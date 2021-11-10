Розкішні та дорогі: які каблучки дарують зіркам на заручини

Вже завтра, 11 листопада, виходить заміж найгламурніша блондинка Голлівуду – світська левиця, модель, діджейка та бізнесвумен Періс Гілтон. У передчутті зіркового весілля ми вирішили згадати, як Картер Реум освідчився дівчині, оцінити каблучку і розглянути прикраси інших зіркових наречених.

Періс Гілтон та Картер Реум

Періс Гілтон та Картер Реум / Getty Images

Картер Реум — американський підприємець, письменник та фахівець із венчурних інвестицій, а ще майбутній чоловік Періс. Він освідчився їй на 40-й день народження, який зірка святкувала у лютому. Це сталося на приватному острові. Картер подарував коханій каблучку з діамантом, яку розробив правнук Луї Картьє — Жан Дусе.

Періс Гілтон / Getty Images

"Коли ви знаходите свою другу половинку, ви не просто знаєте про це, ви це відчуваєте", — заявила тоді Гілтон журналістам. Що ж ми в передчутті цієї розкішної урочистості, адже Гілтон влаштувала з нього ціле реалітішоу, яке отримало назву Paris in Love. Але скептики сумніваються, що весілля відбудеться. Адже минуле весілля з актором Крісом Зілкою Гілтон теж призначала на 11.11, а потім вкотре розірвала заручини.

Кеті Перрі та Орландо Блум

Лютий 2019-го став знаковим для співачки Кеті Перрі та актора Орландо Блума. Чоловік подарував коханій перстень у День святого Валентина у формі квітки з рожевим діамантом овальної форми, оточеним вісьмома діамантами у вигляді маленьких пелюсток. Хтось розкритикував Орландо за те, що він подарував каблучку, яка була дуже схожою на каблучку з діамантом, яку він дарував своїй колишній дружині моделі Міранді Керр на заручини.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Instagram Кеті Перрі

Втім, президент WP Diamonds Ендрю Браун назвав обручку Кеті унікальною і єдиною в своєму роді, а її вартість перевищує 5 мільйонів доларів. У той час, як каблучка Міранди коштувала Блуму приблизно 65 тисяч доларів.

Кеті Перрі / Getty Images

Весілля пара поки що не зіграла через пандемію. Натомість 2020 року у них народилася дочка Дейзі.

Міранда Керр / Getty Images

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер

Музикант Тревіс Баркер освідчився бізнесвумен та зірці реаліті Кортні Кардашян зовсім нещодавно. У тісній співпраці з ювелірним брендом Lorraine Schwartz він розробив дизайн каблучки для заручин із Кортні. Освідчився Баркер коханій на пляжі, створивши на піску велику квіткову композицію у формі серця, оточену свічками. І тепер на її пальці виблискує каблучка з білого золота з круглим діамантом. "Назавжди", — саме так підписала Кардашян фотографії цього особливого моменту, якими вона поділилася в Instagram того дня.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра

Норвезька модель Фріда Аасен заручена зі своїм бойфрендом Томмі Чіаброю — італійським мільйонером – у серпні 2021 року. Фотографіями з цієї події пара поділилася на своїх сторінках у соцмережах. Освідчився Томмі на борту своєї розкішної яхти в Портофіно, яка була застелена пелюстками червоних троянд.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Instagram Фріди Аасен

Коли він став перед топмоделлю на одне коліно і вручив каблучку з величезним діамантом, поруч, на бору яхти, грала скрипалька в пишній червоній сукні. Звичайно ж, Фріда відповіла згодою. Весілля пари заплановане на початок 2022 року.

Фріда Аасен та Томмі Чіабра / Instagram Фріди Аасен

Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелл

31-річна британська акторка Лілі Коллінз в середині вересня поділилася з шанувальниками приємною новиною про свої заручини з кінорежисером Чарлі Макдавеллом. Чоловік став на одне коліно під час прогулянки і Лілі була здивована і, звичайно, відповіла згодою. Каблучку чоловік вибрав вельми незвичайну, золоту, квадратної форми та зі світло-рожевим каменем.

Лілі Коллінз / Instagram Лілі Коллінз

Тіффані Трамп та Майкл Буглос

28-річна донька Дональда Трампа заручена з мільярдером із Нігерії Майклом Буглосом. Вони познайомилися 2018 року на відпочинку в Греції, тоді Тіффані відпочивала зі своєю подругою Ліндсей Лохан.

Тіффані Трамп / Getty Images

А заручальна каблучка на її пальці засяяла в день інавгурації нового президента США – Джо Байдена. Дата їхнього весілля поки що невідома.

Тіффані Трамп / Associated Press

Жасмін Тукс та Хуаном Давид Борреро

Екс- "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс була заручена з Хуаном Давидом Борреро зі Snapchat, пара вже навіть встигла зіграти весілля. Але ми не могли не поділитися красивими знімками заручальної каблучки Жасмін. Борреро подарував коханій каблучку, яка була зроблена на замовлення Ritani, з 7-каратним діамантом овального огранювання в жовтому золоті 18 карат.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Каблучка має прихований ореол із зубцями, прикрашеними діамантами, з додатковими платиновими зубцями та розташований на простому золотому ремінці. Каблучку оцінено більш як у 250 000 доларів. У вересні 2021 року Жасмін та Давид одружилися на церемонії в Еквадорі.

Жасмін Тукс і Хуан Давід Борреро / Instagram Жасмін Тукс

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