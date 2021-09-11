Секс-скандал довжиною в 30 років: чому світ налаштований проти Вуді Аллена

Вуді Аллену 85 років, і останні майже 30 років над його репутацією нависла чорна хмара.

Чотириразового лауреата премії "Оскар", коміка та актора звинувачує в сексуальних домаганнях і розтлінні власна сім'я, але сам Вуді все заперечує. Розберімося, що сталося в житті Аллена, хто його діти (а хто не діти), а також, чому сім'я налаштувалась проти нього.

Хто кому хто

Біографія Аллена настільки заплутана, що спочатку дуже складно зрозуміти, хто кому ким доводиться в його родині і чому його останній шлюб (нібито з дочкою) не те, чим здається насправді.

Отже, офіційно одружений Аллен був тричі, а також відомий численними романами, під час яких знімав своїх коханок у фільмах. 1980 року почалися стосунки Вуді з акторкою Мією Ферроу, яка до знайомства з ним розійшлася з музикантом Андре Превеном. У шлюбі у Мії і Андре було семеро дітей: троє спільних синів Метью, Саша і Флетчер і три названих дочки-в'єтнамки Ларк Сон і Саммер Сонг, а також і кореянка Сун-І.

З Мією Аллен так і не одружився і її дітей від першого шлюбу не всиновив. На початку роману пара мешкала окремо в своїх квартирах на Мангеттені — у Мії була квартира в районі Central Park West, а в Аллена — на П'ятій авеню. До дітей Ферроу Аллен особливої батьківської любові не мав і часу багато з ними не проводив, але ось 1985 року Мія удочеряє ще одну дівчинку з Техасу — Ділан. Вуді прив'язався до дитини і до ще одного названого сина Мії — хлопчика з Південної Кореї Мозеса. Також у цих стосунках у них народився спільний син — Ронан Ферроу. 1991 року Вуді усиновив тільки двох названих дітей Мії — Ділан і Мозеса.

Вуді Аллен і Мія Ферроу / Getty Images

Стосунки з Сун-І

Стосунки Вуді з Мією закінчилися зі скандалом через 12 років. Жінка звинуватила його в розбещенні її дочки Сун-І, адже 1992 року знайшла в квартирі Аллена її оголені фото. Як виявилося, стосунки Вуді і Сун-І почалися ще взимку 1991 року, і сам режисер зізнався Ферроу, що у нього і її названої дочки неодноразово була сексуальна близькість. Дівчині на той час був уже 21 рік, Вуді — 56. Але за свідченнями швейцара та домогосподарки Аллена з'ясувалося, що нібито він і Сун-І почали зустрічатися, коли дівчина вчилася у старшій школі.

Після таких заяв Мія розірвала будь-які стосунки з Вуді і хотіла анулювати усиновлення ним дітей, але у неї це не вийшло, хоча бачитися з ними він більше не міг, як і з біологічним сином Рононом. Самі ж коханці стверджували, що почали роман після завершення стосунків Вуді і Мії і, що їхній зв'язок не є незаконним, адже Вуді ніколи не був батьком дівчини, а вона вже була повнолітньою.

Вуді Аллен та Сун-І на першій шпальті газети / Getty Images

Про роман режисера і Сун-І стало відомо всім, і Аллен змушений був дати в серпні 1992 року пресконференцію, на якій розповів свою історію і зізнався, що кохає дівчину.

Вуді Аллен на пресконференції в готелі Plaza пояснює нещодавні звинувачення, 18 серпня 1992 року / Associated Press

1997 року вони таємно одружилися в Венеції і удочерили двох дівчаток: Бешет Думейн Аллен і Манзі Тіо Аллен. Пара дуже рідко десь з'являється разом чи відвідує заходи.

Вуді Аллен і Сун-І Превін / Getty Images

Вуді Аллен і Сун-І Превін / Getty Images

Історія з Ділан

Дівчинка завжди була улюбленицею Аллена і він проводив з нею багато часу, поки був у стосунках з її матір'ю. Після розставання він рідко її бачив, але продовжував бути її батьком за документами.

4 серпня 1992 року режисер відвідав своїх дітей в заміському будинку Ферроу в Коннектикуті. Вони з Мією повинні були підписати документи, згідно з якими Вуді виплачував би їй 6 тисяч доларів щомісячних аліментів на трьох його дітей.

Того дня Мії потрібно було піти з дому, і Аллан залишився з Ділан й іншими дітьми, також у будинку було багато інших людей: няня, репетитор із французької, друзі дітей. На наступний день няня розповіла Мії, що бачила як Аллен стояв перед Ділан на колінах, а сама дівчинка зізналася мамі, що батько завів її на горище і нібито доторкнувся до її інтимних місць. Стурбована мати відвела дитину на обстеження, але жодних підтверджень сексуально насильства виявлено не було.

Почався затяжний судовий процес під час якого з'ясувалося, що 7-річна Ділан бачила як Аллен і Сун-І займалися сексом, але вони заперечували будь-які подібні звинувачення, заявивши, що дитина була під впливом озлобленої матері, яка нав'язала їй це.

Звинувачення, кар'єра і нові подробиці

Слухання в суді почалися 19 березня 1993 року. Під час виступу першого дня Аллен сказав, що звинувачення в сексуальному насильстві над Ділан було помстою Ферроу за його романтичні стосунки з Сун-І. Під час суду домробітниці і няні відзначили, що Аллен був хорошим батьком і звинувачення Ферроу проти нього "не відповідають дійсності". Одна з працівниць зізналася на суді, що Міа тиснула на неї, щоб вона підтримала її звинувачення, а психотерапевтка Ненсі Шульц, яка працювала з Ділан, сказала, що дівчинка "жила в своєму власному світі фантазій".

Вуді Аллен залишає суд Мангеттена, Нью-Йорк, 10 червня 1993 року / Associated Press

Далі випливали досить цікаві нюанси судової справи, адже один з адвокатів Аллена стверджував, що адвокати Ферроу пропонували зняти звинувачення, якщо він погодиться заплатити близько 7 мільйонів доларів Мії. Також запис, на якому Ділан нібито розповідає про вчинок батька, був названий "некоректним", адже зняла його мати, а не спеціаліст. А ось команда Єльського університету Нью-Гейвена висунула дві гіпотези: "По-перше, це були твердження, зроблені емоційно неврівноваженою дитиною, а потім закріпилися в її свідомості. А інша гіпотеза полягала в тому, що вона перебувала під впливом матері. Ми не дійшли однозначного висновку. Ми думаємо, що, ймовірно, це була комбінація".

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У червні 1993 року суддя Елліотт Вілкі відхилив клопотання Аллена щодо повної опіки над трьома дітьми, а також відхилив звинувачення в сексуальному насильстві.

Перший публічний коментар Ділан у цій справі був даний в інтерв'ю з Морін Орт для журналу Vanity Fair 2013 року. Цього ж року на захист батька став Мозес, публічно заявивши, що "Міа вчила своїх дітей вірити історіям, які вона складала про Аллена".

У лютому 2014 року Ділан публічно відновила свої заяви про сексуальне насильство проти Вуді Аллена у відкритому листі, опублікованому другом Ферроу в New York Times.

"Все сталося на маленькому горищі заміського будинку 1992 року. Він наказав мені лягти на живіт і повозитися з іграшковим потягом. У цей момент почав зовсім не по-батьківськи доторкатися до причинних місць", — заявила 32-річна Ділан.

Свої звинувачення дівчина відновлювала ще безліч разів і публікувалася в різних популярних виданнях, також вона неодноразово з'являлася на різних ток-шоу, де розповідала свою історію.

На її захист, окрім інших братів і сестер, став і єдиний біологічний син Вуді Ронон — досить відомий журналіст і юрист, який отримав Пулітцерівську премію

"Я вірю своїй сестрі. Це завжди було правдою, коли брат довіряв їй і навіть у 5 років був стурбований дивною поведінкою нашого батька навколо неї: залазив до її ліжка посеред ночі, змушував її смоктати його великий палець — поведінка, яка спонукала його почати терапію, зосереджену на його неналежній поведінці з дітьми ще до звинувачень".

Акторка Міа Ферроу та її син від Вуді Аллена Ронан Ферроу / Associated Press

Сексуальні звинувачення дуже позначилися на кар'єрі режисера. Багато акторів відмовилися з ним працювати, а кінотеатри і стримінгові сервіси показувати його фільми. 2017 року Ділан знову нагадала про себе, коли розпочався рух #MeToo, а хмизу у вогонь підкинула колишня модель Бебі Крістіна Енгельгардт, розповівши, що від 1976 до 1980 була коханкою Вуді Аллена. Їй тоді було 16 років, але обидва чудово розуміли ситуацію і вона ні про що не шкодує.

Акторка Міа Ферроу та її дочка Ділан Ферроу / Associated Press

Також про скандал громадськості не дозволив забути і документальний серіал "Аллен проти Ферроу" 2021 року, після якого Голлівуд і світ знову налаштувався проти режисера. Але в серіалі показаний лише один бік конфлікту, адже Вуді згоди на інтерв'ю для цього проєкту не дав і в ньому не з'явився, хоча в шоу увійшли уривки з аудіокнижки його мемуарів 2020 року.

Схоже, що ця історія так і залишиться ніколи не розгаданою.

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