Річниця весілля: цікаві факти про стосунки короля Гаральда V та королеви Соні

Норвезький король Гаральд V та його дружина королева Соня (обом по 87 років) святкують сьогодні 56-ту річницю свого весілля. Вони одружилися 29 серпня 1968 року і на шляху до їхнього сімейного щастя було багато перешкод. Розповідаємо вам найцікавіші факти про цю норвезьку пару.

1. Спадковий принц Гаральд та його кохана Соня Гаральдсен таємно зустрічалися дев'ять років через заперечення проти того, що наречена майбутнього короля не королівської крові, іншими словами – простолюдина.

2. Соня Гаральдсен народилася 4 липня 1937 року в Осло, вона дочка торговця одягом Карла Августа Гаральдсена та Дагні Ульрігсен. Росла в багатодітній сім'ї, де було ще три брати та три сестри.

Кронпринц Гарольд та Соня Гаральдсон / Фото: Getty Images

3. Соня дипломована швачка, а також бухгалтерка, а також має диплом бакалавра з французької, англійської мов та історії мистецтв, які вивчала в Університеті Осло.

4. Їм обом було по 22 роки, коли вони познайомились. Це сталося на вечірці у червні 1959 року. А у серпні кронпринц запросив Соню на свій випускний бал, де вони вперше сфотографувалися разом. Тоді пара й ухвалила рішення, що хоче бути разом.

Кронпринц Гарольд та Соня Гаральдсон / Фото: Getty Images

5. Через багато років стосунків Гаральд, як спадкоємець норвезького престолу і єдиний син у сім'ї (у нього є дві сестри) заявив, що ніколи не одружується, якщо йому не дозволять це зробити з жінкою, яку він кохає. А це фактично поклало б край правлінню його сім'ї і, ймовірно, монархії в Норвегії, оскільки Гаральд був єдиним спадкоємцем престолу. Після цього його батько, король Улаф V, проконсультувався з урядом, і, в результаті, він дав дозвіл на цей союз.

Кронпринц Гарольд і Соня Гаральдсон у день заручин, 19 березня 1968 року / Фото: Getty Images

6. Про заручини було оголошено 19 березня 1968 року. На момент весілля Гаральду та Соні було по 31. Пара зіграла весілля 29 серпня 1968 року в Осло. Соня здобула титул Королівської Високості та титул кронпринцеси Норвегії.

Кронпринц Гарольд та Соня Гаральдсон / Фото: Getty Images

7. У день весілля наречена була одягнена у шовкову весільну сукню Дому Molstad & Co Oslo. Вона не носила тіару, натомість використовувала квіти у волоссі, щоб закріпити довгу фату з тюлю. Вона несла букет білих троянд, фрезій, конвалії та орхідей у руках. Спадковий принц Гаральд був одягнений у чорну парадну форму норвезької армії зі стрічкою та зіркою ордена Святого Олафа та зірками ордена Слона та ордена Серафима.

Майбутня королева Соня та спадковий принц Гаральд V / Фото: Getty Images

8. У 32 роки Соня вперше завагітніла, але втратила свого первістка через викидень, що стався 2 липня 1970 року на святкуванні дня народження на борту королівської яхти її свекра, короля Улафа V. Викидень став темним періодом у житті 32-річної кронпринцеси Соні.

Королева Соня та король Гаральд V у день свого весілля / Фото: Associated Press

9. Через рік після цього Соня народила дочку принцесу Марту Луїзу та ще за два роки принца Гокона – нинішнього спадкоємця норвезького престолу.

Кронпринц Гарольд та Соня Гаральдсон / Фото: Getty Images

10. Батько Гаральда, король Улаф V помер у січні 1991 року, і його 53-річний син зійшов на престол Норвегії, ставши новим монархом. Його дружина Соня здобула титул королеви-консорту. Відтоді Норвегія вперше знайшла королеву після смерті бабусі Гаральда, королеви Мод, що трапилася 1938 року (мати Гаральда, кронпринцеса Марта Шведська, померла ще до того, як її чоловік Улаф V вступив на престол).

Кронпринц Гарольд та Соня Гаральдсон / Фото: Getty Images

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