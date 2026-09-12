Сандра Буллок розповіла, що її донька може стати зіркою "Формули-1"

Сандра Буллок / © Associated Press

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Здається, у родині Сандри Буллок підростає справжній маленький Флеш. Під час ефіру Live with Kelly and Mark акторка розповіла про захоплення своїх дітей — 16-річного Луїса та 13-річної Лайли. Обоє грають у баскетбол, але донька має ще одне, значно екстремальніше хобі.

Буллок зізналася, що любов до швидкості проявилася у Лайли ще в ранньому дитинстві. У чотири роки дівчинка вже каталася на велосипеді без страхувальних коліс, навіть з’їжджала сходами. Згодом мама подарувала їй електровелосипед, а потім донька спробувати себе за кермом справжнього перегонового автомобіля на приватному треку.

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Сандра Буллок / © Associated Press

Результат здивував навіть досвідчених тренерів. За словами Буллок, вони заявили, що Лайла настільки добре керує машиною, що за умови професійної підготовки могла б спробувати себе у «Формулі-1». Щоправда, для цього довелося б повністю змінити звичне життя, а саме, залишити школу, переїхати до Монте-Карло та присвятити тренуванням практично весь час.

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На запитання ведучих про так звану «маму юного автоспортсмена» акторка відповіла з гумором та уявила, які снеки доведеться пакувати перегонникам. Одначе за жартами стоїть цілком серйозна материнська позиція, бо Сандра не проти перегонів, якщо Лайла захоче зробити їх своєю професією вже у дорослому віці. Поки ж вона хоче, щоб донька не поспішала обирати лише один шлях.

Сандра Буллок / © Associated Press

Саме тому цього літа Буллок відправила Лайлу до театрального табору. Дівчина ніколи не вважала себе театральною дитиною, але мала там друзів і повернулася додому зовсім іншою. Наразі вона не прагне опинятися на перших сценічних ролях, але, за словами мами, чудово провела час у таборі.

Для Буллок сім’я давно залишається пріоритетом. Вона всиновила Луїса 2010 року, коли йому було лише три з половиною місяці, а 2015-го прийняла в родину Лайлу, якій тоді було два з половиною роки. Раніше Сандра розповідала, що саме Луїс фактично став ініціатором їхнього шляху до другого усиновлення.

Сьогодні Буллок поєднує материнство з поверненням на великий екран. Після паузи в акторській кар’єрі вона знову зіграла Саллі Овенс у «Практичній Магії 2».

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Чи побачимо ми колись Лайлу на стартовій решітці «Формули-1» — наразі невідомо. Проте її зіркова мама готова дати доньці головне — можливість спробувати різні шляхи та самостійно зрозуміти, який з них справді її, адже іноді майбутня зірка перегонів починає свій шлях зовсім не з професійної траси, а з велосипеда та кількох сходинок.

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