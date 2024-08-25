Річниця весілля: 10 цікавих фактів про стосунки кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт

25 серпня 2024 року норвезька кронпара святкує 23-ту річницю від дня свого весілля. Проти їхнього союзу виступало багато людей, але через багато років ми бачимо, що кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт мають, як і раніше, щасливий вигляд. Сьогодні ми вирішили пригадати, як розпочинався їхній союз, і розповісти вам цікаві факти про пару.

Ми вже згадали, що проти їхнього весілля були норвезькі піддані і парламент, а от батько кронпринца Гокона – король Гаральд V – підтримав сина, бо знав, що таке отримати дозвіл на одруження з простолюдинкою.

Метте-Маріт Тьєссем Хойбі / Фото: Getty Images

1.Метте-Маріт Тьєссем Хойбі народилася в Крістіансанні, на півдні Норвегії, у сім'ї журналіста місцевої газети, Свена О. Хойбі та Маріт Тьєссем. Її батьки розлучилися, а батько пізніше одружився вдруге. Метте-Маріт із звичайної сім'ї, тобто простими словами "простолюдинка", на яку 1997 року звернув увагу спадкоємець норвезького престолу.

2. Вперше вони зустрілися на музичному фестивалі Quart (найбільшому музичному фестивалі Норвегії), хоча їхній роман не зав'язався одразу. Це була середина 90-х.

3. На момент їхньої другої зустрічі 1999 року Метте-Маріт вже була в статусі матері-одиначки (1997 року в 24 роки вона народила сина Маріуса від свого тодішнього бойфренда Мортена Борга (засудженого згодом за наркотики)). Друга зустріч принца і дівчини також сталася на цьому фестивалі.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Associated Press

4. Їхні стосунки були позбавлені протиріч, оскільки Метте-Маріт була колишньою офіціанткою і виховувала малолітнього сина від попередніх стосунків. А коли широкому загалу стало відомо про "бурхливе минуле" потенційної нареченої спадкоємця престолу, дівчина зізналася, що в минулому зловживала наркотиками і любила тусуватися. Свою молодість вона описувала, як "надто бунтарську".

5. Перед тим, як оголосити про заручини, пара вісім місяців жила в квартирі в Осло, що не схвалювалося консервативною церквою Норвегії. Це призвело до того, що підтримка монархії як інституту досягла рекордно низького рівня цього періоду. Особливо після того, як спливли подробиці про те, що Метте-Маріт захоплювалася наркотиками.

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон у день заручин / Фото: Getty Images

6. 1 грудня 2000 року було офіційно оголошено про їхні заручини. А 10 грудня 2000 року відбулася перша офіційна поява Метте-Маріт як нареченої спадкового принца на церемонії вручення Нобелівської премії миру в мерії Осло.

Кронпринцеса Метте-Маріт та її заручальна каблучка / Фото: Getty Images

7. Їхнє весілля відбулося 25 серпня 2001 року. Наречений чекав на наречену біля дверей церкви, тим самим порушуючи традицію, оскільки Метте-Маріт хотіла пройти проходом поряд із Гоконом, а не під руку з батьком.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

8. На весіллі наречена розплакалася після слів єпископа Гуннара Столсетта, який вінчав пару. Він сказав: "Ви обрали не найлегший шлях, але кохання перемогло". Весільна церемонія тривала одну годину, і наречена плакала протягом усієї церемонії. Метте-Маріт була одягнена у сукню з білого шовкового крепу.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Associated Press

Вона обрала гірлянду з рожевої лози замість букета та одягла 6-метрову фату з тіарою Diamond Daisy Bandeau, подаровану королем Гаральдом V та королевою Сонею. Кронпринц Гокон був у чорній армійській формі з червоним поясом та медалями.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон у день весілля / Фото: Getty Images

9. Син Метте-Маріт, Маріус Хойбі, був пажем, йому було на той момент 4 роки. А на королівському весіллі були присутні багато європейських королівських осіб.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

10. Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт прожили у шлюбі понад 20 років і стали батьками двох дітей: принца Сверре Магнуса та принцеси Інгрід Олександри, яка одного разу стане королевою Норвегії.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

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