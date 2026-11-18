Сієнна Міллер / © Getty Images

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Узимку шкіра нерідко втрачає природне сяйво, а обличчя має втомлений вигляд. Однак замість багатошарового макіяжу та величезної косметички акторка Сієнна Міллер пропонує значно простіше рішення. У короткому відео, знятому в автомобілі, вона показала, як за допомогою одного кремового стіка створює ніжний рум’яний ефект, ніби щойно повернулася з морозної прогулянки, про це розповіло видання Woman & Home.

Один засіб для щок і губ

Сієнна Міллер / © Associated Press

Для свого експрес-макіяжу Сієнна використовує стік для рум’ян із ефектом здорового сяйва у теплому пелюстково-рожевому кольорі. Акторка наносить кілька легких рухів ним на щоки та губи, а потім розтушовує кремову текстуру пальцями. Результат — гармонійний макіяж із природним сяйвом, для якого не потрібні ані пензлі, ані окремі засоби для кожної зони.

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Формула стіка має кремову текстуру, легко розподіляється, дозволяє регулювати інтенсивність кольору та створює м’який ефект розмиття. Такі засоби зазвичай представлені у декількох відтінках, тож можна підібрати варіант під ваш тон шкіри.

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Маленький секрет

Особливої уваги заслуговує техніка нанесення. Замість звичного акценту на яблучках щік Міллер розміщує колір вище, ближче до верхньої частини вилиць, а потім розтушовує його вниз.

За словами акторки, цей хитрик вона підгледіла у свого підлітка. Такий спосіб нанесення допомагає візуально освіжити обличчя та надати йому підтягнутішого вигляду.

Ще один плюс у тому, що додатковий хайлайтер не обов’язковий, бо кремова текстура сама по собі надає шкірі делікатного сяйва. А компактний формат дозволяє покласти стік у сумочку та швидко освіжити макіяж протягом дня чи перед вечірнім виходом.

Б’юті-хитрик Сієнни Міллер — саме той випадок, коли мінімум зусиль дає максимум ефекту.

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