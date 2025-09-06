Роман із бортпровідницею і таємний аборт: розкрито сенсаційні подробиці життя Джона Кеннеді

Джон і Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Сенсаційні викриття опубліковано в книзі журналіста та біографа Дж. Ренді Тарабореллі JFK: Public, Private, Secret, в якій докладно описується особисте та суспільне життя колишнього президента Америки. У книзі згадується також зв’язок Кеннеді з бортпровідницею на ім’я Джоан Лундберг, чиї неопубліковані раніше мемуари та щоденники було передано Тарабореллі, а їхні уривки оприлюднило видання People.

Джоан Лундберг писала, що познайомилася з Кеннеді, тодішнім сенатором, 19 серпня 1956 року, коли він уже був одружений з Джекі Кеннеді. Лундберг — матері-одиначці двох дітей — було 23 роки, коли вона зустрілася з 39-річним Кеннеді у барі в Каліфорнії. На той час вона жила із чоловіком на ім’я Норм Бішоп і працювала бортпровідницею в авіакомпанії Frontier Airlines, а також офіціанткою в барі.

Джон і Жаклін Кеннеді / © Getty Images

24 серпня того ж року Джекі народила мертвонароджену доньку на ім’я Арабелла. Однак Джон не одразу повернувся до дружини, через що Джекі замислилася над розлученням. Попри травму, її відрадив від цього свекор, який запропонував їй солідну грошову компенсацію в 100 тисяч доларів після народження їхнього з Джеком первістка і свободу робити все, що вона захоче. Вона погодилася на угоду.

Уже на початку вересня Джон повернувся до Лос-Анджелеса і запросив Лундберг на звану вечерю в будинку своєї сестри Пет. Пізніше тим же вечором Джон і Джоан зупинилася в нічим не примітному мотелі під іменами «Містер і місіс Роберт Томпсон» і провели ніч разом.

«Наступного ранку за сніданком він вилив душу, — пише Тарабореллі, — Свої страхи, свою невпевненість. Здавалося, вона була настільки далека від його кола, що він міг поділитися з нею всім. За спогадами Джоан, Джек зізнався, що вони з Джекі — плід „шлюбу за домовленістю“, і, як це часто буває в таких шлюбах, він сказав, що все було „нормально. Не ідеально, але нічого“».

Джон і Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Роман із Джоан тривав, незважаючи на те, що Кеннеді обговорювали як можливого кандидата в президенти, і політик привіз її до себе на зустріч. Сестра Лундберг, Лінда Лідон, розповіла Тарабореллі: «Вона сказала мені: „Я ніколи не турбуюся про проблеми, коли я з Джеком, тому що я весь час видаю себе за його сестру Пет“».

Однак усе в їхніх стосунках почало змінюватися після того, як 27 листопада 1957 року Джекі народила доньку Керолайн Кеннеді. Але роман Джона і Джоан тривав.

Джон і Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Але в червні 1958 року Лундберг зателефонувала Кеннеді і повідомила новину про свою вагітність. Він нервово сказав їй, що вона не може мати дитину від нього і, що надішле їй 400 доларів поштою.

«Ти знаєш, що робити, Джоан. Будь ласка», — сказав він відчайдушним тоном. «Я політик, — сказав він їй, — Політика — це все, що я вмію. Якщо ти забереш це…» Його голос затих. Перш ніж вона встигла відповісти, він відключився.

За тиждень вона отримала конверт без зворотної адреси. Він був порожній. Вона сказала йому, що гроші вкрали. Того самого дня він переказав ще грошей, і наступного дня вона все владнала. Вона була зла і розчарована, але водночас реалістична. Після цього роман закінчився назавжди. 8 листопада 1960 року він став 35-м президентом. Його стосунки з Джоан так і не стали надбанням громадськості.