Що подивитися: душевні фільми для першого вихідного 2022 року

Це добірка чудових фільмів, які приємно буде подивитися 1 січня.

Сьогоднішній день багато хто проводить вдома в колі сім'ї. Щоб перший вихідний 2022 року не був нудним, пропонуємо добірку душевних фільмів. Беріть олів'є, закутуйтесь в плед і насолоджуйтеся!

"Диво-жінка 1984", 2020 рік

Події цієї частини фільму розгортаються в середині 80-х років минулого століття. Діана (диво-жінка) якось знайомиться з новою колегою Барбарою, якій доручено вивчити нові артефакти. Серед стародавніх предметів виявляється загадковий кристал, який виконує бажання. Так до Діани раптово повертається Стів, а сором'язлива і незграбна Барбара знаходить неймовірну силу і перетворюється на дику жінку-кішку-гепарда. Тепер вона хоче помститися колишньому начальнику Лорду.

"Бруклін", 2015 рік

У фільмі розповідається історії про дівчину Ейліш Лейсі, якій представився шанс поїхати до Нью-Йорка з маленького ірландського містечка, в надії знайти краще життя. У підсумку вона поселяється в Брукліні, влаштовується на роботу, поступово одужує від ностальгії і знаходить кохання.

Але новини з батьківщини змушують дівчину повернутися до Ірландії, і героїня змушена робити нелегкий вибір між країною, де народилася, і Америкою, яка вже стала її домом.

"Сінг Стріт", 2016 рік

Це музична комедія-драма, в центрі якої перебуває Конор, простий підліток, що живе разом зі своїми батьками, сестрою і братом в Дубліні. Через складну фінансову ситуацію батьки змушені перевести його з приватної школи в звичайну. Сам Конор не дуже радий тому, що відбувається.

Але якось вона знайомиться з дівчиною, яка йому дуже подобається. Щоб вразити увагу дівчини, він придумує рок-групу і пропонує їй знятися в її першому кліпі.

"Леді-Птаха", 2017 рік

Це зворушлива історія про перше кохання, справжньої дружби і спробі вирватися з провінційного містечка, щоб знайти своє місце в житті. У центрі сюжету — Христина Макферсон. Її волосся пофарбоване в дивний червоно-рожевий колір, а ім'я Леді Берд вона дала собі сама і саме так просить її називати. А головна її мрія — вирушити вчитися до Нью-Йорка.

"Бойфренд із майбутнього", 2013 рік

Це добра фантастична комедія, що розповідає про молодого хлопця, який напередодні Нового року дізнається приголомшливу правду про свій рід. У віці 21 року батько розповідає Тіму Лійку, що всі чоловіки в їхньому роду отримують здатність переміщатися в часі. Тому Тім вирішує повернутися в минуле і завоювати дівчину своєї мрії.

"Пара на свята", 2020 рік

Якщо потрібно розслабитися і посміятися від душі, цей фільм ідеально підійде для цього. Він розповідає нетривіальну історію двох молодих людей, які не могли знайти свою другу половинку. Слоан — дівчина, яка багато працює і втомилася від постійних допитів родичів про заміжжя, а Джексон — хлопець, якому не щастить з дівчатами.

Якось раз вони знайомляться випадково в магазині і заводять дружбу. Надалі домовляються, що протягом року будуть ходити на сімейні вечері і представлятися парою, щоб заспокоїти цікавих родичів. Але в результаті закохуються одне в одного.

"Штучний інтелект", 2020 рік

Прекрасна і смішна історія, яка точно урізноманітнить ваше вечір, адже в цьому фільмі знялися такі прекрасні актори, як Мелісса Маккарті і Джеймс Корден.

"Штучний інтелект" насправді не фантастичний бойовик, як може здатися з назви, а кумедна романтична комедія. У ній розповідається історія Керол Пітерс, яку вибирає для спостереження перший в світі штучний інтелект. Залежно від поведінки головної героїні, вищий комп'ютерний розум вирішить, залишати недосконалих людей на живих або стерти з обличчя Землі назавжди.

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