Самотність у найщасливіший день: Ніколь Кідман розповіла про свою перемогу на "Оскарі"

Ніколь Кідман / © Associated Press

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Ніколь Кідман відверто розповіла про один із найсуперечливіших моментів своєї кар’єри. У 2003 році акторка отримала «Оскар» за роль Вірджинії Вулф у фільмі «Години». Це була вершина професійного успіху та водночас, за її словами, одна з найсамотніших ночей у житті, про це розповіло видання People.

Під час нещодавньої розмови в подкасті Therapuss Кідман зізналася, що після церемонії повернулася додому з відчуттям абсолютної самотності. Особливо гостро це відчувалося на тлі перемоги, адже поруч не було партнера, з яким можна було б розділити цей момент.

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Ніколь Кідман / © Associated Press

На той час акторка вже два роки була розлучена з Томом Крузом. Подружжя прожило разом із 1990 до 2001 року, а після розриву Кідман дедалі сильніше відчувала потребу у людині поруч, з якою можна було б не лише святкувати успіх, а й просто повертатися додому.

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«У мене були мама й тато, але я думала: де мій партнер, з ким я можу цим поділитися?» — розповіла акторка. Саме тоді, коли вони тримала у руках найвищу професійну нагороду, вона усвідомила, що їй потрібно жити власним життям.

Цей момент Кідман називає дивним і дещо болючим парадоксом, адже вона отримала те, про що мріють мільйони акторів, була безмежно вдячна за визнання, проте почувалася самотньою. Їй хотілося не чергової вечірки чи спалаху фотокамер, а простого людського тепла, опинитися у чиїхось обіймах і відчути, що це її справжнє життя.

Кетрін Зета-Джонс, Ніколь Кідман та Едрієн Броуді / © Associated Press

Після церемонії акторка навіть не хотіла йти на традиційну вечірку Vanity Fair. Вона не вважала доречним ходити залом із власним «Оскаром» у руках і боялася, що це матиме вигляд хизування. Друзі переконали її все ж піти, проте вечір виявився саме таким, якого вона побоювалася. Кідман згадувала, що була настільки переповнена емоціями, що тремтіла, почувалася ніяково та майже перепрошувала за власну перемогу.

Пізніше особисте життя Кідман справді змінилося. У 2006 році вона вийшла заміж за кантрі-музиканта Кіта Урбана. У подружжя народилися дві доньки. Пара розлучилася у 2025 році, а в січні 2026-го їхній шлюб офіційно завершився після 19 років разом.

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Ніколь Кідман / © Associated Press

Історія Ніколь Кідман нагадує про просту, але важливу річ: навіть найбільший успіх не завжди приносить відчуття щастя. «Оскар» може здійснити професійну мрію, проте не замінить близькості, любові та людини, з якою хочеться розділити момент. Іноді саме на вершині кар’єри найвиразніше стає зрозуміло, чого нам насправді бракує.

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