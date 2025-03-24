Рідкісний камінь падпараджа: Джек Бруксбенк здивував принцесу Євгенію в день їхніх заручин

Під час поїздки до Нікарагуа 2018 року принцеса Євгенія несподівано отримала ту саму пропозицію від свого коханого Джека Бруксбенка. Момент був не запланований, Джек діяв експромтом, тому каблучки з собою для принцеси в нього не було. Але вже незабаром він виправив цей маленький нюанс і зробив для Євгенії дуже цікаву прикрасу.

До заручин Джек та Євгенія зустрічалися сім років, немалий термін, а сумарно разом вони вже понад 14 років. У момент, коли Бруксбенк попросив принцесу Йоркську стати його дружиною, вони обоє насолоджувалися гарним заходом сонця з краєвидом на озеро під час прекрасної відпустки. Це був ідеальний момент, і Євгенія розповідала в інтерв'ю ВВС, що заручини стали для неї абсолютною несподіванкою і вона була зворушена до сліз.

Якою була каблучка

Джек був дуже оригінальний і обрав для каблучки незвичайний камінь – рожевий сапфір падпараджа. Пізніше він пояснив все в тому ж інтерв'ю для BBC у день оголошення про їхні заручини, що камінь змінює колір залежно від освітлення і це нагадує йому саму Євгенію та її мінливий настрій.

Заручальна каблучка принцеси Євгенії / Фото: Associated Press

У каблучці, крім сапфіру овального огранювання, використані також діаманти, все це закріплено на золотій смузі. Крім того, заручальна каблучка Євгенії напрочуд схожа на каблучку її матері, Сари Йоркської.1986 року батько Євгенії — принц Ендрю — освідчився Сарі, подарувавши їй каблучку з великим центральним бірманським рубіном, оточеним діамантами у формі квітки, виготовлений компанією Garrard & Co.

Сара Фергюсон і принц Ендрю в день заручин, 1986 рік / Фото: Getty Images

Рідкісні рожеві камені

За даними компанії Natural Sapphire Company: "Сапфіри падпараджа — одні з найрідкісніших дорогоцінних каменів. Вони надзвичайно красиві і майже жоден інший кольоровий камінь не зрівняється з цим унікальним поєднанням рожевого та помаранчевого". А їхня назва — давнє санскритське слово, яке використовується для опису кольору тропічної квітки лотоса.

Вартість каблучки принцеси Євгенії оцінюється у 100 000–120 000 фунтів стерлінгів (близько 150 тисяч доларів). Її розмір становить від 3 до 4 каратів.

Заручальна каблучка принцеси Євгенії / Фото: Getty Images

Цей рідкісний камінь в основному можна знайти на Шрі-Ланці, Мадагаскарі та Танзанії, на відміну від синіх сапфірів, які поширені в багатьох країнах по всьому світу.

Оголошення про заручини

Вперше публіка побачила каблучку на пальці Євгенії в день офіційного оголошення про заручини – 22 січня 2018 року, коли були опубліковані фотографії Джека та Євгенії, зроблені в Картинній галереї Букінгемського палацу. Місце, до речі, обрали дуже підходяже, тому що принцеса і сама має прямий стосунок до мистецтва, обіймаючи посаду директорки художньої галереї Hauser & Wirth.

Заручини принцеси Євгенії з Джеком Бруксбенком / Фото: Getty Images

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