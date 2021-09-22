Самогубство, фемінізм і борщ: як склалися долі найвідоміших порноакторок

Розповідаємо про найвідоміших зірок відвертого кіно, і що у них сталося в житті.

Багато порноакторок прийшли до індустрії "кіно для дорослих" не від хорошого життя і за час своєї роботи піддавалися насильству, страждали від депресій, робили пластичні операції. Деякі дівчата змогли піти з цього бізнесу, а хтось поплатився через нього своїм життям.

Лінда Лавлейс

Справжнє ім'я акторка Лінда Борман, вона народилася 1949 року в Бронксі. Популярність отримала завдяки головній ролі в порнофільмі 1972 року "Глибоке горло". Вважається однією із найвідоміших акторок фільмів "для дорослих" і першою порнозіркою.

Все життя Лінди було дивним і жорстоким. З раннього віку мати Лінди застосовувала силу у вихованні і карала дочка за будь-яку провину. Вона росла замкнутою, вчилася в католицькій школі, ходила до церкви, а в старших класах отримала прізвисько "святоша".

Лінда Лавлейс / Getty Images

Коли її батько-поліцейський вийшов на пенсію, сім'я переїхала до Флориди. У віці 20 років вона народила позашлюбну дитину, але хто був її батьком невідомо. Мати дівчини наполягла віддати дитину на усиновлення. У Флориді Лінда познайомилася з Чаком Трейнором — власником бару і сутенером. Разом вони поїхали до Нью-Йорку, там вона потрапила в автомобільну аварію, отримала настільки серйозні травми, що було потрібно переливання крові. Кров була заражена гепатитом С.

Чак Трейнор же виявився алкоголіком і домашнім тираном. Він бив її протягом багатьох років, накачував наркотиками, гіпнозував, дозволяв іншим чоловікам глумитися з неї, погрожуючи пістолетом, примушував до занять проституцією і до знімань у порнографії. Однак після знімань у фільмі "Глибоке горло" акторка стала дуже знаменита, з'являлася на обкладинках журналів і знялася ще в декількох порнофільмах. Наркотики й таблетки вона продовжувала приймати разом із чоловіком, була заарештована за їхнє зберігання.

Лінда Лавлейс / Getty Images

Після розставання з Трейнором Лінда повторно вийшла заміж за Ларрі Марчіано, народила дітей. Через 20 років шлюбу вони розлучилися. Довгий час не могла знайти роботу, мала багато проблем зі здоров'ям через що змушена була зробити подвійну мастектомію, пересадку печінки і все життя приймати дорогі ліки. 1980 року почала активну кампанію, спрямовану проти порнографії та експлуатації жінок. Випустила автобіографію.

Від квітня 2002 року Лінда знову потрапила у ДТП, врізавшись в бетонний стовп, отримала множинні травми. 22 квітня в присутності батьків, колишнього чоловіка Марчіано і дітей їй відімкнули апарат штучного життєзабезпечення. Борман було 53 роки.

Мерилін Чемберс

Справжнє ім'я Мерилін Енн Бріггс. Її батько працював в рекламі, а мати була медсестрою. З 16-річного віку підробляла записки від матері, щоб утікати зі школи на модельні кастинги.

Намагалася знайти роботу в театральних студіях, знімалася в малобюджетних фільмах і в фотосесіях, серед яких були сцени ню. Вперше погодилася знятися в "фільмі для дорослих" в 1972 році, але запросила 10% від прибутку і вимагала, щоб всі актори перевірилися на венеричні захворювання перед зніманнями. В результаті перший фільм у цьому жанрі зробив її зіркою, але закрив двері в серйозне голлівудське кіно.

Мерилін грала в театрі, продовжувала знімати в малобюджетних фільмах. Написала автобіографію. 1980-х повернулася в індустрію кіно "для дорослих". Тричі була заміжня, одним з її чоловіків був Чак Трейнор — колишній чоловік Лінди Лавлейс, вони пробули в шлюбі 10 років.

Мерилін Чемберс і Чак Трейнор / Getty Images

Протягом багатьох років вживала наркотики і алкоголь, але на початку 90-х вирішила кинути, народила дитину, а через 10 років подалася в політику. На президентських виборах 2004 року Чемберс балотувалася на пост віцепрезидента за списком лібертаріанської політичної партії Personal Choice Party. Всього вона отримала 946 голосів. Знову балотувалася 2008 року.

12 квітня 2009 року Чемберс була знайдена мертвою у своєму будинку недалеко від Санта-Кларіта, штат Каліфорнія. Її виявила 17-річна дочка. Вона померла від крововиливу в мозок і аневризми, пов'язаних із хворобою серця.

Мерилін Чемберс / Getty Images

Огест Еймс

Справжнє ім'я акторки — Мерседес Грабовскі. Прийшла в індустрію в 19 років і за свою кар'єру знялася в 290 фільмах, зокрема і не порнографічних. Лауреат AVN Award (вручається за досягнення в створенні порнофільмів).

Батьки акторки були військовими, мати страждала біполярним розладом. Еймс стверджувала, що в дитинстві дідусь з батьківської лінії регулярно піддавав її сексуальним домаганням, але батько відмовився їй вірити, і в 12 років її відправили жити Group Home — спеціально створені будинки, куди батьки відправляють дітей із проблемами розвитку і психіки, які не можуть жити під одним дахом зі своєю сім'єю.

Огаст Еймс / Getty Images

Була одружена з Кевіном Муром, продюсером і режисером. Довгий час страждала від депресії. У 2017 році потрапила в скандал через пост в Twitter, заявивши, що відмовилася зніматися у фільмі з актором, який раніше з'являвся в сексуальних сценах із чоловіками. Після цього її накрив шквал звинувачень в гомофобії і цькування в Інтернеті. Через два дні після твіту її знайшли мертвою в парку. Розтин показав, що дівчина скоїла суїцид. Їй було лише 23 роки.

Після смерті Огест і ще кількох дівчат з порноіндустрії з ініціативи Кевіна Мура була створена гаряча лінія для допомоги.

Саша Грей

Справжнє ім'я дівчини — Марина Енн Генціс. Народилася в Каліфорнії і у 18-річному віці приїхала до Лос-Анджелеса, щоб стати порноакторкою. Пізніше свою повну впевненість у виборі професії дівчина пояснювала тим, що з юних років виявляла стійкий інтерес до сексуальності і порнографії. Знайшла агента через Інтернет, придумала псевдонім і незабаром знялася у своїй першій картині.

Саша Грей / Getty Images

Менш ніж через рік акторка стала справжньою суперзіркою індустрії. Її номінували на безліч нагород в категорії "фільми для дорослих". Далі дівчина почала з'являтися в різних шоу, знялася для безлічі обкладинок журналів, створила власну агенцію, працювала моделлю, знімалася в кліпах, виступала з власною групою, випустила кілька книжок.

Саша Грей / Getty Images

Поза роботою веде активне громадське життя. Виступає за рівну оплату жіночої і чоловічої праці, солідарна з учасницями панк-гурту Pussy Riot, висловлювалася на користь введення в США повноцінної загальнонаціональної системи охорони здоров'я. Також вона любить комп'ютерні ігри та готувати. Нещодавно 33-річна зірка опублікувала ролик на своєму YouTube-каналі, в якому готує борщ.

Дженна Джеймсон

Одна з найвідоміших акторок в категорії "фільми для дорослих", володарка неофіційного титулу "Королева порноіндустрії".

Справжнє ім'я акторки Дженніфер Марі Массоло, вона народилася в Лас-Вегасі. Мати була танцівницею, а батько поліцейським. У дитинстві Дженніфер нерідко брала участь в конкурсі Beauty Pageants і відвідувала уроки балету. В автобіографії вона зізналася, що в 16 років двічі була зґвалтована. Приблизно в цьому віці дівчина вирішила піти по стопах матері і теж стати танцівницею, але в шоу її не брали, проте взяли в стриптиз-клуб. Уже 1991 року вона починає танцювати в стрип-клубах Лас Вегаса, використовуючи підроблені документи. Через шість місяців Дженна вже заробляла по 2000 доларів за ніч, водночас, ще не закінчивши школу.

Дженна Джеймсон / Getty Images

Вона вперше з'явилася в еротичному фільмі в 1993 році, а через рік зробила першу мамопластику. Після реабілітації дівчина почала активно зніматися в "кіно для дорослих", працювати моделлю і продовжувати танцювати в нічних клубах.

2000 року Дженна спільно зі своїм чоловіком, американським бізнесменом і порноактором Джеєм Грдіна, заснувала компанію з виробництва порнографічних матеріалів під назвою ClubJenna і запустила реаліті-шоу, в якому дівчата змагались за роль у фільмі її студії.

2008 року вона повідомила, що вже не буде з'являтися в кіно, але продовжить працювати у своїй студії. Зараз акторці 46 років вона успішна, але в особистому житті у неї було не все чудово: Дженна пережила рак шкіри, викидень, розлучення, піддавалася домашньому насильству.

Дженна Джеймсон / Getty Images

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