Руслана Писанка: 10 фактів із життя

Руслану Писанку називали українським секс-символом, любили за вміння не сумувати навіть у найскладніших обставинах і досягати бажаного властивими їй працьовитістю й завзятістю. Її нестандартна зовнішність давала жінкам надію на те, що можна стати відомою, коханою та щасливою, незважаючи на зайві кілограми. Ті, хто добре її знав, як і ті, хто бачив її лише на екрані, називали її однаково – «наша Руся». Сьогодні вночі її не стало – Руслана Писанка померла від тяжкої хвороби в Німеччині, куди поїхала після початку війни в Україні. Ця невиправна подія викликає масу емоцій, та в нашому тексті – лише факти про її життя.

Руслана Писанка / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Руслана Писанка народилася в Києві у родині кінооператора-документаліста Ігоря Писанка, удостоєного Шевченківської премії за фільм «Радянська Україна». Операторами також були її молодший брат Олег, який пішов із життя 2012 року, та її перший чоловік Іван, з яким Руслана познайомилася на кінофестивалі в «Артеку». Писанка закінчила режисерський факультет Київського театрального інституту імені І. К. Карпенка-Карого.

Справжнє прізвище Руслани – Писанко, тому Писанка – розфарбоване великоднє – псевдонім, під яким вона стала знаменитою.

Все життя Руслани так чи інакше було пов'язане з телебаченням: вона була ведучою «Погоди» на «Інтері», брало участь у таких популярних проєктах як «Танці з зірками», «Зірка плюс зірка», «Зважені та щасливі», «НЛО». Була співведучою нинішнього президента України Володимира Зеленського у телевізійному проєкті «Службовий романс».

Незважаючи на те, що Писанку не взяли на акторський факультет до Щукінського училища через зайву вагу, на її рахунку – три десятки кіно- та телевізійних фільмів. Найвідомішими її роботами стали Мея в еротичній комедії Андрія Бенкендорфа «Кілька любовних історій», Тетяна в екранізації п'єси Івана Котляревського «Москаль-чарівник» (за цю роботу вона отримала Державну премію імені О. Довженка), відьма Горпина у знятому Єжи Гоффманом за романом Генріка Сенкевича фільмі «Вогнем і мечем» та Меланія в історичному бойовику Миколи Засєєва-Руденка «Чорна рада», знятому за мотивами однойменного історичного роману Пантелеймона Куліша.

Писанка – авторка книжки «Кулінарні спокуси Київської Русі», головним посланням якої були її слова: «Щоб людина була щасливою, у неї і продуктів, які вона їсть, має бути одна батьківщина». Над нею Руслана працювала довго, доводячи текст до досконалості, та паралельно готувала страви, які знімала її подруга, фотографиня Світлана Скрябіна. За словами Писанки, до книги увійшли лише її улюблені та багаторазово випробувані рецепти української кухні.

Особисте життя Руслани не завжди складалося гладко, що цілком влаштовувало її шанувальників – вони вважали, що секс-символ повинен належати всім і одночасно нікому конкретно. Причиною розлучення з першим чоловіком стали ревнощі – він не міг спокійно спостерігати за тим, як вона спілкується зі своїм партнером із «Танців з зірками» Миколою Коваленком. Досить довго Писанка залишалася сама, бо, за її словами, не потребувала «ширми», а мріяла про людину, яку зможе назвати своєю другою половинкою. Другого чоловіка, з яким телеведуча щасливо прожила десять років, вона собі... замовила у Всесвіту. Скориставшись відомою психологічною практикою, вона взяла аркуш паперу і написала невелику розповідь, описавши людину, яку хотіла бачити поруч із собою. І незабаром у її житті з'явився бізнесмен Ігор Ісаков – його «портрет» до найменших деталей збігся з тим, що Писанка собі нафантазувала.

Все життя Писанка боролася з вагою, яку вважала зайвою. Вона перепробувала безліч дієт – від роздільного харчування до інтервального голодування, не їла після шести і не дозволяла собі розслаблятися ні на хвилину. На якийсь час кілограми йшли, але потім поверталися знову, нагадуючи телеведучій про те, що глядачі люблять її саме такою – хай і не витонченою і худенькою, але веселою, смішливою і бодипозитивною.

Останніми роками Руслана багато грала в антрепризі. Під час однієї такої вистави – «Потяг «Одеса-мама» – на початку 2022 року вона знепритомніла просто на сцені.

Після початку агресії РФ проти України Писанка поїхала до Німеччини, де лікарі виявили у неї смертельну хворобу, назва якої не розголошується. Не останню роль у погіршенні стану Руслани відіграло те, що за кордоном вона опинилася без підтримки сім'ї, яка в схожих ситуаціях діє сильніше за будь-які ліки та медичні маніпуляції.

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