Роберт Редфорд: який вигляд мав легендарний актор у молодості

Роберт Редфорд / © Associated Press

Він був видатним актором, який удостоєний безлічі почесних нагород за свій внесок у мистецтво: «Оскар», BAFTA, «Золотий глобус», премії Сесіла Б. Де Мілля, премії Гільдії кіноакторів США, почесної премії «Оскар», премії Центру Кеннеді, президентської медалі Свободи і почесної премії «Сезар».

Редфорд найвідоміший за акторськими роботами у фільмах «Бутч Кессіді і Санденс Кід» (1969), «Три дні Кондора» (1975), «Вся президентська рать» (1976). 1981 року він заснував американський інститут незалежного кіно «Санденс», який проводить однойменний міжнародний кінофестиваль.

Також Роберт Редфорд увійшов в історію світового кінематографа, як один із шести режисерів, яким вдалося отримати «Оскар» за дебютну стрічку.

Пропонуємо подивитися, який вигляд мав культовий актор у молоді роки на цих архівних фотографіях.

На фото Роберт Редфорд тримає свій перший «Оскар», отриманий ним за найкращу режисуру у фільмі «Звичайні люди», на церемонії 31 березня 1981 року в Лос-Анджелесі.

Роберт Редфорд / © Associated Press

6 жовтня 1990 року — актор на інтерв’ю в Чикаго.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт в Інституті Пратта в Нью-Йорку, 18 вересня 1979 року. Колишній студент Пратта повернувся, щоб здобути почесний ступінь доктора образотворчих мистецтв і відкрити новий корпус у навчальному закладі.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Актор перед своїм виступом перед студентами Єльського університету в Нью-Гейвені, штат Коннектикут, 2 травня 1980 року.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Редфорд, який приїхав на пресконференцію в Нью-Йорку 10 березня 1977 року.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Редфорд на пресконференції після показу фільму «Порушена угода у Бетл-Маунтін» у кінотеатрі Музею Вітні в Нью-Йорку, 9 січня 1975 року.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Актор у Центральному парку під час знімань фільму «Якими ми були» в Нью-Йорку, 3 жовтня 1972 року.

