Річниця смерті Волліс Сімпсон: за що не любили дружину короля Едуарда VIII

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press

Реклама

Вона була дуже знаменитою і багатою, але помирала на самоті та без пам’яті. Історії її життя цікава й неймовірно складна, а також неоднозначна. Ми спробували розібратися докладніше, за що британський істеблішмент 30-х років так незлюбив Волліс, а король Едуард VIII, всупереч громадській думці, залишив трон заради цієї жінки.

Британці не прийняли Волліс Сімпсон

Вважається, що королівська родина Британії не прийняла Волліс Сімпсон у сім’ю і не бачила її як дружину майбутнього короля Англії. Але проблема була не так у цьому, як у тому, що Волліс була двічі розлученою жінкою (а насправді ще навіть не розлученою зі своїм другим чоловіком Ернестом Сімпсоном), коли 1931 року познайомилася з принцом Уельським Едуардом на вечірці, організованій тодішньою коханкою принца Уельського — Тельмою Ферніс. Саме вона запросила Волліс до свого заміського будинку Берроу Корт, де та й познайомилася зі спадкоємцем престолу. А вже за три роки Волліс та Едуард почали зустрічатися.

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press

Однак Волліс була неприйнятна для уряду Великої Британії та всіх інших урядів домініонів Британської Співдружності як наречена для майбутнього короля, оскільки була розлученою жінкою, а Едуард VIII був головою Англіканської Церкви, яка не дозволяла розлученим повторно одружуватися в церкві, якщо попередній чоловік (або дружина) були ще живі.

Реклама

Саме з цієї причини через багато років королева Єлизавета II не була присутня на весіллі свого старшого сина Чарльза і Камілли Паркер Боулз, а її старша донька — принцеса Анна — виходила вдруге заміж у Шотландії.

Гроші як одна з причин

Волліс Сімпсон / © Getty Images

Були побоювання, що Волліс Сімпсон цікавили лише гроші та її майбутній статус у разі одруження з принцом Уельським. Казали, що вона не любила Едуарда, який, навпаки, був нею абсолютно захоплений. Також були побоювання, що вона продовжує вести безладне статеве життя. Все це створило ситуацію, в якій Едуарду довелося обирати — або трон, або кохання. І він вибрав кохання.

Зречення престолу

20 січня 1936 року помер король Георг V, а його старший син Едуард був проголошений королем Великої Британії та Ірландії. Наступного дня він зухвало порушив протокол, спостерігаючи за проголошенням маніфесту про свій вступ на престол у компанії заміжньої місіс Сімпсон. Коронація Едуарда VIII була призначена на 12 травня 1937 року.

А 11 грудня 1936 року король зрікся престолу, щоб одружитися з Волліс Сімпсон.

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII у день весілля, 1937 рік / © Associated Press

Вінстон Черчілль підтримував короля

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль, який був другом короля Едуарда, писав про цю пару:

«Хоча на них і лежало тавро злочинного кохання, жодні стосунки не могли б здатися природнішими, вільнішими від непристойності та вульгарності», — цитує його слова honey.nine.com.au.

А ті, хто дійсно добре знав Волліс Сімпсон, бачили в ній жінку з добрим серцем, яка була неймовірно начитаною і мала блискуче почуття гумору. Також вона була дуже віддана своїй матері та тітці і була великою прихильницею жінок, які працювали в той час, коли вважалося неприйнятним, щоб жінки займалися кар’єрою. Також було знайдено її листи, в яких вона писала, що не хоче ставати королевою і могла б задовольнятися статусом коханки. Казали, що вона навіть намагалася припинити ці стосунки, але Едуард погрожував вкоротити собі віку, якщо вона від нього піде.

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Getty Images

Вона не пішла, а він заради кохання до неї залишив престол. І хоча британці здебільшого його підтримували, тому що любили свого короля, вважаючи його вельми харизматичним, уряд і церква їхній шлюб заборонили.

Вона була розумною і стійкою жінкою

Багато хто не визнавав, що Волліс Сімпсон була неймовірно розумною і стійкою жінкою, що пережила перший шлюб, повний насильства. Вона також багато подорожувала Європою та Азією в той час, коли для жінок було неприйнятим подорожувати без чоловіка. Волліс також стала першою жінкою, удостоєною звання «Жінка року» за версією журналу Time.

«За один лише 1936 рік вона стала найобговорюванішою і найцікавішою особистістю у світі. Жодна жінка в історії не могла зрівнятися в цьому з місіс Сімпсон», — писав журнал.

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Getty Images

3 червня 1937 року Волліс і Едуард одружилися у Франції, в замку Шато-де-Канде. Їхній шлюб тривав до 1972 року, до самої смерті Едуарда, герцога Віндзорського. Волліс померла 1986-го.