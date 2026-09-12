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Сандра Буллок розповіла, що її донька може стати зіркою "Формули-1"
13-річна Лайла вже встигла здивувати маму своїм талантом до перегонів, і тренери вважають, що у неї є потенціал для «Формули-1».
Здається, у родині Сандри Буллок підростає справжній маленький Флеш. Під час ефіру Live with Kelly and Mark акторка розповіла про захоплення своїх дітей — 16-річного Луїса та 13-річної Лайли. Обоє грають у баскетбол, але донька має ще одне, значно екстремальніше хобі.
Буллок зізналася, що любов до швидкості проявилася у Лайли ще в ранньому дитинстві. У чотири роки дівчинка вже каталася на велосипеді без страхувальних коліс, навіть з’їжджала сходами. Згодом мама подарувала їй електровелосипед, а потім донька спробувати себе за кермом справжнього перегонового автомобіля на приватному треку.
Результат здивував навіть досвідчених тренерів. За словами Буллок, вони заявили, що Лайла настільки добре керує машиною, що за умови професійної підготовки могла б спробувати себе у «Формулі-1». Щоправда, для цього довелося б повністю змінити звичне життя, а саме, залишити школу, переїхати до Монте-Карло та присвятити тренуванням практично весь час.
На запитання ведучих про так звану «маму юного автоспортсмена» акторка відповіла з гумором та уявила, які снеки доведеться пакувати перегонникам. Одначе за жартами стоїть цілком серйозна материнська позиція, бо Сандра не проти перегонів, якщо Лайла захоче зробити їх своєю професією вже у дорослому віці. Поки ж вона хоче, щоб донька не поспішала обирати лише один шлях.
Саме тому цього літа Буллок відправила Лайлу до театрального табору. Дівчина ніколи не вважала себе театральною дитиною, але мала там друзів і повернулася додому зовсім іншою. Наразі вона не прагне опинятися на перших сценічних ролях, але, за словами мами, чудово провела час у таборі.
Для Буллок сім’я давно залишається пріоритетом. Вона всиновила Луїса 2010 року, коли йому було лише три з половиною місяці, а 2015-го прийняла в родину Лайлу, якій тоді було два з половиною роки. Раніше Сандра розповідала, що саме Луїс фактично став ініціатором їхнього шляху до другого усиновлення.
Сьогодні Буллок поєднує материнство з поверненням на великий екран. Після паузи в акторській кар’єрі вона знову зіграла Саллі Овенс у «Практичній Магії 2».
Чи побачимо ми колись Лайлу на стартовій решітці «Формули-1» — наразі невідомо. Проте її зіркова мама готова дати доньці головне — можливість спробувати різні шляхи та самостійно зрозуміти, який з них справді її, адже іноді майбутня зірка перегонів починає свій шлях зовсім не з професійної траси, а з велосипеда та кількох сходинок.