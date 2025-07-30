Роялс за кермом: сім королівських правил для безпечного кермування автівкою

Королева Єлизавета II / © Getty Images

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Члени королівської родини дотримується широкого спектра протоколів та правил, що стосуються загального етикету, манер і навіть заходів безпеки, які формують їхню поведінку за кермом.

Вони ніколи не поспішають, навіть коли спізнюються

Кажуть, що старших членів королівської сім’ї вчать завжди зберігати самовладання, зокрема в машині. Це означає відсутність агресивного прискорення, різких поворотів чи гальмування, навіть якщо ви спізнюєтеся на захід чи зустріч. Проста спокійна їзда за кермом, начебто нічого не відбувається.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / © Associated Press

Вони завжди тримають руки на очах

Кажуть, що членам королівської сім’ї наказано уникати будь-яких жестів, які можуть бути неправильно витлумачені, особливо в транспортному потоці, незалежно від того, чи вони махають натовпу, чи просто змінюють положення за кермом.

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Вони уникають зорового контакту у конфлікті

За словами експертів, якщо інший водій підрізає їх або поводиться агресивно, королівських осіб вчать не реагувати надто сильно, жестикулювати або вдаватися до дій у відповідь.

«Ви ніколи не застанете королівську особу за дорожнім скандалом. Вони відведуть погляд перед тим, як відповісти», — каже експертка з етикету Франческа Ленглі в коментарі для express.co.uk.

Вони не виконують кілька справ одночасно

Експерт з водіння заявив, що публіка навряд чи колись побачить, як хтось із членів королівської родини Британії налаштовує радіо, їсть або перевіряє навігатор під час водіння.

Їхня увага зосереджена на дорозі, а навігація зазвичай налаштовується заздалегідь або керується персоналом.

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Королева Єлизавета II / © Getty Images

«Фактори, що відволікають, неприпустимі в королівському протоколі. І, чесно кажучи, це правило, якого ми всі повинні дотримуватися», — каже аналітик з поведінки водіїв Патрік Мамфорд.

Вони не лиходіють за кермом

Хоча багато членів королівської родини володіють власними розкішними автомобілями, їхня манера водіння стримана і шаноблива. Вони не перевищують швидкість і не ганяють заради привернення уваги.

Вони завжди відзначають ввічливих водіїв

Проаналізувавши поведінку королівських осіб за кермом експерт зазначив, що вони постійно дякували іншим водіям помахом руки, кивком або ледь помітним жестом, коли їм поступалися дорогою або пропускали їх.

Принц Вільям / © Associated Press

«Це небагато, але постійно. Принц Вільям, Кейт, навіть король Чарльз, вони завжди показують добрий жест. Йдеться про повагу та емоційний інтелект», — каже експерт.

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Водіння — як публічна дія

Незалежно від того, чи залишають вони захід чи їдуть поряд з публікою, вважається, що королівські особи ставляться до кожної поїздки як частини свого публічного іміджу. Це означає обережну, шанобливу та уважну поведінку у будь-який час. Адже навіть, перебуваючи в машині, вони представляють монархію.