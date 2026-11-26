Джері Галлівелл / © Associated Press

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Є будинки, які вражають розмахом, а є ті, які мають власну кінематографічну історію. Нове помешкання Джері Голлівелл поєднує обидва варіанти. Маєток Edgcote House, розташований у графстві Нортгемптоншир, свого часу зіграв роль маєтку Нетервілд містера Бінглі у культовому серіалі BBC за романом Джейн Остін, про це розповіло видання Woman&Home.

Королева Камілла та Джері Голлівелл / © Associated Press

І саме ця деталь може неабияк зацікавити королеву Каміллу — відому шанувальницю творчості письменниці та близьку подругу колишньої «Spice Girl». Її любов до роману «Гордість та упередження» давно не секрет, Камілла навіть називала його класикою, до якої хочеться щороку повертатися. А під час літературного фестивалю у 2025 році вона з гумором згадувала знамениту сцену з містером Дарсі у виконанні Коліна Ферта. Тож запрошення від Джері на приватну екскурсію цілком могло б стати для неї особливим задоволенням.

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Історія та архітектура

Edgcote House / © Getty Images

А подивитися тут справді є на що, адже головний будинок — велична георгіанська резиденція з червоної цегли, зведена між 1748 і 1754 роками. Її площа перевищує 2 323 м², а всередині облаштовано 8 спалень, 6 віталень, 5 ванних кімнат і ще 12 мансардних приміщень.

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Інтер’єри відповідають статусу історичної пам’ятки: витончена ліпнина, декоративні шпалери ручної роботи, різьблені каміни, дерев’яні панелі та величні сходи з червоного дерева. А з головних спалень відкриваються мальовничі краєвиди на паркову територію та водойму Edgcote Pool.

Одначе справжній масштаб володіння розкривається за межами будинку. До маєтку входять близько 688 гектарів парків, лісів і сільськогосподарських угідь, сади, спроєктовані легендарним ландшафтним архітектором Capability Brown, кінні стайні, приватний іподром, а також 31 житловий об’єкт, від будинків до котеджів і квартир. На території навіть збереглися залишки римської вілли.

Edgcote House / © Getty Images

До слова, історія цього місця значно давніша за телевізійну славу. Вона сягає часів нормандського завоювання Англії, а серед колишніх власників і мешканців маєтку були Томас Кромвель та Анна Клевська — четверта дружина Генріха VIII, яка отримала ці володіння після розірвання шлюбу з королем.

Є лише один нюанс, який може засмутити найбільших шанувальників «Гордості та упередження», бо знаменитого озера, з якого містер Дарсі виходить назустріч глядачам, на території Edgcote House немає. Цю сцену знімали в іншому маєтку — Lyme Park у графстві Чешир.

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Втім, новій власниці є чим пишатися й без кінематографічного озера. Тепер Джері Галлівелл стала берегинею справжньої англійської спадщини, де переплелися аристократична розкіш, королівські таємниці та історія світового кіно.

Джері Галлівелл / © Associated Press

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