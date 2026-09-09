Розмарі Кеннеді: трагічна історія сестри президента США, яку родина прирекла на вічне мовчання

Розмарі Кеннеді з батьком / © Getty Images

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Розмарі Кеннеді народилася 13 вересня 1918 року в родині Джозефа П. Кеннеді та Роуз Фіцджеральд Кеннеді. Вона була третьою дитиною подружжя і старшою донькою. Серед її братів і сестер були такі відомі постаті як майбутній президент США Джон Ф. Кеннеді, генеральний прокурор Роберт Кеннеді, сенатор Едвард Кеннеді, а також активістка Юніс Кеннеді.

Розмарі Кеннеді молодості жила активним життям, однак 1941 року її батько ухвалив рішення про проведення лоботомії. Операція завершилася тяжким ушкодженням мозку і назавжди змінила її життя. Про трагедію найвідомішої родини Америки розповіла історикиня Емі Боїнгтон.

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Джозеф П. Кеннеді-старший зображений в оточенні своєї родини. За годинниковою стрілкою, знизу ліворуч: Роберт, Юніс, Джон, Кетлін, Джо-молодший, Розмарі, дружина Роуз, Тедді, Патрісія та Джин / © Associated Press

У своїй розповіді Емі наголошує, що життя Розмарі Кеннеді від самого початку супроводжували серйозні труднощі, адже перша трагедія виникла ще в день її народження — під час пологів виникла проблема: лікар не встиг прибути вчасно, тому медсестра намагалася стримати народження дитини і сказала матері схрестити ноги, щоб спробувати зупинити пологи. Оскільки це, звісно, не було ефективним, медсестра утримувала голову Розмарі в родових шляхах понад дві години.

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Очевидно, це було жахливим рішенням, яке призвело до небезпечної нестачі кисню, і, як наслідок, у Розмарі виникли проблеми ще в дитинстві. У два роки вона не досягла типових етапів розвитк — їй було складніше опановувати мовлення, ходьбу та інші навички. Згодом у родині почали побоюватися, що її інтелектуальний розвиток відстає від вікової норми.

Водночас фотографії та спогади людей, які знали Розмарі, показують молоду жінку, яка брала участь у сімейному та суспільному житті. У 1938 році, коли їй було 20 років, вона разом із родиною перебувала у Великій Британії та була представлена королю Георгу VI і королеві Єлизаветі в Букінгемському палаці.

Роуз Кеннеді з двома доньками, яких вона представила королю та королеві в Букінгемському палаці. Їх сфотографували перед тим, як вони залишили свій лондонський будинок у Принсес-Гейт і вирушили до палацу 17 травня 1938 року. Зліва направо: Кетлін Кеннеді, Розмарі Кеннеді та Роуз Кеннеді. / © Associated Press

Для родини Кеннеді, яка приділяла величезну увагу суспільному статусу та репутації, поведінка Розмарі поступово ставала джерелом занепокоєння. У молодому віці вона могла бути імпульсивною, проявляти сильні емоції та залишати школу без дозволу.

Існують різні оцінки того, що саме відбувалося з Розмарі в цей період і пізніші дослідники припускали, що її поведінка могла бути пов’язана не лише з інтелектуальними особливостями, а й із психічним станом, зокрема депресією. Водночас частина описів її поведінки походить із джерел, пов’язаних із самою родиною Кеннеді, тому історики закликають ставитися до них критично.

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Операція

У молоді роки Розмарі ставала дратівливою та важкою в поведінці, почала впадати в дуже сильні напади люті, і її було важко контролювати. 1941 року, коли Розмарі було 23 роки, її батько Джозеф Кеннеді ухвалив рішення про проведення їй лоботомії, оскільки лікарі сказали йому, що це допоможе впоратися з її перепадами настрою та заспокоїти її.

Джозеф П. Кеннеді разом зі своєю дочкою Розмарі, 1938 рік / © Getty Images

На той час така операція вважалася одним із методів лікування деяких психічних розладів і процедуру широко застосовували в першій половині 20 століття, хоча з сучасної точки зору вона вважається надзвичайно ризикованою. За відомими описами операції, Розмарі залишалася при свідомості. Лікарі просвердлили отвір у її черепі та почали втручання в тканини мозку. Під час процедури вона мала відповідати на запитання та співати. Коли її мовлення стало незв’язним, операцію припинили.

Результат операції виявився катастрофічним, адже після лоботомії Розмарі втратила значну частину своїх фізичних і розумових здібностей. Вона більше не могла нормально говорити та ходити, потребувала постійного догляду й не могла самостійно вести звичайне життя.

Жінка, яка до цього могла брати участь у сімейних подіях і світському житті, була жававою і енергійною, молодою і красивою, фактично втратила можливість самостійно жити.

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Розмарі Кеннеді (у центрі) зображена зі своїм братом, Джоном (покійним президентом), та сестрою Джин, 1940 рік / © Associated Press

Ізоляція

Після операції батько Розмарі помістив її до психіатричної установи, і на цьому для неї фактично все закінчилося — там вона провела решту свого життя. Її відокремили від родини, мати не відвідувала її протягом 20 років, також не приходив до неї ніколи й батько.

Її становище довгий час приховували від широкої громадськості. Родина Кеннеді не пояснювала справжніх обставин її зникнення з публічного життя і замість цього поширювалася версія, що Розмарі була самітницею й сама не хотіла перебувати в центрі уваги. Навіть коли стало відомо про її перебування в установі, подробиці її стану та причини ізоляції залишалися маловідомими.

Ніхто з братів і сестер Розмарі не знав про її місцезнаходження. Кеннеді публічно не пояснювали відсутність Розмарі аж до 1961 року. Стан Розмарі публічно розкрила її сестра Юніс 1962 року, але без згадок про невдалу операцію, натомість Розмарі називали «розумово відсталою».

Про лоботомію стало відомо лише 1987 року.

Що насправді сталося з Розмарі?

Однозначної сучасної медичної оцінки стану Розмарі до операції немає, однак частина відомостей про її дитинство та поведінку походить із пізніших розповідей родини, а тому їхню достовірність складно перевірити. Дослідники історії родини Кеннеді припускають, що її проблеми могли мати різні причини, але переважно їх пов’язують сьогодні з рідними формами депресії.

Вона померла 7 січня 2005 року у віці 86 років.

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