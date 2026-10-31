Розкішне осяяне сиве волосся: у чому секрет ефектного відтінку акторки Олівії Колман

Олівія Колман / © Associated Press

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Ще зовсім недавно поява перших сріблястих пасом змушувала багатьох записуватися до колориста. Сьогодні ж правила краси змінюються та природність дедалі частіше стає ознакою стилю, а сиве волосся — не приводом для хвилювання, а можливістю створити виразний образ, про це розповіло видання NewBeauty.

Яскравий приклад — Олівія Колман. Наприкінці вересня акторка з’явилася на прем’єрі фільму «Плетений» з розкішним сріблястим волоссям. Згодом вона продемонструвала новий образ під час промотуру у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Лондоні. І щоразу її зачіска мала інший вигляд, від м’яких кучерів до гладкого укладання та елегантно прибраного назад волосся.

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Особливої уваги заслуговує те, що сивина акторки не має тьмяного чи сухого вигляду. Навпаки, вона має делікатний блиск, красиву глибину та немовби підсвічується зсередини.

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Головний секрет — не колір, а блиск

Як розповів виданню стиліст знаменитостей Маркус Френсіс, який працював над образом Колман у Лос-Анджелесі, ключовим завданням було створити гладку, проте водночас рухливу текстуру.

Перші два дні акторка носила кучері, а на третій стиліст вирішив змінити настрій зачіски. Для цього він спочатку зробив гладке укладання за допомогою фена, а потім додав м’які хвилі, щоб волосся мало природний рух.

Однак справжня магія полягала у фінальних деталях. Щоб сріблясті пасма не втрачали блиску, стиліст використовував легкі незмивні засоби для зволоження та розгладження, а після завивання — олійний догляд, який допоміг розділити пасма, пом’якшити текстуру та надати їм сяйва.

Саме розділення пасом стало одним із найважливіших нюансів. Коли волосся не зібране в одну суцільну масу, а кожна хвиля має власну форму, світло відбивається під різними кутами. Завдяки цьому сріблястий відтінок має багатовимірний, а не однорідний та матовий вигляд.

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Голлівудські хвилі без ефекту надмірного укладання

Олівія Колман / © Associated Press

Для прем’єри в Лос-Анджелесі Маркус обрав естетику старого Голлівуду — м’які, жіночні хвилі з делікатним об’ємом. Цікаво, що для різних зон голови стиліст використав плойки різного діаметра. Біля обличчя локони зробив виразнішими, тоді як решту волосся завив вільніше та залишив основний акцент на легких хвилях на кінчиках.

Такий хитрик допомагає уникнути надто правильної, «лялькової» зачіски. Волосся зберігає рухливість, а обличчя красиво обрамляють м’які пасма. Завершальним штрихом став легкий фіксувальний засіб, який утримував форму, але не позбавляв локони природності.

І це ще один важливий секрет красивого сріблястого волосся, адже воно не повинно мати застиглий вигляд. Легкість, рух і текстура роблять зачіску сучасною та дорогою на вигляд.

Як зробити природну сивину красивою

Олівія Колман / © Getty Images

Зволоження. Сиве волосся часто потребує особливої уваги до м’якості та гладкості. Коли пасмам бракує зволоження, вони можуть мати сухий та тьмяний вигляд. Тому важливо підтримувати їхній стан за допомогою відповідного догляду. Блиск замість надмірної фіксації. Щоб сріблястий колір мав розкішний вигляд, не варто перевантажувати волосся стайлінгом. Об’єм і рух. Гладке волосся, м’які хвилі чи великі локони — будь-який варіант може підкреслити красу сивини. Головне, щоб зачіска не мала надто важкого чи нерухомого вигляду.

Образ Олівії Колман — чудове нагадування про те, що краса не обов’язково має відповідати звичним стандартам. Сиве волосся може бути елегантним, жіночним і неймовірно ефектним, якщо правильно підкреслити його природну текстуру.

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