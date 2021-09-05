Секрет довголіття: п'ять довгожителів в британській королівській сім'ї

Британська королева Єлизавета II очолює топ монархів, що правлять найдовше в історії після її прапрабабусі королеви Вікторії. А ще Єлизавета II в списку довгожителів в королівській родині. Згадуємо й інших членів британської королівської сім'ї, які прожили довге і заможне життя.

Королева Єлизавета II

Про королеву Єлизавету II відомо найбільше. Все-таки вона монархиня, при якій змінилося не одне покоління. Багато хто народжувався і вмирав при правлінні Єлизавети, а царює Її Величність вже 69 років.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Принцеса Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року в родині герцога і герцогині Йоркських. Батько Єлизавети принц Альберт зійшов на престол після зречення свого брата короля Едуарда VIII 1936 року, і став королем Георгом VI, а його старша дочка Єлизавета стала спадкоємицею трону. Принцеса отримала приватну домашню освіту і почала виконувати свої суспільні функції під час Другої світової війни, працюючи у Допоміжній територіальній службі. 20 листопада 1947 принцеса Єлизавета вийшла заміж за лейтенанта Філіпа Маунтбеттена — колишнього принца Грецького і Данського, за день до весілля він отримав титул герцога Единбурзького.

Принцеса Єлизавета і принц Філіп, 1947 рік / Associated Press

У пари народилося четверо дітей: принц Вельський Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю, герцог Йоркський і принц Едвард, граф Вессекський. 1952 року після смерті свого батька короля Георга VI принцеса зійшла на трон і стала іменуватися Її Величність королева Єлизавета II. Союз Єлизавети і принца Філіпа тривав 73 роки і 5 місяців і став найдовшим королівським шлюбом у світовій історії, який тривав до смерті принца Філіпа 9 квітня 2021 року.

Принц Філіп, герцог Единбурзький

принц Філіп / Getty Images

Принц Філіп народився 10 червня 1921 на грецькому острові Корфу, коли принцу був лише рік, його сім'я була вигнана з Греції. Філіп був принцом Грецьким і Данським до 1947 року, поки у віці 26 років не одружився з спадкоємицею британської корони принцесі Єлизаветі. Принц Філіп - онук короля Греції Георга I з династії Глюксбургов. Він брав участь у Другій світовій війні в ролі офіцера британського флоту, перед одруженням прийняв британське підданство. Коли його дружина Єлизавета II зійшла на престол 1952 року, принц Філіп зосередив свою увагу на церемоніальних обов'язках і благодійності. У 2021 році герцог повинен був відсвяткувати свій 100-річний ювілей.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Associated Press

Писали, що принц не хотів святкувати цей день народження і брати участь в будь-яких заходах з цієї нагоди. Коли його теща королева-мати Єлизавета святкувала 100-річчя у 2000 році, принц Філіп, якому на той момент виповнилося 79 років, сказав, що не хоче доживати до такого поважного віку. У розмові з The Telegraph у 2000 році Філіп сказав, що у нього немає жодного бажання святкувати сторічний ювілей. Його слова прозвучали так: "Я не можу уявити нічого гіршого. Я і так вже почав розвалюватися". Бажання герцога здійснилося. До 100-річчя він не дожив лише два місяці. І пішов з життя 9 квітня 2021 року за 11 днів до 95-річного ювілею своєї дружини Єлизавети II. Нещодавно особистий лікар Філіпа назвав і причину смерті герцога.

Єлизавета Боуз-Лайон

Єлизавета Боуз-Лайон / Getty Images

Мати королеви Єлизавети II і дружина короля Георга VI — Єлизавета Боуз-Лайон — прожила дуже довге життя. Вона народилася 4 серпня 1900 року в знатній британської сім'ї і стала відома після весілля з принцом Альбертом, герцогом Йоркським — другим сином короля Георга V і Марії Текської (майбутнім королем Георгом VI) 1923 року. Єлизавета була відома в народі, як "усміхнена герцогиня". Після того, як її чоловік несподівано став королем, життя сім'ї сильно змінилося. Новоспечена королева стала до своїх королівських обов'язків, які виконувала аж до смерті свого дорогого чоловіка короля Георга VI у 1952 році. Овдовіла Єлизавета у 51 рік і після цього вона прожила ще півстоліття. Після смерті чоловіка Єлизавета стала іменуватися "Її Величність королева Єлизавета, королева-мати", оскільки звичайне іменування вдови королеви — "королева Єлизавета" — для вдови Георга VI не підходило через те, що королева, яка царює, іменувалася так само. Після втрати чоловіка Єлизавета на деякий час поїхала жити до Шотландії, але незабаром повернулася до Лондона і відновила виконання своїх королівських обов'язків. Згодом вона була так само завантажена роботою, як і за життя чоловіка. 100-річний ювілей Єлизавети пишно відзначили у 2000 році. З цієї нагоди було проведено парад, також зображення Єлизавети з'явилося на монеті в 20 фунтів стерлінгів. Померла королева-мати 30 березня 2002 року, переживши свою молодшу дочку принцесу Маргарет на півтора місяця. Єлизавета померла уві сні в Роял-Лодж у Віндзорі, в присутності старшої дочки. Їй був 101 рік і 238 днів і на момент смерті вона була членом британської королівської сім'ї, яка жила найдовше в її історії. Але її рекорд був побитий.

Аліса Монтегю-Дуглас-Скотт, герцогиня Глостерська

Принцеса Аліса Монтегю-Дуглас-Скотт, герцогиня Глостерська / Getty Images

Рекорд королеви-матері Єлизавети був перевершений її невісткою Алісою, герцогинею Глостерською. Дружина третього сина короля Георга V і Марії Текської — Генрі, герцога Глостерського (рідного брата королів Едуарда VIII і Георга VI) померла у віці 102 років. Принц Генрі і Аліса (яка отримала титул принцеси після смерті чоловіка) одружилися 6 листопада 1935 року. Їхнє весілля було скромним і відбулося в Букінгемському палаці. За кілька тижнів до одруження помер батько нареченої, та й фінансовий стан короля Георга V не дозволяв влаштовувати пишних урочистостей. Через два місяці 20 січня 1936 король Георг V помер. Королем став брат Генрі Едуард, той самий, який згодом відрікся від престолу заради кохання.

У шлюбі у пари народилося двоє синів: Вільям (загинув в 31 рік в авіакатастрофі) і Річард, герцог Глостерський (йому зараз 76 років).

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Аліса стала главою Жіночої авіації 1939 року, як старший контролер. Вона також працювала заступником королеви Єлизавети, дружини Георга VI в корпусі медсестер Лондона. 10 червня 1974 помер чоловік Аліси. Після його смерті королева Єлизавета II надала своєї тітці титул Її Королівська Високість Аліса, герцогиня Глостер, а також, як виняток, надала їй титул принцеси Великої Британії, який раніше отримували лише принцеси від народження. Свій 100-річний ювілей Аліса відсвяткувала у 2001 році. А свої королівські обов'язки вона виконувала до 98 років. 21 серпня 2003 року герцогиня Глостер стала найстарішим членом британської королівської сім'ї за всю історію. Померла принцеса Аліса 29 жовтня 2004 року уві сні в Кенсінгтонському палаці. Вона упокоїлась поруч з чоловіком і старшим сином на Королівському кладовищі Фрогмор.

Принцеса Аліса Олбані

Принцеса Аліса Олбані і її чоловік принц Олександр Текський / Getty Images

Ще одна принцеса Аліса — член британської королівської сім'ї була британською принцесою королівської крові і останньою онукою королеви Вікторії, яка найбільше прожила. Її батьком був молодший син королеви Вікторії і Альберта — принц Леопольд. Аліса була одружена з братом королеви Марії Текської (бабусі королеви Єлизавети II) принцом Олександром Текським. У пари було троє дітей (два сини і дочка), молодший син помер у віці п'яти місяців, а старший загинув у автокатастрофі. Протягом свого життя принцеса Аліса виконувала безліч доручень і брала участь у багатьох заходах, в яких брала участь королівська сім'я. Чоловік Аліси помер 1957 року в Кенсінгтонському палаці, сама Аліса жила там до кінця своїх днів. Вона померла уві сні 3 січня 1981 року у віці 97 років і 313 днів. Похована разом зі своїми чоловіком і сином в Королівському кладовищі Фрогмор, прямо за мавзолеєм королеви Вікторії і принца Альберта, у Великому Віндзорському парку. Поруч поховані її дочка і зять.

Багато хто може шукати відповіді на запитання, а в чому ж секрет довголіття всіх цих людей? Швидше за все такій тривалості життя вони зобов'язані генам, а ще здоровому способу життя. Адже відомо, що за день до свого весілля з принцесою Єлизаветою її майбутній чоловік принц Філіп викурив свою останню сигарету. А сама Єлизавета II ніколи не курила на відміну від її сестри принцеси Маргарет, яка, втім, пішла з життя в 72 роки і курила з 15 років.

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