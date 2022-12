Секс, панк і активізм: згадуємо епатажні витівки Вів'єн Вествуд

Вів'єн Вествуд — ексцентрична британська модельєрка, яка добре відома своїм впливом на світ моди і мистецтва. Вона не підпадає ні під один модний канон, адже головне в її творчості — експерименти, епатаж і провокація. Вествуд не стежила за тенденціями моди і створювала свій власний стиль, не озираючись на інших, а дотримуючись своїх переваг і ідеалів.

Цій жінці було за 80 років, а вона продовжувала самостійно керувати своїм бізнесом, створювати колекції, була палкою захисницею клімату і прав людини. За багаторічну кар'єру Вів'єн Вествуд створила неймовірну кількість культових колекцій і прославилася як головна бунтарка, панк і анархістка Великої Британії.

Витівки модельєрки завжди були сенсацією, тому давайте згадаємо яскраві епізоди з її життя.

Вів'єн Вествуд, 1983 рік / Фото: Getty Images

Шлюби

Чи можна назвати кохання витівкою? Напевно, ні, але оскільки ця історія про Вів'єн Вествуд, не згадати про її чоловіків просто не можна, оскільки кожен із них по-своєму впливав на її творчість, епатаж і становлення.

Першим чоловіком був Дерек Вествуд. Саме для весілля з ним вона вперше пошила весільну сукню. Після трирічного спільного життя Вів'єн розлучилася з ним, залишивши собі лише його прізвище. Другим важливим чоловіком в її житті став менеджер рок-гурту Sex Pistols Малькольмом Макларен. Разом вони створили неймовірний тандем, який поклав початок кар'єри Вествуд. Надалі їхні речі носили епатажні учасники Sex Pistols, роблячи тим самим рекламу. Також пара відкрила бутик Let It Rock, пізніше перейменований в Too Fast to Live, Too Young to Die, потім в SEX, ця назва супроводжувалася слоганом "Для солдатів, повій, лесбійок і панків". Через два роки назву змінили на Seditionaries.

Вів'єн Вествуд і Малькольм Макларен / Фото: Getty Images

Третім важливим чоловіком в її житті став Андреас Кронталер, із яким вона зустрілася наприкінці 1980-х, коли викладала в Університеті мистецтв Відня. Кронталер молодший Вествуд на 11 років і був її учнем, а сьогодні він її головний соратник і співавтор всіх колекцій марки. Віддаючи йому належне, королева панку перейменувала лейбл Vivienne Westwood в Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Разом пара проводить всі свої акції, створює колекції і з'являється на показах.

Вів'єн Вествуд і Андреас Кронталер / Фото: Getty Images

Мати панку

Творчість Вествуд безпосередньо зав'язана з панк-культурою, яка зародилася в 70 роках і набула в Великій Британії неймовірних масштабів. Безробіття, занепад і настрої в суспільстві відбивалися на початковій творчості Вів'єн, яка тільки відкрила свій перший магазин із бойфрендом Маклареном.

Спочатку вона використовувала вже готові речі, які купувала на блошиних ринках і для дизайну брала все, що потрапляло під руку, розрізала речі, змінювала крій, пришивала нашивки, шипи, заклепки і малювала принти на футболках. По суті саме вона зробила зі звичайного білої базової футболки арт-об'єкт. Однією з культових речей створених нею в той період була футболка зі свастикою, перевернутим розп'яттям, гаслом Destroy і рядками з пісні Sex Pistols. Всі речі, які були створені Вествуд і продавалися в їхньому з Маклареном магазині, символізували бунт.

До кінця сімдесятих років Вів'єн Вествуд вже вважалася символом британського авангарду, і в 1981 році вона показала свою першу колекцію на подіумі в Лондоні, яка називалася Pirate.

Показ Pirate, осінь/зима 1981-82, перший показ Вів'єн Вествуд і Малкольма Макларена, в Олімпії, Лондон, 22 жовтня 1981 року / Фото: Getty Images

В образі Тетчер

Британці кажуть, що у них є три королеви, якими можна пишатися: Єлизавета II, Вів'єн Вествуд і Маргарет Тетчер. З третьої, яка тоді ще була прем'єр-міністеркою країни, вела досить жорстку політику і збиралася йти у відставку, Вествуд неабияк познущалася, коли 1989 року з'явилася на обкладинці журналу Tatler в її образі. Напис на журналі свідчив: "Ця жінка колись була панком".

Вествуд навіть одягла костюм, який Тетчер замовила, але ще не забрала. Фото було зроблено для першоквітневого випуску журналу і дизайнерка на ньому мала надприродну схожість із "Залізною леді".

Згодом знімок був розміщений на рекламних щитах в Лондоні під час Тижня моди. Через кілька днів після виходу журналу редакторка Емма Сомс була звільнена.

Вествуд ж завжди гостро висловлювала свою думку про Тетчер. Роки по тому в своєму блогу вона назвала прем'єр-міністерку "лицеміркою", додавши, що вона завдала "реальні збитки" світу.

Активізм

Також дизайнерка відома своїми протестами. Вона знала, як привернути увагу публіки до серйозних проблем. Жінка легко могла почати на презентації нової колекції розповідати не про одяг, а про те, що гроші її не цікавлять або проігнорувати відкриття свого бутика заради доповіді про довкілля або одиночного пікету в центрі Лондона.

Також вона створювала колаборації з такими організаціями як Greenpeace і PETA або різними благодійними фондами. Своїми колекціями вона намагалася привернути увагу на глобальні проблеми, пов'язані з кліматом, і вжити заходів для порятунку довкілля.

Однією з таких акцій вона поділилася в Instagram і назвала її "Врятувати світ". Жінка виклала фото практично в голому вигляді і прикрила себе спереду шматком фіолетово-чорної тканини з воланами і золотистим квітковим принтом, який прив'язала до себе.

"Єдине, що може нас врятувати, це почати діяти зараз. Ми можемо врятувати світ, ми можемо допомогти в зміні клімату, якщо припинимо забруднювати і вбивати Землю", — сказала в своїй промові Вів'єн.

Восени 2005 року запустила колекцію майок з написом "Я — не терорист, не заарештовуйте мене". Вона вийшла через кілька місяців після розстрілу невинної людини Жана Шарля де Менезеса в Лондоні. Хлопець був вбитий поліцією на станції метро Стоквелл. Менезес помилково прийняли за одного з терористів-смертників, які брали участь у невдалій спробі підірвати Лондонське метро днем раніше. Весь прибуток від продажу футболок пішов на доброчинність.

Вів'єн Вествуд / Фото: Getty Images

2020-го вона влаштувала акцію протесту на підтримку Джуліана Ассанжа, біля карного суду The Old Bailey в Лондоні. Вествуд виголосила промову, кричала різні гасла, а потім одягла на голову невеликий мішечок із написом "Правосуддя".

Вів'єн Вествуд / Фото: Getty Images

Вів'єн Вествуд / Фото: Getty Images

Нагорода королеви

1992 року Вів'єн Вествуд була нагороджена орденом Британської імперії за заслуги перед британською модою. Нагороду їй повинна була вручити сама королева Єлизавета II, але модельєрка, як завжди, відзначилася і прийшла на церемонію, не одягнувши спідньої білизни. Як про це всі дізналися? Просто — Вів'єн продемонструвала все фотографам, задерши спідницю перед Букінгемським палацом.

Вів'єн Вествуд в Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Цей же трюк вона повторила 2006 року, коли принц Вельський присвоїв їй титул Дами.

Епатажні покази

Чого у Вествуд не відняти, так це вміння дивувати. Моделі на її показах виходили на подіум оголеними, зі стільцями на головах, в білизні поверх блуз. По суті, її покази — це фрік-шоу в найкращих традиціях вуличного епатажу, в яких поєднуються сучасна мода і об'ємні силуети.

Показ Вів'єн Вествуд / Фото: Getty Images

Головне, що дизайнерка не давала нудьгувати. На показах її виносили на ношах, вона виходила з провокаційними гаслами на плакатах, а 2017-го Вів'єн з'явилася на подіумі, сидячи на плечах моделі.

Вів'єн Вествуд, 2017 рік / Фото: Getty Images

