

Підсмажити шматочок хліба Розім’яти зверху половину авокадо

Проте цей рецепт легко адаптувати під власний смак. Для більшої кількості білка можна додати яйце. Свіжі помідори, огірок або маринована червона цибуля зроблять тост яскравішим і додадуть йому текстури.

Реклама

Тож секрет Кідман — не складна дієта і не багатогодинне стояння біля плити. Усього кілька простих продуктів, п’ять хвилин — і сніданок, який легко вписати навіть у дуже насичений ранок, готовий.

А якщо хочете спробувати ще страви з авокадо, маємо для вас декілька цікавих рецептів:

Cалат з авокадо та огірка у банці

Салат із огірка та авокадо instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Один із трендів сучасної кулінарії — салати у банці. Це не лише красиво та зручно, а й практично — такий салат можна взяти із собою на роботу, пікнік або навіть у подорож.

Дивитися рецепт

Реклама

Профітролі з авокадо-мусом та креветками

Профітролі з авокадо-мусом та креветками tiktok.com_anastasiiacooking

Профітролі давно припинили бути виключно десертом. У сучасній гастрономії вони впевнено посіли місце серед вишуканих солоних закусок, які прикрашають святкові столи, фуршети та домашні вечері «як у ресторані».

Дивитися рецепт

Намащення з авокадо

Намащення з авокадо / © Credits

Якщо ви любите авокадо, вам має сподобатися це смачне намащення, яке легко приготувати за декілька хвилин.

Дивитися рецепт

Новини партнерів

Новини партнерів