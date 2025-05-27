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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
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2 хв

Секрети краси королеви Камілли: що в косметичці у дружини короля Чарльза III

Дружина короля Чарльза — Камілла — останніми роками помітно погарнішала. Її зовнішній вигляд — це результат злагодженої роботи команди королеви, яка допомагає їй і працює над її зовнішнім виглядом, коли Її Величність з’являється на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Хто відповідає за зачіску Камілли

Протягом 35 років Камілла довіряє свій фірмовий світлий боб колористці з Mayfair Джо Гансфорд, яка також готувала королеву в день її коронації з Чарльзом 6 травня 2023 року. До речі, саме ця стилістка з волосся допомогла королеві зробити колір її волосся світлішим і м’якішим та відповідає за всі її зачіски в повсякденному й публічному житті.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Кому королева довіряє свої нігті

Кажуть, Камілла підтримує давню, вже понад 15-річну співпрацю з візажисткою і майстринею з манікюру Мариною Сандовал. В інтерв’ю MailOnline та описала свої робочі взаємини з дружиною короля Чарльза як «найкращі». Марині приписують заслугу в тому, що вона покращила й без того гламурну зовнішність Камілли, яка особливо розквітнула після своєї коронації. Фахівчиня пропонує їй свій ексклюзивний стиль природного макіяжу, а також вона добре знана своїм фірмовим королівським весільним манікюром.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Камілла виступає проти ботоксу

Королівська письменниця Тіна Браун у своїй книжці «Палацові документи» писала, що Камілла завжди опиралася косметичним процедурам, як-от ботокс і ліфтинг.

«У її сільському кольорі обличчя і зморшкуватих усміхнених очах була чесність. Її волосся ніколи не робило жодних прикрих сюрпризів. Вона залишилася тією самою білявкою сімдесятих, висушеною феном, з пухнастими, закрученими у валики бічними пасмами, як у Кармен», — писала вона.

Як королева доглядає за шкірою

Вважається, що Камілла дотримується суворої програми догляду за шкірою, розробленої для людей віком від 60 років. Вона очищає обличчя м’яким засобом для чищення і теплою водою, протираючи його м’якою тканиною, щотижня відлущуючи та додаючи до щоденного догляду зволожувальний крем з антивіковим ефектом. Два головні правила Камілли, яких вона дотримується — підтримувати чистоту шкіри та за необхідності використовувати маску для обличчя. Також вона є прихильницею знаменитих процедур з догляду за обличчям з використанням бджолиної отрути.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Які продукти є в королівській косметичці

Якось на Вімблдонському тенісному турнірі публіка зауважила, що Камілла сама собі поправляла макіяж, наносячи помаду Tom Ford у Королівській ложі на Центральному корті. Вона використовує середньо-темний фіолетовий відтінок Indian Rose, який став її улюбленим вибором для образів.

У косметичці королеви також є зволожувальний тональний крем, крем для рук Sisley, туш для вій і рідка підводка для очей, а також олівець для брів. У макіяжі Камілла віддає перевагу підходу «менше означає краще». Нігті вона любить покривати лаком для нігтів Chanel.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

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