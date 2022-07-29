Розкішні і дорогі: весільні сукні королев і принцес

Про розкішну весільну сукню мріє багато жінок. Сьогодні в день річниці весілля принцеси Діани і принца Чарльза згадуємо, які вбрання вибирали для своїх весіль справжні принцеси і майбутні королеви.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп

Принцеса Єлизавета і принц Філіп / Фото: Getty Images

Весільна церемонія принцеси Єлизавети і принца Філіпа відбулася 20 листопада 1947 року у Вестмінстерському абатстві. Майбутня на той момент королева Великої Британії вибрала для свого всілля сукню кольору слонової кістки з мереживною вуаллю і довгим шлейфом. Зшив сукню придворний кравець Норман Гарнелл. В день весілля голову Єлизавети II також прикрашала діамантова тіара, що належала її матері, королеві Єлизаветі.

Принцеса Діана і принц Чарльз

Принцеса Діана і принц Чарльз / Фото: Getty Images

Син королеви Єлизавети II і принца Філіпа — принц Чарльз, одружився з Діаною Спенсер 29 липня 1981 року. Їхня розкішна весільна церемонія відбулася в Соборі святого Павла, оскільки Вестмінстерське абатство, де згідно з традицією і відбуваються всі королівські весілля, не вміщало 3500 запрошених гостей. На принцесі Діані того дня була пишна сукня кольору слонової кістки, пошита дизайнерами Елізабет і Девідом Емануелем.

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Сукня була з шовкової тафти, прикрашена антикварним мереживом, ручною вишивкою і десятьма тисячами перлин. Її доповнював восьмиметровий шлейф і дорогоцінна фамільна тіара. Цікавий факт: до весілля Діани і Чарльза було зшито три однакових весільні сукні, про всяк випадок. Один екземпляр сьогодні зберігається в лондонському Музеї мадам Тюссо, а другий — в родовому маєтку Спенсерів.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям

Принц Вільям і герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Син принцеси Діани — принц Вільям — взяв за дружину Кейт Міддлтон. Їхнє весілля відбулося 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві, 2021 року пара відсвяткувала десятиліття від дня вінчання. На вінчання герцогиня Кембриджська приїхала в розкішній весільній сукні від британського бренду Alexander McQueen, яку пошила дизайнерка Сара Бертон. Сукня була також кольору слонової кістки і створена з атласу і мережива. На прохання Кетрін на шовку не було жодних прикрас, крім квітів і трилисників з мережива. Шлейф сукні був близько 2,7 метра, його вартість оцінювалася в 350 тисяч доларів.

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Крім фати, на Кетрін в день церемонії була тіара Cartier, її герцогині позичила королева Єлизавета II. Діамантові сережки для церемонії виготовив дизайнер Робінсон Пелам — це був подарунок від батьків Кетрін (їхня вартість — 17 тисяч євро), і завершували образ нареченої туфлі від Alexander McQueen.

Кронпринцеса Вікторія та принц Даніель

Кронпринцеса Вікторія та принц Даніель / Фото: Getty Images

Старша дочка шведського короля Карла Густава і королеви Сільвії — кронпринцеса Вікторія, вийшла заміж за фітнес-інструктора Даніеля Вестлінга. Весільна церемонія відбулася 19 червня 2010 року — в день річниці весілля батьків нареченої в Кафедральному соборі Стокгольма. Вікторія вибрала в якості весільного вбрання сукню від шведського бренду Par Engsheden, дизайнер якого вже неодноразово створював сукні для принцеси. Це була дуже лаконічна біла сукня без вишивки і мережива, яка поєднувалася з фатою з брюссельського мережива і фамільною діадемою (цю ж фату і діадему на весілля одягала мати Вікторії — королева Сільвія).

Королева Сільвія та король Карл Густав

Королева Сільвія та король Карл Густав / Фото: Getty Images

19 червня 1976 король Карл Густав взяв за дружину Сільвію Ренату Зоммерлат. Їхнє вінчання відбулося, як ми вже згадували раніше, в Кафедральному соборі Стокгольма. У Сільвії була максимально закрита сукня, фамільна корона і величезний шлейф на сукні. Завдяки цьому весіллю і новому члену шведської королівської сім'ї престиж монархії злетів до небес, шведи дуже полюбили чарівну королеву Сільвію.

Принцеса Мадлен і Крістофер О'Нілл

Принцеса Мадлен і Крістофер О'Нілл / Фото: Getty Images

Молодша дочка королеви Сільвії і короля Карла Густава — принцеса Мадлен, вийшла заміж 8 липня 2013 року. Наречена йшла до вівтаря в білосніжній сукні від Valentino з органзи і мережива, вбрання доповнював шестиметровий шлейф, тіара і діамантові прикраси.

Принц Філіп і Софія Геллквіст

Принцеса Софія і принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

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Середній син короля Карла Густава і королеви Сільвії — принц Філіп — одружився з Софією Геллквіст 13 червня 2015 року в церкві Слоттсчюрка, розташованої в королівському палаці. 30-річна Софія вирушила до вівтаря в красивій білій сукні від шведського дизайнера Ida Sjöstedt зі шлейфом, мереживними рукавами і злегка відкритими плечима. Сукню наречена доповнила тіарою і діамантовими сережками.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / Фото: Getty Images

У князівської пари Монако — княгині Шарлін і князя Альбера II, було два весільних дні — 1 липня — громадянська церемонія, а 2 липня 2011 року — вінчання. До вівтаря Шарлін йшла в сукні від Giorgio Armani Prive прямого силуету з вишивкою, довгим шлейфом і фатою. Весільну зачіску нареченої прикрашала шпилька з кристалами Swarovski та перлинами.

Принц Філіп і Матильда д'Удекем

Принц Філіп і Матильда д'Удекем / Фото: Getty Images

Весільна церемонія цієї пари відбулася взимку — 4 грудня 1999 року, і відбувалася двічі. Спочатку була громадянська церемонія в міській адміністрації, а після — вінчання в Соборі Сен-Мішель-е-Гюдюл. На Матильді того дня була сукня від дизайнера Едуарда Вермелья з Будинку моди Natan, діамантова тіара, яку нареченій позичила королева Паола, і фата, яку ще сама королева Паола (мати принца Філіпа) одягала на власне весілля з королем Альбертом II. До слова, модні критики тоді назвали весільний образ Матильди найстильнішим серед королівських наречених XX століття.

Принц Віллем-Олександр і Максима Соррегьета

Принц Віллем Олександр і Максима Соррегьета / Фото: Getty Images

Майбутній король Нідерландів Віллем-Олександр взяв за дружину Максиму Соррегьету 2 лютого 2002 року. Цивільна церемонія одруження минула в будівлі Старої біржі, а вінчання — в кальвіністській церкві XV Ньіве керк. Весільну сукню для Максими пошив дизайнер Валантино Гаравані. Вона була виготовлена з шовку мікадо кольору слонової кістки з рукавами три чверті і відкритим коміром. Сукня була доповнена шлейфом довжиною п'ять метрів з шовкового мережива. Також Максима одягла діамантові сережки, браслет і діадему.

Принц Філіп VI і Летиція Ортіс

Летиція Ортіс і принц Філіп VI / Фото: Getty Images

Весілля майбутнього короля Іспанії і журналістки Летиції Ортіс відбулося 22 травня 2004 року в мадридському кафедральному соборі Санта-Марія-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Летиція йшла до вівтаря в білій шовковій сукні від іспанського дизайнера Manuel Pertegaz з оригінальним коміром і чотириметровим шлейфом. Комір і поділ сукні прикрашала ручна вишивка, також тодішня королева Іспанії Софія (мати принца Філіпа) подарувала невістці фамільну тіару, в якій сама виходила заміж за короля Іспанії Хуана Карлоса.

Меган Маркл і принц Гаррі

Весілля Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

19 травня 2018 року відбулася церемонія вінчання британського принца Гаррі та голлівудської акторки Меган Маркл. Вона минула в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку. Церковну службу провів настоятель Віндзора, преподобний Девід Коннер. А свої подружні обітниці пара вимовила перед архієпископом Кентерберійським Джастіном Велбі. До вівтаря наречена йшла в скромній, але красивій сукні від французького Дому моди Givenchy, автором якого стала британська дизайнерка Клер Вейт Келлер.

Весілля Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Пізніше з'ясувалося, що в дуже схожій сукні виходила заміж перша темношкіра принцеса Анджела з Лейхтенштейна. Після відбувся весільний банкет у Фрогмор-гаусі, організований принцом Чарльзом. На вечірній банкет герцогиня Сассекська вирушила в сукні від британського бренду Stella McCartney і світлих туфлях-човниках на підборах від Aquazurra. Цей образ Меган порівнювали з образом принцеси Діани — покійної мами принца Гаррі.

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