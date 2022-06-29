Щастя та горе в один день: як росіянка зіпсувала весілля Мерілін Монро та Артура Міллера

Щастя та горе в один день: як росіянка зіпсувала весілля Мерілін Монро та Артура Міллера

День весілля з Міллером став одним із найпохмуріших у житті знаменитої акторки.

У житті голлівудської кінодіви було багато горя та чоловіків, але одним із найгучніших романів Мерілін Монро були стосунки із драматургом Артуром Міллером. Мало того, що багато американців були незадоволені цими стосунками через комуністичні погляди чоловіка, так він ще й відкрито використав Монро для своєї вигоди.

Мерілін Монро та Артур Міллер перед квартирою акторки в Нью-Йорку, 22 червня 1956 року. Вони оголосили про намір одружитися до 13 липня / Фото: Associated Press

Коли між парою розпочався роман, Міллеру було 45 років, а Монро - 29. Та найпохмурішим днем ​​їхніх стосунків стало весілля. Оскільки Мерілін була суперзіркою свого часу і преса переслідувала її скрізь, Міллер запропонував провести одразу дві церемонії одну за одною. Першу - публічну, на яку була б допущена преса. А другу - приватну, закриту, за єврейськими традиціями.

Мерілін Монро та Артур Міллер оточені журналістами перед квартирою акторки у Нью-Йорку, 22 червня 1956 року. Вони оголосили про намір одружитися до 13 липня / Фото: Associated Press

Тому наречені вирішили зібрати пресконференцію вдень 29 червня на фермі Артура Міллера в Роксбері, штат Коннектикут. ЗМІ підозрювали, що вони оголосять там про дату свого весілля. Будинок драматурга був далеко за містом, а дорога до нього дуже поганою і придатною більше для верхової їзди, ніж автомобільної.

Журналісткою від нью-йоркського бюро французького журналу Paris Match, яка мала висвітлювати подію, стала Мара Щербатофф, у якої було російське походження. Найімовірніше, жінка була емігранткою і, згідно з іноземними ЗМІ, нібито походила з княжого роду Щербакових. Того дня Мара поїхала висвітлювати подію разом із фотографом Полом Слейдом та його братом Айрою. Коли вони приїхали до будинку, знаменитостей там не було, але Мара дізналася, що неподалік є дім кузена Міллера - Мортона. Припустивши, що Монро і Міллер там, вона і Айро сіли до машини і поїхали по сенсацію. Пол залишився на фермі Міллера встановлювати камери для інтерв'ю. Дорогою до ферми брата вони побачили автомобіль, в якому перебували Міллер та Мерілін, які прямували на ферму, щоб дати обіцяну пресконференцію. Але якщо вони знали дорогу до будинку, як свої п'ять пальців, то недосвідчений водій і Мара - ні. Через це журналістка та Айро вирішили вирушити в погоню за знаменитою парою, внаслідок чого не вписалися в поворот і розбилися об величезне дерево.

Аварія біля будинку Міллера / Фото: Associated Press

Мару викинуло через лобове скло автомобіля. Мортон, Мерілін і Міллер, побачивши аварію, повернулися і зуміли витягнути постраждалу пару з машини та поклали на землю. Артур побіг до будинку і викликав швидку допомогу, та машина приїхала не надто швидко. Журналістка померла того ж дня в операційній. Про те, що сталася страшна аварія, Мерілін повідомила журналістам у день свого весілля у блузі з плямами крові.

Близькі до пари розповідали, що акторка, дізнавшись про смерть журналістки, майже збожеволіла і звинувачувала у всьому себе.

Артур сприйняв ситуацію інакше. Він, навпаки, був упевнений, що ця трагедія сталася через культуру папараці та сенсації. Він вирішив, що вони з Мерілін мають негайно одружитися. Так і сталося - того ж дня Артур Міллер і Мерілін Монро одружилися на приватній цивільній церемонії в будівлі суду округу Вестчестер в Вайт-Плейнс. Вони були оголошені чоловіком та дружиною о 19:21.

Мерілін Монро та Артур Міллер, 29 червня 1956 року / Фото: Associated Press

За два дні відбулася ще одна весільна церемонія згідно з єврейською традицією, яку провели в нью-йоркському будинку Кей Браун, літературної агентки Міллера. Одружуючись, Монро перейшла в юдаїзм.

Мерілін Монро та Артур Міллер, 2 липня 1956 року / Фото: Getty Images

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