Рейн Спенсер: хто така мачуха принцеси Діани і чому вона її ненавиділа

Леді Діані Спенсер було 15 років, коли її батько граф Джон Спенсер одружився вдруге. Юна Діана важко переживала розлучення батьків і категорично не прийняла в сім'ю нову дружину батька та свою мачуху.

Хто ж така Рейн МакКоркодейл?

Вона народилася 9 вересня 1929 року і була дочкою письменниці Барбари Картленд та капітана Олександра Джорджа Маккоркодейла. Її батьки розлучилися 1936 року, і її мати одразу вийшла заміж за двоюрідного брата Олександра, Г'ю МакКоркодейла, від якого у неї було два сини.

1947 року, коли Рейн було 18 років, вона дебютувала у вищому суспільстві Лондона і вийшла заміж за спадкоємця графства Джеральда Гамфрі Легга. Вони одружилися 21 липня 1948 року, він став 9-м графом Дартмутом 1962 року, а Рейн стала графинею. У шлюбі у пари народилося четверо дітей – троє синів та дочка.

Весілля Рейн Спенсер і Джеральда Легга, графа Дартмута, церква Святої Маргарити, Вестмінстер, Лондон, 21 липня 1948 року / Фото: Getty Images

Після заміжжя леді Рейн почала цікавитися політикою. У 23 роки вона стала наймолодшим членом міської ради Вестмінстера від консерваторів. У місцевому уряді вона працювала протягом наступних 17 років.

Із батьком принцеси Діани, графом Спенсером, леді Рейн познайомилася 1973 року. Він уже був розлучений зі своєю першою дружиною Френсіс (матір'ю Діани), яка покинула його і пішла до коханця. Джон був колегою Рейн з комітету архітектурної спадщини. 1976 року граф і графиня Дартмутські розлучилися і того ж року Джон одружився з Рейн. Таким чином вона стала новою мачухою для леді Діани та інших дітей графа Спенсера.

Рейн Спенсер, графиня Спенсер із чоловіком Джоном Спенсером / Фото: Getty Images

Весілля Рейн та Джона Спенсера

14 липня 1976 року Джон і Рейн одружилися в Кекстон-голі в Лондоні. Діана та її сестри та брат одразу не злюбили нову мачуху та називали її "Кислотний Рейн". Через два роки у Джона Спенсера стався крововилив у мозок і його дружина доглядала його в лікарні не підпускаючи до нього дітей. Після одужання чоловіка Спенсер та його дружина вели розкішний спосіб життя, часто та щедро розважалися та багато подорожували.

Джон Спенсер, восьмий граф Спенсер зі своєю другою дружиною Рейн, графинею Спенсер в Олторпі / Фото: Getty Images

У лютому 1981 року вони стали всесвітньо відомі після заручин падчериці леді Спенсер Діани з Чарльзом, принцом Уельським. Графиня Спенсер була присутня на їхньому весіллі 1981 року.

Рейн Спенсер / Фото: Getty Images

Смерть Джона Спенсера

29 березня 1992 року граф Спенсер помер. А за два дні, 31 березня 1992 року, її колишній пасинок – новий граф Спенсер Чарльз – вигнав Рейн із маєтку Олторп. Рейн не дозволили взяти жодного предмета, доки вона не довела, що цей предмет належав їй, і всіх її співробітників було звільнено без попередження. Принцеса Діана особисто контролювала, щоб покоївка її мачухи зібрала весь одяг Рейн у чорні мішки для сміття, а її брат Чарльз скинув ці мішки зі сходів.

Рейн Спенсер, графиня Спенсер із чоловіком Джоном Спенсером / Фото: Getty Images

Але зовсім без грошей Рейн Спенсер не лишилася. Вона отримала від чоловіка спадщину у розмірі 4 мільйонів фунтів стерлінгів та таунгаус у лондонському районі Мейфер.

Рейн Спенсер, графиня Спенсер / Фото: Getty Images

Через рік 93-го Рейн Спенсер вийшла заміж втретє за графа Жана-Франсуа Пінетона де Шамбрена (члена відомої французької родини, пов'язаної з американською родиною Рузвельтів). Вони одружилися на цивільній церемонії у Лондоні. Втім, шлюб був недовгим і 1995 року вони розлучилися. Рейн повернула собі прізвище Спенсер.

Як Рейн Спенсер та принцеса Діана помирилися

Це сталося під час розлучення принцеси Уельської з принцом Чарльзом 1996-го. Жінки стали ближчими спілкуватися, їх часто фотографували під час зустрічей за обідом. На той момент Діана вже не спілкувалася зі своєю матір'ю кілька місяців, але зблизилася з мачухою. У своїй книжці "Діана. Справжня історія з її вуст" принцеса Уельська говорила, що вона змогла пробачити Рейн і налагодити з нею стосунки, а отже зможуть і її сестри та брат. Після смерті Діани 1997 року про Рейн більше не було чути.

Рейн Спенсер, графиня Спенсер та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Рейн Спенсер померла у віці 87 років після нетривалої хвороби 21 жовтня 2016 року. Ніхто з членів сім'ї Спенсер не був присутнім на її похороні.

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