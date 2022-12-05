Русалонька, Попелюшка, Білосніжка і інші: хто став прототипом діснеївських принцес

За часів, коли створювалися перші анімаційні мультфільми, не було таких технологій, як зараз, тому для максимальної реалістичності персонажів потрібні були справжні актори.

Найулюбленіші героїні дитинства для багатьох - це, звичайно ж, діснеївські принцеси. Мультфільми з ними завжди зачаровували своєю добротою, красою і мальовничістю.

Але чи замислювалися ви коли-небудь, чому ці героїні мають такий реалістичний вигляд? Насправді відповідь дуже проста - всі знамениті героїні з анімаційних казок Діснея змальовувати з реальних жінок. Акторки запрошувалися на спеціально облаштований деякими декораціями майданчик і грали театральну постановку в костюмах і з використанням реквізиту, а художники в цей момент робили замальовку, максимально точно намагаючись передати плавність рухів, міміку і емоції персонажів.

Використовувалася для цього ще й фотоперекладка - техніка, за якої мультиплікаційний або комбінований відрізок фільму перемальовували з відзнятої кіноплівки.

Тому подивімося, ким насправді були наші улюблені персонажі, як знімалися головні казки дитинства і хто їх озвучував.

Білосніжка

Мультфільм "Білосніжка і сім гномів" 1937 року - одна з перших в арсеналі повнометражних робіт студії Disney. Відповідно ні у аніматорів, ні у інших, хто працював над ним, особливого досвіду зі створення реалістичних людських персонажів за допомогою фотоперекладання не було. Перші начерки Білосніжки і зовсім не сподобалися Волту Діснею, адже вони дуже нагадували популярний в той час інший жіночий персонаж Бетті Буп. Тому Дісней вирішив поміняти концепцію і найняти танцівницю, хореографиню і акторку Мардж Чемпіон, яка позувала для художників. Вона і стала прототипом Білосніжки.

Білосніжка / Фото: Giphy.com

Мардж вбрали в образ мультяшного персонажа і вона танцювала під музику, поки художники робили замальовки її рухів. Також всі рухи дівчини фіксувала камера і працювалося з цими кадрами.

Мардж Чемпіон / Фото: Getty Images

А ось голос принцесі Білосніжці подарувала інша дівчина - співачка Адріана Казелотті. Контрактом Адріані строго заборонялося співати в кіно або на радіо, але ця закадрова роль стала для неї справжнім тріумфом - голос став одним із найбільш упізнаваних в Америці 1940-х.

Русалонька

Милу і наївну мешканку морського дна зіграла американська акторка і письменниця Шеррі Стоунер. Вона також позувала для художників в студії і навіть плавала в спеціально влаштованому резервуарі з водою.

Багато звичок, які ми бачили в мультфільмі, наприклад, покусування нижньої губи, з'явилося в Аріель завдяки грі Стоунер.

Русалочка / Фото: Giphy.com

Але ось обличчя для головної героїні було вирішено змалювати з іншої акторки - Аліси Мілано, якій було в той час 16, як і самій Аріель.

Аліса Мілано / Фото: Getty Images

Також цікаво, що положення, а точніше погойдування волосся Русалоньки під водою, було змалювати з астронавтки Саллі Райд і того, як її волосся поводилося на космічному кораблі. Голос Аріель подарувала акторка Джоді Бенсон.

Під час роботи над лиходійкою і морською відьмою Урсулою був використаний образ епатажної драг-виконавиці Дівайн. Спочатку Урсулу хотіли зробити звичайною русалкою, потім персонаж кілька разів переробляли і в кінцевому результаті вирішили зробити злодійку восьминогом.

Дівайн / Фото: Getty Images

Фея Дінь-Дінь

Спочатку ходили чутки, що шалапутну фею з мультфільму про Пітера Пена змалювали з Мерилін Монро, але насправді це не так. Прототипом для цього персонажа стала акторка Маргарет Керрі. Вона позувала на знімальному майданчику в костюмі і використовувала реквізит.

Дінь Дінь / Фото: Giphy.com

Також цікаво, що деякі жести і риси характеру аніматори перейняли саме з гри Маргарет.

Попелюшка

Це був перший повнометражний мультфільм випущений Волтом Діснеєм після Другої світової війни, тому студія дуже ризикувала, адже якби картина зазнала невдачі швидше за все фінансування подібних проєктів було б припинено. Одним із художніх прийомів у фільмі стало складне колірне рішення. Для створення фонів були значною мірою використані холодні кольори, щоб в контрасті з ними герої здавалися ще більш яскравими і живими.

Попелюшка / Фото: Giphy.com

Найголовнішу зірку світу принцес зіграла акторка Гелен Стенлі. А голос Попелюшці подарувала Ілін Вудс. Її вибрали з більш ніж 400 претенденток. Згодом Волт Дісней зізнавався, що Попелюшка у виконанні Вудс була його найулюбленішим жіночим персонажем.

Спляча красуня

Це був ще один проєкт, знятий за мотивами знаменитої казки. Зробити мультфільм хотіли ще до війни, але через скрутне фінансове становище вирішили цю ідею відкласти. Після успіху "Попелюшки" до реалізації "Сплячої красуні" вирішили повернутися і не дарма, адже мультфільм вийшов дуже успішним.

Спляча красуня / Фото: Giphy.com

Гелен Стенлі / Фото: Getty Images

Змальовували головну героїню з Гелен Стенлі, яка також грала і Попелюшку.

Озвучила принцесу Аврору Мері Коста.

Але говорячи про цей мультфільм, не можна не згадати ще один важливий персонаж - чаклунку Малефісенту. Натхнення для цього персонажа аніматори черпали із зовнішності акторки Елеонор Одлі. Також вона зіграла і мачуху Попелюшки.

Елеонор Одлі / Фото: Getty Images

Красуня і чудовисько

Аніматори малювали головних персонажів цього мультфільму, перебуваючи на різних кінцях США, а щоб узгоджувати всі деталі вони щодня поштою відправляли малюнки одне одному. Щоб вони могли малювати реальні рухи людини, як і у всіх попередніх випадках, була запрошена акторка, якою знову стала Шері Стоунер.

Красуня і чудовисько / Фото: Giphy.com

Голосом Бель була бродвейська акторка і співачка Пейдж О'Хара. Але ось зовнішність і миловиді риси обличчя були змальовані з суперзірки Джуді Гарленд.

Джуді Гарленд / Фото: Getty Images

Аліса в країні див

Милу світловолосу дівчинку з мультфільму "Аліса в країні див" зіграла Кетрін Бомонт, і ця роль стала головною в її житті.

Кетрін Бомон і Волт Дісней / Фото: Getty Images

Запропонував стати прототипом для мультфільму Кетрін сам Волт Дісней особисто після перегляду фільму "На острові з тобою", де вона зіграла невелику роль.

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