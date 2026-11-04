Секрет догляду Дав Кемерон: як акторка рятує суху шкіру під час перельотів

Дав Кемерон / © Associated Press

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Суха шкіра, перельоти, насичений робочий графік і щільний макіяж — усе це може стати справжнім випробуванням навіть для ретельно продуманої б’юті-рутини. Дав Кемерон добре знайома з такими викликами. Акторка зізнається, що через знімання, подорожі та світські заходи її шкіра часто втрачає вологу, тому зволоження давно стало важливою частиною щоденного догляду, про це розповіло видання NewBeauty.

Секрет у правильному зволоженні

Дав Кемерон / © Associated Press

За словами Дав, від природи суха шкіра особливо гостро реагує на перельоти та часте використання декоративної косметики. Тож акторка старається підтримувати комфорт і зволоженість шкіри незалежно від обставин.

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Особливу увагу приділяє багатоступеневому, але простому ритуалу. Він передбачає делікатне очищення без відчуття стягнутості, зволоження, підготовку шкіри до макіяжу та догляд за губами. У формулах, які вона використовує акцент зроблений на компонентах, які допомагають утримувати вологу, підтримувати гладкість і створювати ефект природного сяйва.

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Дав також розповіла, що для неї важливо, щоб догляд добре працював не лише у звичайні дні, а й перед виходом на червону доріжку. Зволожена шкіра, за її словами, стає кращою основою під макіяж і допомагає йому мати рівномірніший вигляд.

Догляд Дав Кемерон — це ще одне нагадування про важливість уважного ставлення до власних потреб, особливо коли шкіра реагує на стрес, подорожі та насичений ритм життя. Крім того, догляд може бути не просто щоденною звичкою, а маленьким ритуалом оновлення та турботи про себе.

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