Ешлі Сімпсон і Еван Росс / © Associated Press

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У вихованні дітей немає універсальної інструкції і навіть у знаменитостей із трьома дітьми правила часом розсипаються на очах. Ешлі Сімпсон, мама 3 дітей, не приховує, що її сімейний розклад теж далекий від ідеального.

В інтерв’ю PureWow співачка розповіла про домашні правила, дитячі бунти через iPad, вечірні солодощі та власну слабкість перед дитячими очима, коли мова йде про покарання.

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Жодної агресії

У Сімпсон троє дітей різного віку, а отже, й абсолютно різні характери, потреби та способи перевіряти батьківські межі. Проте є правило, яке однаково стосується всіх. Ешлі категорично не приймає агресію, незалежно від того, скільки років дитині.

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Це той випадок, коли домашнє правило максимально просте: можна злитися, сперечатися, ображатися, але бити чи проявляти фізичну агресію не можна.

Найнепопулярніше правило родини

Якщо є щось, що діти Сімпсон справді ненавидять, то це обмеження екранного часу. Вони терпіти не можуть, коли мама забирає iPad. Це правило викликає найбільше невдоволення. І тут сім’я Сімпсон, здається, нічим не відрізняється від мільйонів інших родин. Планшет може бути найкращим другом дитини рівно до тієї секунди, коли мама каже «Досить».

Літні канікули скасовують режим

Улітку правила стають значно м’якшими. Діти можуть довше не лягати спати, дивитися фільми та насолоджуватися відчуттям, що завтра не потрібно вставати до школи. Проте з поверненням навчального року родина знову намагається повернутися до режиму.

Зазвичай молодші діти Сімпсон лягають близько 20:00–20:30. Щоправда, для 17-річної дитини це правило вже не діє, а співачка чесно визнає, що після літньої свободи повернути дітей до звичного графіка буває непросто.

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Правило, яке мама не виконує

Наймиліше зізнання Сімпсон стосується сну, у її домі існувало правило, що кожен має спати у власному ліжку, проте згодом воно просто перестало працювати. Ешлі дозволила дітям спати разом із нею і тепер намагається зрозуміти, як повернути всіх у власні кімнати, бо зробити це значно складніше, ніж просто оголосити про його відновлення.

Іноді батьки чудово знають, як має бути правильно, але у реальному житті просто дозволяють собі ще одну ніч із дитиною під боком.

Десерт щовечора

Тут Сімпсон не надто сувора. Її діти зазвичай отримують щось солодке після вечері і це стало звичною частиною сімейного життя. Утім, є нюанс, адже солодощі перед сном не завжди допомагають швидко завершити день. Ешлі помітила, що після десерту дітей буває складніше вкласти спати.

Тож правило приблизно таке: солодке дозволено, але мама потім має пройти ще один квест і переконати всіх, що день закінчився.

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Покарання на тиждень

Найкраще Сімпсон характеризує її зізнання про покарання. Якщо діти поводяться неслухняно, вона може пригрозити їм тижнем без якихось привілеїв. Проблема лише в тому, що сама Сімпсон рідко витримує власний ультиматум. Вона зізнається, що зазвичай здається першою.

Її чоловік у цьому питанні значно суворіший та намагається нагадувати, що треба триматися свого рішення. Проте тут сувора мама зникає і залишається просто мама, яка дивиться на своїх дітей і тане.

Сімейні правила Ешлі Сімпсон мають напрочуд знайомий всім батькам вигляд: не можна бити інших, iPad має свої часові меобмеженняі, школа повертає ранній сон, а десерт після вечері — маленька щоденна радість.

Можливо, саме в цьому і полягає справжня реальність батьківства: встановлювати межі, намагатися їх дотримуватися, а потім іноді чесно визнавати, що любов, втома та дитячі обійми сильніші за будь-який розклад.

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