Секрет краси Одрі Гепберн, який дивує навіть сьогодні: жодної пластики та мінімум косметики

Одрі Гепберн / © Associated Press

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У світі, де індустрія краси пропонує нескінченні способи «зупинити час», а соціальні мережі дедалі більше нав’язують культ ідеальної шкіри без жодної зморшки, погляди Одрі Гепберн мають майже революційний вигляд. Вона не намагалася боротися з віком, не прагнула приховати роки, які прожила, та не вважала, що краса потребує радикальних змін.

Саме про це йдеться у новій біографія «Intimate Audrey», яку написав старший син легендарної акторки Шон Гепберн Феррер, про це розповіло видання NewBeauty.

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«Я заслужила кожну зі своїх зморшок»

Одрі Гепберн / © Associated Press

За словами Шона, будь-які розмови про пластичну хірургію були для його матері абсолютно неприйнятними. Вона не сприймала ідею змінювати свою зовнішність і вважала, що кожна рисочка на обличчі — частина її особистої історії.

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Особливо показовим став випадок, який Шон згадує зі слів фотографа Джона Айзека. Під час однієї з гуманітарних місій ЮНІСЕФ він фотографував акторку та запропонував згодом відретушувати зморшки на її обличчі. Відповідь Одрі стала справжнім маніфестом природної краси:

«Навіть не думайте торкатися жодної з цих зморшок. Я заслужила кожну з них»

Ці слова й сьогодні звучать як нагадування про те, що роки, які ви прожили не варто приховувати. Для Гепберн вони були символом досвіду, радощів, випробувань і життя, яке вона гідно прожила.

Краса без надмірностей

Одрі Гепберн / © Associated Press

Ще за життя Одрі Гепберн вважали однією з найелегантніших жінок світу. Водночас її власне ставлення до косметики було напрочуд стриманим. У великому інтерв’ю для журналу Vogue у 1970-х роках акторка детально розповіла про свої щоденні ритуали краси. Вони виявилися значно простішими, ніж можна було уявити.

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Для неї справжньою основою догляду були якісний сон, який, за її словами, робив її «абсолютно щасливою», ароматні ванни та мінімальна кількість косметики. Одрі зізнавалася, що майже не користувалася декоративною косметикою. Вона залишалася вірною своєму улюбленому макіяжу очей: чорне підведення, туш для вій, темно-коричневий олівець для брів і світло-рожева помада.

Натомість тонального крему чи основи під макіяж у її косметичці практично не було.

Філософія, яка випередила свій час

Одрі Гепберн / © Associated Press

Сьогодні дедалі більше людей говорять про прийняття природного старіння, відмову від нав’язаних стандартів краси та право залишатися собою. Проте Одрі сформулювала ці принципи ще багато десятиліть тому.

Вона не прагнула мати молодший за свій вік вигляд, не сприймала зморшки як недолік і не вбачала сенсу приховувати ознаки часу. Для неї справжня краса народжувалася не з косметологічних процедур чи пластичних операцій, а з внутрішньої гармонії, природності та поваги до власної історії.

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Саме тому її образ досі надихає дизайнерів, фотографів, акторок і мільйони жінок у всьому світі. Її елегантність ніколи не залежала від модних трендів чи віку, вона була продовженням її характеру.

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