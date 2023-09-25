Що не так із фільмом "Сніданок у Тіффані": моменти, на які ви не звернули уваги під час перегляду

Це фільм, який зробив із Одрі Гепберн зірку, але в ньому є кілька моментів, про які зазвичай не говорять.

Фільм "Сніданок у Тіффані" 1961 року, головну роль у якому зіграла лауреатка "Оскара" Одрі Гепберн вважається класикою американського кіно. Знято його за мотивами однойменної повісті Трумена Капоте, а образи героїні є знаковими і одними з найкопійованіших у світі.

Постер до фільму "Сніданок у Тіффані" / Фото: Getty Images

Однак, чи все так ідеально з цією картиною? Імовірно, що ні, оскільки якщо заплющити очі на безумовно розкішні та стильні вбрання головної героїні, які для неї створив модельєр Юбер де Живанші, з'являється багато речей, які в наш час здаються абсолютно неприйнятними та навіть дивними. Багато хто "Сніданок у Тіффані" дивляться через рожеві окуляри і за красивою картинкою зовсім не помічають, що насправді це не романтична комедія, а складна і сумна драма.

Тому пропонуємо поглянути на цю знамениту картину трохи під іншим кутом.

1. Як героїня заробляє на життя

Героїня фільму – молода дівчина на ім'я Голлі Голлайтлі. Вона живе у невеликій нью-йоркській квартирі, яку орендує, у неї практично немає речей, посуду та продуктів, але є кіт, якого вона підібрала на вулиці і так і не дала йому імені, і багато гарних вбрань. Однак Голлі ніде не працює, а гроші на життя одержує за допомогою багатих чоловіків.

Кадр з фільму "Сніданок у Тіффані" / скриншот з відео

Вона бере з чоловіків плату в 50 доларів за так званий "похід до туалету" та ще 50 доларів на таксі, щоб доїхати додому. Чи має вона близькість з залицяльниками у фільмі нам не показують, але вона часто приводить їх до себе додому, щоб випити. Схарактеризувати Голлі можна як ескорт-робітницю, адже вона не лише продає себе, а ще й є компанією для своїх "наймачів". Враховуючи те, що фільм знято у 60-х роках, проституція на той час була злочином у США, тому всі подібні речі у фільмі були завуальовані.

2. Голлі – злочинниця

Також дівчина бере плату у 100 доларів за щотижневий візит до мафіозі Саллі Томато, який відбуває термін у в'язниці Сінг-Сінг. Голлі передавала йому так звані "погодні зведення". Таким чином, Саллі в зашифрованому вигляді давав вказівки своїй банді на волі, а банда торгувала наркотиками. Дівчина працювала на мафію упродовж семи місяців і так і не зрозуміла, що вона робить.

Кадр з фільму "Сніданок у Тіффані" / скриншот з відео

3. Минуле героїні

Голлі Голайтлі — це не справжнє ім'я дівчини, насправді її звати Луламей Барнс, а прізвище Голайтлі у неї від ветеринара з Техасу на ім'я Док Голайтлі, за якого вона вийшла заміж неповнолітньою, коли їй не було і 14 років. Зустрілися вони, коли вона та її брат крали на фермі у доктора Голайтлі молоко та яйця.

Дорослий чоловік прийняв двох дітей і явно скористався ситуацією – одружився з Луламей. Швидше за все, це був шлюб із розрахунку, щоб урятуватися від злиднів. Так 14-річна дівчинка стала господаркою ферми та матір'ю для чотирьох дітей лікаря від попереднього шлюбу. В результаті таких стосунків незабаром вона втекла з дому, змінила ім'я, анулювала шлюб і опинилася в Нью-Йорку на Мангеттені.

Кадр з фільму "Сніданок у Тіффані" / скриншот з відео

4. Героїня дуже меркантильна особистість

На численних вечірках Голлі намагається знайти багатого нареченого, щоб знову вийти заміж і за його коштом утримувати себе та свого брата. Тому вона активно стежить за найбагатшими та неодруженими чоловіками в Америці.

Також єдине місце, де Голлі почувається щасливою – дорогий ювелірний магазин Tiffany & Co., тому після галасливих вечірок, на яких вона гуляла всю ніч, не їде додому, а купує круасан з кавою і йде снідати біля магазину, в якому вона собі не може дозволити нічого купити.

Одрі Гепберн / Фото: Getty Images

5. Героїня займається крадіжкою

В одній зі сцен, яка насправді на перший погляд здається невинною, Голлі та її сусід Пол йдуть у магазин подарунків та всяких дрібних речей, у якому збираються щось вкрасти. В результаті вони крадуть карнавальні маски та тікають. Голлі перед злочином каже Полу, що почала красти у дитинстві і досі це робить.

Кадр з фільму "Сніданок у Тіффані" / скриншот з відео

6. Друг Голлі — Пол Варжак — теж не янгол

Сусід ексцентричної героїні на ім'я Пол Варжак – письменник. Його книжка не має попиту і він знайшов спосіб як вижити — став альфонсом. Пол перебуває на утриманні у своєї багатої та старшої за віком коханки, яка залишає йому після близькості 300 доларів. Також жінка винайняла для нього квартиру, обставила та повністю оплатила його гардероб. Але на відміну від Голлі, Пол соромиться свого становища.

Кадр з фільму "Сніданок у Тіффані" / скриншот з відео

7. У фільмі є расизм

Один із другорядних персонажів у "Сніданку у Тіффані" — містер Юніоші — буркотливий сусід Голлі, якому вона постійно дзвонить, щоб він відчинив їй двері. За сценарієм герой – японець, але грає його актор європейської зовнішності Міккі Руні. Для ролі Руні наніс грим і одяг зубний протез, щоб змінити риси обличчя і бути схожим на людину азійської зовнішності.

У ті роки подібне не критикувалося та сприймалася аудиторією нормально та смішно. Можливо, це було пов'язано з тим, що після завершення Другої світової війни, коли США воювало з Японією, минуло не так багато часу.

Кадр з фільму "Сніданок у Тіффані" / скриншот з відео

Зараз його гра вважається расистською карикатурою. Через роки знімальна команда та й сам актор неодноразово перепрошували за такий вчинок.

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