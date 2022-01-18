Що подивитися: стрічка про Селін Діон та ще 5 фільмів про видатних співачок

Що подивитися: стрічка про Селін Діон та ще 5 фільмів про видатних співачок

Ми підготували для вас добірку стрічок, в яких мова йде про відомих артисток.

Пісні Селін Діон – це хіти, які до вподоби всім поколінням. Вони добре відомі не лише меломанам, але й любителям фільмів. Ця канадська співачка надихнула кіновиробників на створення неймовірної стрічки "Голос кохання", яка з’явиться на великих екранах вже 20 січня.

Тож ми вирішили згадати фільми, які розповідають історії відомих артисток. Деякі з них засновані на реальних подіях, інші ж є вигадкою. Однак їх об’єднує любов до музики і образи великих жінок-співачок.

"Флоренс Фостер Дженкінс"

Флоренс Фостер Дженкінс збудувала свою кар’єру у 40-х роках ХХ століття. Її називали "найгіршою оперною співачкою світу". Маючи значний вплив у суспільстві, заможного батька та чоловіка, Флоренс організовувала приватні концерти для своїх друзів та послідовників. Згодом "співачка" виступала вже перед широкою публікою, незважаючи на відсутність таланту і голосу.

Цікаво та іронічно, що найпопулярнішим записом концерту із залу Карнеґі-Хол став саме виступ Флоренс Фостер Дженкінс, а студійна пластинка встановила рекорд продажу.

У фільмі головну героїню грає Меріл Стріп, а її менеджера – Г’ю Ґрант. Стрічка "Флоренс Фостер Дженкінс" отримала дві номінації на премію "Оскар" і три номінації на премію "Золотий глобус".

"Народження зірки"

Стрічка розповідає історію кохання відомого музиканта і співачки-початківиці. Фільм "Народження зірки" став культурним феноменом, будучи третім римейком оригінального сюжету 1937 року. У найновішій версії головні ролі виконують Леді Ґаґа та Бредлі Купер.

Фільм розказує про кантрі-музиканта Джексона Мейні, чия кар’єра йде на спад. Одного разу він зустрічає Еллі, юну співачку, і, відчувши її талант, намагається допомогти їй стати відомою. Популярність Еллі зростає, а Джексона – падає. Головному герою важко прийняти це та зберегти стосунки з Еллі.

Картина отримала 8 номінацій на премію "Оскар" і чотири номінації на премію "Золотий глобус". Пісня Shallow, написана спеціально для фільму, мала шалений успіх та отримала численну кількість нагород, зокрема, номінувалася на "Найкращу пісню року" у премії "Греммі – 2019".

"Аннетт"

Фільм "Анетт" – це мюзикл, який поєднує в собі трилер, драму і елементи артхаусного кіно. Енн – відома на весь світ оперна співачка, а її обранець Генрі – стендап-комік. У пари народжується дівчинка Аннетт. Після смерті матері дівчинка отримує незвичайний дар до музики. Проте труднощі лише розпочинаються. Будьте готові до убивств, інтриг, зрад і неочікуваного фіналу. Головні ролі виконали Адам Драйвер і Маріон Котіяр. Фільм отримав нагороду за найкращу режисуру на Каннському кінофестивалі.

"Почати знову"

"Почати знову" – це легка музична комедія. Сюжет будується на історії співачки з Нью-Йорка і продюсера, який запропонував їй запис альбому прямо посеред вулиці. Однак дівчина не прагне заробити на улюбленій справі, а тому часто перешкоджає планам своїх наставників. Головні ролі у стрічці виконали Кіра Найтлі та Марк Руффало. Фільм отримав номінацію на премію "Оскар" і позитивні відгуки глядачів.

"Дівчата мрії"

Фільм розповідає про трьох талановитих дівчат-співачок за мотивами історії успіху та розпаду гурту The Supremes. Зірковий успіх чекав на дівчат після знайомства з найкращим продюсером свого часу Куртісом Тейлором. Проте ані слава, ані гроші не роблять їх справді щасливими. Головні ролі у фільмі виконали Бейонсе і Дженніфер Гадсон. Стрічка отримала численні нагороди: два "Оскари" і три "Золотих глобуси".

"Голос кохання"

Неймовірна історія, натхнена життям легендарної Селін Діон. У родині, де усі захоплюються музикою, народжується чотирнадцята дитина, дівчинка Алін. Коли вона підростає, рідні розуміють, що у неї золотий голос. Одного разу спів Алін чує відомий музичний продюсер і розуміє, що колись вона підкорить своїм талантом увесь світ. Кожен фанат культової співачки, Селін Діон, буде у захваті від можливості по-новому подивитися на свого кумира, а ті, хто ніколи не був знайомий з її творчістю, можливо, відкриють для себе цілий світ дивовижних пісень. У кіно з 20 січня.

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