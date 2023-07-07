Сара Чатто: скромна дочка принцеси Маргарет та улюблениця королеви Єлизавети II

Про неї мало знають і ще менше говорять, а тим часом Сара є єдиною дочкою та молодшою дитиною принцеси Маргарет – сестри королеви Єлизавети II. Сарі 59 років, і все життя вона живе у тіні королівської родини, не претендуючи на те, щоб бути у центрі уваги. Більше того, на відміну від її матері Маргарет, увагу Сара зовсім не любить.

Хто така Сара Чатто

Сара Френсіс Елізабет Армстронг-Джонс – так звучить її повне ім'я. Вона народилася 1 травня 1964 року в Кенсінгтонському палаці в Лондоні в сім'ї принцеси Маргарет і фотографа Ентоні Армстронг-Джонса, 1-го графа Сноудона. Сара є онукою королю Георгу VI, племінницею королеви Єлизавети II і двоюрідною сестрою королю Чарльзу III. Сара має старшого брата Девіда Армстронга Джонса. Батьки розлучилися, коли Сарі було 14 років.

Принцеса Маргарет зі своїми дітьми / Фото: Getty Images

Дитинство Сара провела в Букінгемському палаці, де її сім'я мала окремі покої. А свята родина проводила в маєтках Сандрінгем та Балморал, де Сара і почала писати свої перші пейзажі.

Сара з мамою принцесою Маргарет і тіткою королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

Дівчинка навчалася у кількох школах мистецтв: у школі Бедейлс, закінчивши яку, взяла творчу відпустку на два роки і вирушила разом зі своїм батьком-фотографом до Індії, де він працював на знімальному майданчику фільму "Поїздка до Індії" (1984 року). Відпустка не минула даремно, юна Сара, якій тоді було 20 років, стала костюмеркою на цих зніманнях. Все завдяки тому, що продюсером фільму був її родич Джон Неттбулл, 7-й барон Брабурн (зять Луї Маунтбеттена, 1-го графа Маунтбеттена Бірманського). Крім того, саме під час цього візиту до Індії Сара і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Денієлом Чатто, він саме працював там над іншим фільмом.

Сара Чатто з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Навчалася Сара в Camberwell School of Art і вивчала мистецтво в школах Королівської академії, а також закінчила Міддлсекський університет.

Професійна художниця

У Сари та короля Чарльза III багато спільного, вони обоє люблять живопис. Тільки для монарха – це скоріше хобі, а ось Сара є професійною художницею. Виставляти свої роботи Сара почала від 1995 року під дівочим прізвищем Сара Армстронг-Джонс, пише вона головним чином натюрморти та пейзажі. Вона була удостоєна премії Віндзора та Ньютона 1988 року та Ландшафтної премії Кресвіка 1990 року.

2004 року вона стала віцепрезиденткою Королівського балету, президенткою якого була її мати принцеса Маргарет.

Сара Чатто на коронації Чарльза III / Фото: Getty Images

Сара не виконує королівських обов'язків і не є членом сім'ї, що працює на корону, але іноді вона відвідує важливі сімейні заходи, як, наприклад, коронацію короля Чарльза та Камілли.

Сара Чатто та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Вона завжди була дуже близька зі своєю тіткою Єлизаветою II і була єдиною племінницею покійної королеви. Спокійна і скромна Сара сильно відрізнялася від її матері принцеси Маргарет, яку називали бунтівною принцесою і, очевидно, королеві Єлизаветі це подобалося.

Сара Чатто з королевою Єлизаветою II / Фото: Getty Images

Близькі стосунки її пов'язують із королем Чарльзом. До речі, під час першого весілля тоді ще майбутнього короля, Сара була подружкою нареченої на весіллі Чарльза та принцеси Діани. Вона також є хрещеною матір'ю другого сина пари – принца Гаррі.

Сара Чатто з чоловіком / Фото: Associated Press

Шлюб та діти

Як ми вже писали, Сара познайомилася з майбутнім чоловіком Денієлом Чатто під час поїздки до Індії у 80-х роках. Він із театральної родини, син актора Тома Чатто та театрального агента Розалінди Чатто. Пара одружилася 1994 року в церкві Святого Стефана в Лондоні.

Сара Армстронг-Джонс та Деніел Чатто у день свого весілля 14 липня 1994 року / Фото: Getty Images

Під вінець наречена йшла у білій сукні з корсетом та пишним подолом, яку пошив англійський модельєр Джаспер Конран. На голові у Сари була квіткова тіара "Сноудон", виготовлена з трьох брошів, до якої кріпилася довга біла фата.

Сара Армстронг-Джонс та Деніел Чатто у день свого весілля 14 липня 1994 року / Фото: Getty Images

У шлюбі у Сари та Деніела Чатто народилося двоє синів: Самюель Девід Бенедикт (28 липня 1996 року) та Артур Роберт Натаніель (5 лютого 1999 року).

Публічне життя

Як ми вже говорили, Сара Чатто ніколи не любила бувати у світському суспільстві і веде скромний спосіб життя. Навіть дивно, як у таких харизматичних та люблячих увагу батьків, як принцеса Маргарет та Ентоні Армстронг-Джонс, народилася така абсолютно протилежна за темпераментом дочка.

Сара Чатто з чоловіком / Фото: Getty Images

У світському суспільстві Сару Чатто не зустрінеш за рідкісним винятком виходів разом із членами її великої королівської сім'ї. Та й то лише найважливіших виходів, як то великодні служби, чи кінні перегони в Аскоті, де в колишні часи Сара часто складала компанію своїй тітці королеві Єлизаветі II – найбільшій шанувальниці кінних змагань.

Сара Чатто (у червоному кардигані та капелюсі) на пасхальній службі з членами королівської родини / Фото: Getty Images

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