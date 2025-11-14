Секс-скандал, який зруйнував життя Сари Фергюсон: з ким вона зрадила британського принца

Сара Фергюсон / © Getty Images

23 липня 1986 року Сара Фергюсон вийшла заміж за принца Ендрю у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На початку шлюб був щасливим, але зруйнувався через різні реалії життя, з якими вони зіштовхнулися потім. Зокрема, Сара зізнавалася, що впродовж перших п’яти років їхнього шлюбу пара бачила одне одного 40 днів на рік, оскільки обов’язки Ендрю, як морського офіцера, вимагали від нього залишатися далеко від дому впродовж тривалого часу. Сара відчувала себе дуже самотньою.

«Моя історія була в тому, що я виходила заміж за свого чоловіка, який, випадково, був принцом і офіцером флоту. Але отримала я не чоловіка — я отримала палац і не отримала його. За весь час нашого шлюбу я бачила його 40 днів на рік», — розповіла вона 2010 року американському телеведучому Ерні Манузу.

Сара Фергюсон і принц Ендрю в день оголошення про заручини / © Associated Press

Саме в період таких розлук Сара зблизилася з техаським мультимільйонером Стівом Ваєттом. За твердженням письменника Девіда Лі, яке він написав у своїй книжці «Герцогиня Йоркська: без цензури», Сара і Стів познайомилися 1989 року на Британському оперному фестивалі в Г’юстонській Гранд-опера, коли вона була вагітна другою дитиною.

Сара Фергюсон за лаштунками після мюзиклу в Г’юстонській Гранд-опера, 4 листопада 1989 року / © Associated Press

Начеб-то у них зав’язався бурхливий роман. Сара була закохана і мріяла жити зі своїм американським коханим і навіть познайомила його зі своєю донькою принцесою Беатріс у січні 1992 року. Фотографії пари зроблені папараці потрапили до ЗМІ і спричинили фурор у пресі, і їх довго обговорювали, а потім у березні того ж 1992 року Сара і принц Ендрю оголосили про своє розставання.

Сара Фергюсон у супроводі свого батька Рональда Фергюсона, прибула в лондонський аеропорт Гітроу, 16 січня 1992 року. Фото зроблено після появи в пресі інформації про роман Сари зі Стівом Ваєттом / © Associated Press

Але її коханню зі Стівом теж не судилося завершиться щасливо. Він заручився з жінкою на ім’я Кейт Магенніс, і дізнавшись про це, Сара, як кажуть, зізналася подрузі: «Я не можу бути з коханою людиною, бо він одружується. Що зі мною? Чому він не одружився зі мною?».

Стів Ваєтт і Кейт Магенніс 1999 року, Сара запросила пару на свій день народження / © Getty Images

У серпні того ж року стався ще один скандал, через який усі знову згадали прізвище Ваєтт. Під час відпочинку у Франції Сару сфотографували з близьким другом Стіва — американцем Джоном Браяном. На знімках, зроблених папараці, Фергюсон засмагала топлес і ніжилася на шезлонгу, а Джон Браян спочатку цілував її ноги, а потім і губи. Світлини розійшлися всіма світовими ЗМІ та значно зіпсували репутацію жінки. Світлини з’явилися в пресі, коли Сара гостювала в Балморалі, і Віндзори побачили їх в ранкових газетах. Стосунки з родичами чоловіка, особливо з принцом Філіпом, були зіпсовані назавжди. Також вона зіткнулася з публічними глузуваннями і образами.

З Ендрю Сара розлучилася офіційно аж 1996 року, проте скандали в житті жінки на цьому не закінчилися.