Що подивитись: 7 фільмів про музикантів-бунтарів

Кожна з цих історій – про музикантів, які кидали виклик системі, змінюючи світ музики і наші уявлення про свободу.

"Амадей" (1984)

Режисер: Мілош Форман

Головні ролі: Том Галс (Вольфганг Амадей Моцарт), Ф. Мюррей Абрагам (Антоніо Сальєрі)

Зараз Моцарт – це класика, але свого часу його музика була справжнім викликом традиціям, а поведінка композитора – й поготів. Події відбуваються у XVIII столітті у Відні, де Сальєрі, придворний композитор австрійського імператора, опиняється у тіні талановитого, але легковажного Моцарта. Через заздрість і нерозуміння Сальєрі стає рушієм трагедії в житті молодого генія. Стрічка отримала вісім "Оскарів", включно з нагородами за найкращий фільм, режисуру, сценарій і найкращу чоловічу роль (Ф. Мюррей Абрагам). Більшість музичних фрагментів фільму були виконані у живу на знімальному майданчику.

Чому це фільм про бунтаря?

Моцарт, хоч і жив у далекому XVIII столітті, був справжнім бунтарем свого часу. Його зухвала поведінка і музичні інновації кидали виклик усталеним традиціям. Форман створив не просто історичний байопік, а роздуми про конфлікт таланту й заздрості.

The Doors (1991)

Режисер: Олівер Стоун

Головні ролі: Вел Кілмер (Джим Моррісон), Кайл Маклахлан (Рей Манзарек), Мег Райан (Памела Курсон)

Стрічка переносить глядача у 1960-ті роки, часи сексуальної революції та протестів проти війни у В'єтнамі. У центрі сюжету – історія Джима Моррісона, фронтмена гурту The Doors, який став іконою покоління, але не зміг втриматися під тягарем слави й зрештою увійшов до сумнозвісного Клубу 27: до нього відносять музикантів, що зробили значний внесок у розвиток світової рок- і блюз-музики та померли у 27 років. Вел Кілмер настільки увійшов у роль Моррісона, що виконував вокальні партії самостійно: у фільмі є понад 20 пісень The Doors, і вокал актора накладений на оригінальні записи гурту – вийшло настільки схоже, що навіть колишні члени групи іноді не могли відрізнити виконання Кілмера від оригінальних записів Моррісона.

Чому це фільм про бунтаря?

Джим Моррісон був символом свободи і бунту. Його поезія, провокаційна поведінка та трагічне життя, сповнене заборонених речовин і скандалів, зробили його героєм-культовою фігурою, чий образ у фільмі відтворений із надзвичайною глибиною.

"Сід і Ненсі" (1986)

Режисер: Алекс Кокс

Головні ролі: Ґері Олдман (Сід Вішес), Глоя Вебб (Ненсі Спанджен)

Це – історія трагічного кохання Сіда Вішеса, бас-гітариста панк-гурту Sex Pistols, і його дівчини Ненсі Спанджен. Їхні стосунки були переповнені пристрастю, але також і саморуйнуванням і хаосом, викликаними наркотиками (щоб стати більш схожим на виснаженого речовинами Вішеса, Ґері Олдман навіть скинув для цієї ролі понад 10 кілограмів). Утім, офіційний саундтрек до фільму не містить ані пісень Sex Pistols, ані Сіда Вішеса: нàтомість музику до фільму написали Ден Вул (з гурту Pray for Rain) і Джо Страммер (The Clash). Можливо, це пов’язано з тим, що до написання сценарію та створення стрічки взагалі не залучили колишніх учасників Sex Pistols, а ті, своєю чергою, потім неодноразово заявляли, що стрічка не має нічого спільного з реальністю – хіба що крім імені Сід у назві. Та попри все це фільм став культовим серед фанатів панккультури.

Чому це фільм про бунтаря?

Сід Вішес уособлює дух панку: анархія, бунт проти системи, але й саморуйнування. Це емоційно важка, але чесна історія про зірку, що згоріла занадто швидко.

"8 миля" (2002)

Режисер: Кертіс Генсон

Головні ролі: Емінем (Джиммі «Б-Ребіт» Сміт), Бріттані Мерфі (Алекс)

Напівбіографічна драма про життя Емінема (щоправда, у фільмі його звати Джиммі "Б-Ребіт" Сміт), його боротьбу за визнання та бажання вирватися з бідності. Фільм показує, як через музику Джиммі долає труднощі, стикаючись із расовими упередженнями та особистими драмами. Саундтрек до стрічки, зокрема хіт Емінема Lose Yourself, отримав "Оскар".

Чому це фільм про бунтаря?

Часто вважається, що тема бунту – це лише про рокмузику. Але репер Емінем доводить, що ця думка хибна. Емінем бунтував від самого початку, попри всі упередження намагаючись довести, що білий хлопець може читати реп не гірше за чорних. Його шлях від робітничих кварталів Детройта до світової слави – це історія бунтаря, який не здався.

"Елвіс" (2022)

Режисер: Баз Лурман

Головні ролі: Остін Батлер (Елвіс Преслі), Том Генкс (Полковник Паркер)

Стрічка розкриває життя Елвіса Преслі через призму його складних стосунків із менеджером, "Полковником" Томом Паркером ("полковником" у лапках тому що в реальності в армії той ніколи не служив). Фільм показує злети й падіння Короля рок-н-ролу, його боротьбу з системою і жагою до свободи. За фантастичне перевтілення на Елвіса Остін Батлер отримав різноманітні кінонагороди, а також номінацію на "Оскар". А сам фільм став другим найкасовішим музичним байопиком усіх часів – після "Богемної рапсодії" (2018)

Чому це фільм про бунтаря?

Елвіс став справжнім революціонером у музиці, змінивши поп-культуру назавжди. Його відданість музиці, незважаючи на особисті трагедії, робить його справжнім бунтарем.

"Рокетмен" (2019)

Режисер: Декстер Флетчер

Головні ролі: Терон Еджертон (Елтон Джон), Джеймі Белл (Берні Топін)

Це – одночасно і байопік, і мюзикл, що розповідає історію життя Елтона Джона. Від юного піаніста до ікони попмузики – фільм показує його боротьбу із залежностями та пошуки себе. Еджертон сам виконував усі вокальні партії, але також у фільмі використали спеціальну технологію, що зміксувала голоси актора і співака: завдяки цьому голос і манеру співу Терона майже не відрізнити від виконання Елтона. Фільм став першим байопіком-мюзиклом, який отримав "Оскар" за найкращу пісню (I’m Gonna Love Me Again).

Чому це фільм про бунтаря?

Елтон Джон бунтував усе життя: проти холодності та відстороненості власних батьків, проти стандартних уявлень про рокзірок, проти суспільного консерватизму. Він – приклад того, як творчість сама по собі може бути формою бунту. І його унікальний стиль і сміливість залишаються джерелом натхнення для багатьох.

"Роббі Вільямс: BETTER MAN" (2025)

Режисер: Майкл Ґрейсі

Головні ролі: Джонно Девіс і Роббі Вільямс (за допомогою технології motion capture обоє подарували свою міміку і рухи головному герою – CGI-мавпі)

Фільм відтворює етапи життя і кар'єри Роббі Вільямса – від дитячого захоплення музикою крізь шалений успіх у складі Take That до сольних досягнень. У фільмі прозвучить багато легендарних хітів – Angels, Feel, Better Man, Let Me Entertain You, Something Beautiful, Rock DJ, She’s the One, Come Undone тощо, – в оригінальному виконанні співака. Але водночас самого Роббі у фільмі ми не побачимо: замість нього на екрані буде… нахабний і харизматичний шимпанзе, створений спеціалістами студії, яка працювала над Голумом з "Володаря перстнів", Цезарем із "Планети мавп" і аборигенами Пандори з "Аватара". На думку режисера-бунтівника Майкла Ґрейсі ("Найвеличніший шоумен"), образ мавпи найкраще підходить для того, щоб максимально чесно показати всі злети та падіння Роббі, його боротьбу із залежностями та пошуки справжнього "Я". В українських кінотеатрах стрічка вийде 9 січня 2025 року.

Чому це фільм про бунтаря?

Роббі Вільямс – уособлення бунтаря у сучасній попмузиці. Його зухвала поведінка і гранична відвертість у поєднанні зі здатністю знаходити шлях до самовдосконалення роблять його прикладом того, як мистецтво може бути способом подолання внутрішніх демонів.

