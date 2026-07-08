Секрет культової стрілки Тейлор Свіфт: як повторити легендарний макіяж, який став її б’юті-візитівкою

Тейлор Свіфт / © Associated Press

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Неважливо, у яку епоху творчості Тейлор Свіфт ви закохалися, від кантрі-хітів до альбому «Midnights», є одна деталь, яка незмінно супроводжує співачку з самого дебюту у 2006 році — чорна стрілка у поєднанні з насиченою червоною помадою, про це розповіло видання InStyle

Тейлор Свіфт / © Associated Press

На початку кар’єри це була ніжна, майже непомітна витончена лінія, яка лише злегка підкреслювала погляд. Але разом із творчим дорослішанням артистки змінювався і її макіяж. До ери «Midnights» стрілка стала набагато ширшою, графічною та виразнішою. Майже за двадцять років скромний акцент перетворився на один із найвідоміших б’юті-образів сучасної попкультури.

Саме ця послідовність, на думку знаменитого візажиста Ніла Скібеллі, і зробила макіяж Тейлор культовим. на його думку, її макіяж став культовим тому, що він завжди залишається впізнаваним. Якщо подивитися на архів її образів, можна помітити, що Тейлор майже ніколи не перевантажує повіки тінями. Вона робить ставку саме на підведення, яке підкреслює колір очей та красиво окреслює їхню форму.

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Незвичайна історія появи знаменитої стрілки

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Любов Тейлор до чорного підведення почалася ще на старті кар’єри, але справжній поворот стався приблизно у 2008 році, коли вона перейшла на рідкий лайнер.

Цікаво, що цьому передував доволі курйозний випадок. В інтерв’ю у 2010 році співачка зізналася, що під час перельоту до Японії забула косметичку. Тейлор казала:

«Я зайшла до туалету у літаку та намалювала стрілки маркером Sharpie. Саме тоді зрозуміла, що рідким підведенням мені користуватися набагато легше. Але повторювати цей експеримент точно не рекомендую»

Саме після цього випадку рідкий лайнер став її незмінним фаворитом.

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Чому Тейлор майже ніколи не відмовляється від підведення

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Чорна стрілка не просто робить образ ефектним, вона працює як інструмент, який підкреслює форму очей та робить їхній колір виразнішим. Контраст чорної лінії красиво обрамляє очі та привертає до них уваг. Саме тому Тейлор носить цей макіяж практично всюди: на концертах, червоних доріжках і навіть під час баскетбольних матчів.

До речі, під час гастролей співачка часто фарбується самостійно. Ще у 2010 році вона розповідала, що її концертний макіяж складається з інтенсивного чорного підведення та насиченої червоної помади. У звичайному житті все значно простіше: зволожувальний крем, тональна основа, швидка лінія підводкою, туш — і образ готовий.

Як змінювалися її стрілки

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Протягом більшої частини 2010-х років макіяж Тейлор залишався доволі стриманим. Стрілка була тонкою, але достатньо довгою, лише іноді ставала драматичнішою для концертів чи фотосесій.

У період співпраці з «CoverGirl» (2010–2012) її візажистка використовувала рідке підведення. Вона малювала лінію від внутрішнього кутика ока, поступово розширювала її до зовнішнього краю та завершувала класичним піднятим «хвостиком».

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Рідкі формули забезпечують максимально гладкий, насичений та точний результат. До того ж більшість із них мають водостійкі чи вологостійкі властивості, а це особливо важливо для довгих концертів, спекотної погоди чи насиченого графіка.

Коли стрілка стала ще сміливішою

Сучасний варіант культового образу сформувався після співпраці Тейлор із легендарною Пат Макграт над кліпом «Bejeweled». Ще до виходу відео у жовтні 2022 року співачка з’явилася на церемонії VMAs із розкішним макіяжем у стилі майбутнього кліпу: кристали на повіках, драматична чорна стрілка та сяйво.

Пат Макграт згодом розповіла, що натхненням стали сама Тейлор, назва пісні та деякі рядки пісні. Візажистка звернулася до власних архівів, поєднала омбре-червоні губи, кришталеві стрілки, дорогоцінне сяйво, делікатний рум’янець і чисту шкіру, щоб через макіяж передати режисерське бачення співачки.

Макіяж, який працює вже майже двадцять років

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Попри любов до експериментів, Тейлор завжди повертається до своєї класичної формули: чорна стрілка, червона помада та максимально чисті повіки.

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Ніл Скібеллі звертає увагу ще на одну характерну деталь, що між складкою повіки та бровою співачка майже завжди залишає нейтральний простір без насичених тіней. Саме ця простота створює ефект природності та додає образу тієї самої невимушеності. Здається, вона знайшла те, що їй справді пасує, та не намагається це змінювати.

Як повторити стрілку Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Якщо ви лише знайомитеся з цією технікою, Ніл Скібеллі радить почати з простого хитрика. Спочатку поставте маленькі точки там, де мають закінчуватися обидві стрілки, це допоможе зробити їх симетричними.

Ще одна професійна порада — малювати стрілки перед настільним дзеркалом, дивитися трохи вниз, а лікоть спирати на стіл. Так рука буде значно стійкішою.

Також важливо враховувати форму очей. Для опущених куточків варто трохи підіймати хвостик стрілки у напрямку складки повіки, щоб візуально «відкрити» погляд. Якщо ж у вас мигдалеподібні очі, можна дозволити собі ширшу стрілку біля зовнішнього кутика.

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Тейлор Свіфт / © Associated Press

І головне — не боятися адаптувати образ під себе. Замість чорного можна використовувати темно-синій чи коричневий лайнер, зробити стрілку спрямованою вгору чи, навпаки, видовжити її. Саме так класичний образ перетворюється на власний фірмовий стиль.

Історія стрілки Тейлор Свіфт — це нагадування про те, що справжній стиль не завжди потребує кардинальних змін. Іноді достатньо знайти одну деталь, яка ідеально підкреслює вашу зовнішність, і зробити її своєю візитівкою. Для Тейлор такою деталлю стала чорна графічна стрілка — проста, елегантна та незмінно ефектна. І, здається, саме впевненість у власному образі робить її найкращим б’юті-секретом співачки.

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