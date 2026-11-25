Мерилін Монро / © Associated Press

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Мерилін Монро звикли уявляти у розкішних вечірніх сукнях, під спалахами фотокамер і на червоних доріжках. Одначе в особистому житті легендарна блондинка не цуралася й домашніх турбот. Видання People розповіло про незвичайний лот аукціону Julien’s Auctions — власноруч написаний акторкою рецепт начинки для запеченої курки чи індички. Документ, датований приблизно 1954 роком, продали 4 червня 2026 року за 16 тисяч доларів, хоча спочатку його вартість оцінювали лише у 2–3 тисячі.

Що входило до рецепта Мерилін

Рукописний рецепт Мерилін Монро / © Getty Images

Кулінарні вподобання голлівудської зірки виявилися доволі цікавими. Для начинки Монро пропонувала використовувати французький хліб на заквасці, який потрібно було замочити у холодній воді, а потім відтиснути. До нього додавали курячі потрухи, печінку та серце, цибулю, селеру, розмарин, чебрець і лавровий лист.

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Однак справжньою родзинкою рецепта стали додаткові інгредієнти: тертий пармезан, родзинки та одразу три види горіхів — волоські, каштани та арахіс. Також акторка рекомендувала додати 1-2 подрібнені варені яйця та спеції.

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Готовою начинкою потрібно було нафарширувати курку чи індичку, закріпити тушку та запекти. Як гарнір Монро пропонувала подавати картоплю, гриби та зелений горошок.

У рецепті не було часнику

Мерилін Монро та Джо Ді Маджо / © Associated Press

Одна маленька примітка на рукописному аркуші привернула особливу увагу. У верхньому кутку Монро власноруч написала «Без часнику».

За припущеннями, це могло бути пов’язано з її шлюбом із легендарним бейсболістом Джо Ді Маджо, який, за деякими джерелами, не любив часник. Акторка вийшла за нього заміж у 1954 році та саме у цей період, імовірно, намагалася освоїти роль господині дому. Їхній шлюб тривав лише дев’ять місяців, однак після розлучення колишнє подружжя зберегло дружні стосунки.

Сам рецепт був написаний на бланку компанії City Title Insurance Company. Вперше цей артефакт знайшли понад десять років тому, а тепер він став частиною колекції пам’ятних речей, присвячених сторіччю від дня народження Монро.

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Мерилін Монро / © Associated Press

Історія рукописного рецепта Мерилін Монро — ще одне нагадування, що за образом голлівудської ікони ховалася звичайна жінка зі своїми домашніми звичками, кулінарними експериментами та бажанням піклуватися про близьких. І хоча сьогодні цей рецепт коштує тисячі доларів, його найцікавіша цінність зовсім не у ціні. Це маленький фрагмент особистого життя легенди, який дозволяє побачити її не лише кінодівою, а й господинею, яка записувала рецепти на звичайному аркуші паперу.

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