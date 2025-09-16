ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Роберт Редфорд: який вигляд мав легендарний актор у молодості

16 вересня 2025 року у віці 89 років пішов із життя американський актор, кінорежисер і продюсер Роберт Редфорд. Він помер у себе вдома в Прово, штат Юта, уві сні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Роберт Редфорд

Роберт Редфорд / © Associated Press

Він був видатним актором, який удостоєний безлічі почесних нагород за свій внесок у мистецтво: «Оскар», BAFTA, «Золотий глобус», премії Сесіла Б. Де Мілля, премії Гільдії кіноакторів США, почесної премії «Оскар», премії Центру Кеннеді, президентської медалі Свободи і почесної премії «Сезар».

Редфорд найвідоміший за акторськими роботами у фільмах «Бутч Кессіді і Санденс Кід» (1969), «Три дні Кондора» (1975), «Вся президентська рать» (1976). 1981 року він заснував американський інститут незалежного кіно «Санденс», який проводить однойменний міжнародний кінофестиваль.

Також Роберт Редфорд увійшов в історію світового кінематографа, як один із шести режисерів, яким вдалося отримати «Оскар» за дебютну стрічку.

Пропонуємо подивитися, який вигляд мав культовий актор у молоді роки на цих архівних фотографіях.

На фото Роберт Редфорд тримає свій перший «Оскар», отриманий ним за найкращу режисуру у фільмі «Звичайні люди», на церемонії 31 березня 1981 року в Лос-Анджелесі.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт Редфорд / © Associated Press

6 жовтня 1990 року — актор на інтерв’ю в Чикаго.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт в Інституті Пратта в Нью-Йорку, 18 вересня 1979 року. Колишній студент Пратта повернувся, щоб здобути почесний ступінь доктора образотворчих мистецтв і відкрити новий корпус у навчальному закладі.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт Редфорд / © Associated Press

Актор перед своїм виступом перед студентами Єльського університету в Нью-Гейвені, штат Коннектикут, 2 травня 1980 року.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт Редфорд / © Associated Press

Редфорд, який приїхав на пресконференцію в Нью-Йорку 10 березня 1977 року.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт Редфорд / © Associated Press

Редфорд на пресконференції після показу фільму «Порушена угода у Бетл-Маунтін» у кінотеатрі Музею Вітні в Нью-Йорку, 9 січня 1975 року.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт Редфорд / © Associated Press

Актор у Центральному парку під час знімань фільму «Якими ми були» в Нью-Йорку, 3 жовтня 1972 року.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт Редфорд / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie