"Секс і місто": 25 цікавих фактів про культовий серіал

Можливо, ці факти надихають вас переглянути цей серіал знову.

Серіал "Секс і місто" — культове шоу, що вийшло на екрани 1998 року. З перших серій історія про чотирьох найкращих подруг та їхнє життя в Нью-Йорку викликала фурор, адже в ньому нам їх показали не домогосподарками, другорядними персонажами чи коханками — це був перший повноцінний серіал, де головні ролі виконували жінки, водночас вони були самодостатні, успішні, привабливі та вільно говорили про секс. Тому, як розумієте, шоу стало абсолютно новаторським для свого часу, а його популярність була настільки широкою, що через 23 роки після виходу першого епізоду ми продовжуємо вам про нього розповідати.

А поки всі обговорюють новий сезон, який отримав назву "І просто так…", ми пропонуємо вам згадати канонічну частину історії цього проєкту і дізнатися про серіал трохи цікавих фактів.

1. Напевно, тільки найвідданіші фанати серіалу, які переглядали його вже кілька разів, помічали, що в заставці автобус, який оббризкує Керрі Бредшоу водою з калюжі, спершу повний людей, а в наступному кадрі вже зовсім порожній.

2. Але на цьому історія із заставкою не закінчена. Насправді їх було знято дві. У першій Сара Джессіка Паркер була у блакитній сукні, а не у знаменитій білій пачці.

3. Щодо пачки, то її костюмер серіалу Патриція Філд знайшла на барахолці всього за 5 доларів. Спочатку Сара Джессіка повинна була зніматися в червоній сукні, яка передавала б дух 90-х років, потім з'явилася і блакитна сукня з ролика вище, але після того, як у Філд з'явилася біла мініспідниця, вона наполягла, щоб саме в ній акторка знялася для заставки серіалу.

"Секс у великому місті" / Giphy.com

4. У серіалі неодноразово ми чули адресу квартири Керрі — 245 East 73rd Street, між Парк та Медісон Авеню. Насправді ж будинок, який ми бачили в серіалі, розташований за адресою 66 Perry Street, в районі West Village, але знімання в тій квартирі ніколи не проводилися. Насправді знімали лише фасад будівлі, а всі сцени в будинку Керрі було знято на кіностудії. Також не були справжніми квартири інших героїнь серіалу.

2021 року квартиру Керрі відтворили та почали здавати на Airbnb.

Квартира Керрі Бредшоу для Airbnb / Інстаграм Сари Джесіки Паркер

5. На відміну від своїх колег із серіалу Сара Джессіка Паркер ніколи не з'являлася оголеною. Річ у тому, що в її контракті був пункт, який вказує: жодного оголення. Тому у всіх секс-сценах її героїня була або у білизні, або їх нам не показували. Також акторку бентежив факт того, на яке шоу вона погодилася і якось навіть зізнавалася The Sun, що їй не був близький спосіб життя Керрі, сцени з секс-іграшками та лексика.

6. Можливо, багато хто не знає, але у Керрі був реальний прототип — письменниця Кендіс Бушнелл. Серіал насправді знято за мотивами збірки її есе, опублікованій під назвою "Секс і місто". Письменниця продала права творцю серіалу Даррену Стару за 60 тисяч доларів.

Кендіс Бушнелл / Getty Images

Також існує і реальний прототип Супермена — його звуть Рон Галотті, він журналіст і видавець журналу, що надихнув Бушнелл на її розповіді. Вони познайомилися 1995 року та зустрічалися близько року.

Рон Галотті / Getty Images

7. Деякі актори серіалу не одразу погодилися грати в ньому. Наприклад, головна зірка Сара Джесіка Паркер довго сумнівалася через відверті сцени та тематику серіалу, і агентові довелося її вмовляти. Якби вона не погодилася, як запасний варіант на роль розглядали Лізу Едельштейн. Також не хотіла спочатку з'являтися в цьому шоу і Кім Кеттролл, яка зіграла Саманту Джонс, вона відмовлялася від контракту двічі. В результаті її все ж таки вмовили, і її роль стала найяскравішою в серіалі. Сама ж акторка до останнього не вірила, що шоуранери хочуть, щоб вона зіграла у "Сексі і місті" сексуальну успішну красуню, а не чиюсь маму.

Кім Кеттролл / Associated Press

8. У ранніх епізодах серіалу творці вирішили додати шоу оригінальності та зламати четверту стіну – це коли героїня спілкується у кадрі не лише з актором по сцені, а й із глядачами. Найчастіше цим прийомом користувалася Керрі, коли писала свою колонку і ставила запитання в камеру, а відповідали їй незнайомі люди — жителі Нью-Йорка.

В результаті фішка не дуже зайшла, і поступово від неї відмовилися, щоб приділити більше уваги та екранного часу головним героїням. Зараз таким трюком, звичайно, вже не здивуєш.

9. Багато хто знає, що головних героїнь у серіалі чотири, але щирий шанувальник "Сексу і міста" завжди скаже, що насправді є ще один головний герой — Нью-Йорк. У серіалі нам показали розкішне місто з безліччю бутиків, магазинів, галасливими вулицями, крутими нічними клубами та безліччю жовтих таксі. Саме завдяки серіалу це місто стало частиною попкультури.

10. Говорячи про Нью-Йорк не можна не згадати, що у 2001 році після теракту 11 вересня заставка в серіалі була змінена, щоб не показувати башти-близнюки. У нових титрах їх замінив Емпайр-стейт-білдінг – 102-поверховий хмарочос.

11. Символом серіалу "Секс і місто" став коктейль "Космополітен", більш того, саме завдяки цьому шоу він став таким популярним. Але тільки героїні цей коктейль на знімальному майданчику ніколи не пили, адже насправді у них у келихах була або підфарбована вода, або журавлинний сік.

12. До останнього моменту шоуранени тримали головну інтригу серіалу — ім'я коханого Керрі. Протягом усього серіалу глядачі не знали, як звали персонажа Кріса Нота, адже в серіалі його називали "Супермен" або "Чоловік моєї мрії". До речі, звуть його Джон Престон.

13. Коли ми дивимось цей серіал, то він здається дуже життєвим, а все тому, що багато сцен було створено сценаристами та знімальною групою на основі власного досвіду. Вигадуючи сцени розлучення, команда збиралася разом і згадувала, як завершувалися їхні власні стосунки, як із ними розлучалися. На такому мозковому штурмі було створено не одну ідею, яку ми в результаті бачили у фільмі.

14. У третьому сезоні серіалу Шарлотта виходить заміж за успішного, красивого та багатого лікаря. У день весілля на нареченій гарна сукня, а на нареченому — кілт, адже він родом із Шотландії. Все, здавалося б, ідеально у сцені весілля, окрім одного але – під час церемонії глядачі чують волинку, яка виконує гарну мелодію, але насправді це не весільний марш, а похоронний. Такий нюанс міг помітити, звичайно, лише знавець шотландської культури, але цим завуальованим натяком творці серіалу хотіли показати, що шлюб героїні приречений.

15. Крістін Девіс, яка зіграла Шарлотту, переймалася через свою участь у серіалі. Акторку бентежила і назва, і тематика шоу, тому вона приховувала роботу від своєї бабусі, також попросила батьків не дивитися серіал. За словами акторки, її мати та вітчим почали дивитись серіал після того, як померла бабуся. А вітчим — професор психології — навіть використав шоу у межах своїх лекцій у коледжі на тему "Шлюб і сексуальність".

Крістін Девіс / Associated Press

16. П'ятий сезон серіалу найкоротший — у ньому лише вісім серій. Знімання були перервані через вагітність Сари Джессіки Паркер сином Джеймсом Вілкі Бродеріком.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

17. Кріс Нот, який зіграв у серіалі Супермена, не розглядався спочатку на цю роль. Даррен Старр хотів, щоб коханого Керрі зіграв Алек Болдвін, але актор відмовився. Також Болдвіну ще раз пропонували повернутися в серіал у епізодичній ролі, але він знову відмовився і вона дісталася Меттью Мак-Конагей.

18. У 18-й серії 3-го сезону Сара Джесіка Паркер з'являється в кадрі в легкій ніжній рожевій сукні, але пробула вона в ній недовго, оскільки за задумом сценаристів вона і Супермен повинні буливпасти у ставок. Під час знімань цього епізоду героїня порізала ногу, і їй довелося зробити щеплення від правця.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / Getty Images

19. В останньому епізоді 6-го сезону Керрі Бредшоу з'являється у своєму паризькому номері у розкішній пишній сукні Versace. Щоб Сара Джессіка одягла цю сукню дуже хотіла художник із костюмів Патріція Філд, але сценариста Майкла Патріка Кінга бентежив один момент – як Кері вмістила це вбрання у валізу. Сукня в серіалі все ж таки з'явилася, але акторка зізнавалася, що вона була дуже величезною і пересуватися в ній їй допомагало п'ятеро людей.

20. За роки знімань у "Сексі і місті" з'явилося багато знаменитостей: Дональд Трамп, Джастін Теру, Бредлі Купер, Г'ю Гефнер, Джон Бон Джові, Меттью Мак-Конагей, Люсі Лью, Девід Духовни, Кайл Маклален, Кет Деннінгс, Дженніфер Кулідж, Сара Мішель Геллар, Гайді Клум. Але також у серіалі могла знятися і Вікторія Бекхем, яка в ті роки ще виступала у гурті Spice Girls, та через щільний гастрольний розклад їй довелося відмовитись.

21. У першій серії 6-го сезону Керрі зустрічає на вулиці свого колишнього коханого Ейдена, у якого народився син. Малюк у дитячому перенесенні, якого ми бачимо у кадрі, насправді син Сари Джессік Паркер – Джеймс. Окрім того, протягом знімань дитина дуже часто з'являлася на роботі у мами.

Сара Джессіка Паркер із сином / Getty Images

22. Кері Бредшоу була пристрасною шанувальницею черевичків, і в кожному новому епізоді серіалу демонструвала гарне взуття. Саме завдяки частій згадці в шоу бренду Manolo Blahnik він став дуже відомим, і тепер ця назва буквально асоціюється з "Сексом і містом".

Керрі Бредшоу / Giphy.com

Але у фінальному епізоді серіалу була одна зі сцен, де Керрі мала втекти. Водночас акторка була взута у босоніжки на високих підборах. Щоб босоніжки не злетіли, костюмери примотали їх до ніг Сари Джессі прозорим скотчем.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

23. Жодне вбрання у серіалі не повторювалося. Винятком була лише величезна пухнаста шуба, яку Керрі одягала кілька разів.

"Секс у великому місті" / Getty Images

24. У реальному житті акторки, які зіграли в серіалі, не були подругами і часто сварилися. Однією з причин конфліктів була зарплата — Сара Джессіка Паркер отримувала найбільший гонорар за серію.

25. Деякі сцени серіалу знімалися в павільйонах на кіностудії, але більшість все ж таки просто на вулицях Нью-Йорка, в кафе, ресторанах, парках. Актори зізнавалися, що грати в таких умовах було непросто, тому що на знімальні майданчики постійно приходили цікаві шанувальники та папараці. Як бачимо, за роки нічого не змінилося, і під час знімань продовження "І просто так..." папараці постійно робили нові фото акторок на майданчику.

Синтія Ніксон, Крістін Девіс і Сара Джессіка Паркер / Getty Images

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