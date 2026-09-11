Сальма Гаєк розповіла про свій секрет молодого вигляду у 60 років

Сальма Гаєк / © Associated Press

Реклама

У свої 60 Сальма Гаєк має приголомшливий вигляд, однак запевняє, що за цим стоять не дорогі процедури та складні б’юті-ритуали. Акторка зізналася, що її головний рецепт внутрішнього та зовнішнього сяйва напрочуд простий.

«Оточуйте себе жінками, хорошими друзями та працюйте разом над тим, що має сенс у житті«, — розповіла зірка під час вечері Kering Foundation Caring for Women у Нью-Йорку, про це розповіло видання Hello!. І, здається, саме так і живе Сальма.

Реклама

Не молодшати, а залишатися собою

Сальма Гаєк із чоловіком / © Associated Press

Сальма давно говорить про те, що не прагне повернути час назад. Їй важливо зберігати власну індивідуальність, міміку та характер обличчя. Вона не хоче мати «надто зроблений» вигляд і вважає за краще приймати те, що, за її словами, подарували їй прожиті роки.

Реклама

Її б’юті-рутина також далека від складної. Раніше акторка розповідала, що не використовує філери та не поспішає регулярно зафарбовувати сивину. Ще одна незвична звичка дісталася їй від бабусі — Сальма не вмиває обличчя одразу після пробудження.

Сальма Гаєк / © Associated Press

Але є одна практика, без якої вона майже не обходиться — медитація. За словами акторки, вона медитує практично щодня та розробила власний підхід шляхом уваги до свого тіла. Іноді такі практики можуть тривати годинами.

Щодо спортзалу, тут Сальма значно менш дисциплінована. Вона жартувала, що користується біговою доріжкою лише кілька разів на рік. Натомість любить танцювати, а підтримувати активність їй допомагають рух, правильна постава та невеликі зміни у повсякденних звичках.

© Associated Press

З віком змінилося й ставлення акторки до власного тіла. Тепер вона не намагається наздогнати молодшу версію себе, а вчиться цінувати те, якою є зараз. Щоправда, Сальма зізнається, що якби могла повернутися у минуле, то, можливо, більше цінувала б своє 25-річне тіло.

Реклама

У світі, де молодість часто намагаються продати у баночці з кремом або пообіцяти після чергової процедури, Сальма Гаєк пропонує значно простішу формулу — хороші люди поруч, відчуття спільності, важлива справа, медитація та уміння приймати зміни.

Новини партнерів

Новини партнерів