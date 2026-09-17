ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
3 хв

Селена Гомес розповіла, чому не хоче мати молодший вигляд і що лежить у її косметичці

Селена Гомес зізналася, що зовсім не боїться старіти та не прагне назавжди залишатися тією дівчиною з 2016-го. Сьогодні її головний б’юті-маніфест — природність, прийняття себе та турбота про ментальне здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Селена Гомес

Селена Гомес / © Associated Press

У новій історії видання People 34-річна Селена Гомес розповіла про те, чому дорослішання приносить їй задоволення, а не тривогу. Засновниця Rare Beauty стала першою лауреаткою Beauty Impact Award — нагороди за внесок у сферу ментального здоров’я.

«Дорослішати так весело. Я зовсім цього не боюся. Мені подобається ставати старшою», — зізнається Гомес. Вона не заперечує очевидного, що з віком зовнішність змінюється, шкіра втрачає пружність, а риси обличчя стають іншими. Але для Селени це природна частина життя. На її думку, вік багато у чому — лише цифра, а найважливіше те, що ви живете.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Особливо промовисто це звучить на тлі постійної ностальгії соцмереж за Селеною з 2016 року. Її образи того періоду, з виразним макіяжем очей та драматичним smoky eyes, регулярно повертаються у стрічки. Втім, Гомес не збирається «заморожувати» себе у минулому.

«Люди ніби хочуть залишити мене у тому періоді назавжди», — жартує вона. За словами Селени, 2016-й був дуже насиченим і непростим етапом її життя, тож тоді яскравий smoky eyes був одним зі способів відповідати настрою часу. «Я намагалася бути крутою» — згадує вона.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

Сьогодні її б’юті-підхід значно спокійніший. Селена не відмовилася від улюбленого макіяжу очей, але тепер він має інший вигляд. У її щоденному наборі — праймер, тональний засіб, гель для брів, рум’яна, туш і олія для губ.

Та головна зміна — не в косметичці, а саме у ставленні до краси. Гомес визнає, що не всім подобається природний макіяж, проте саме натуральна краса сьогодні є важливою частиною її особистої філософії.

Селена Гомес / © Associated Press

Селена Гомес / © Associated Press

«Люди завжди хочуть, щоб я мала такий вигляд, як раніше. Проте цього просто не станеться», — говорить вона.

Селена більше не бачить у цьому жодної проблеми. Навпаки, коли вона дивиться на свою 13-річну сестру Грейсі, то шкодує лише про одне, що у юності не мала стільки ж упевненості у собі. Гомес називає сестру «набагато крутішою» за себе та захоплюється тим, як легко дівчинка пробує нове і водночас розуміє, що їй не потрібно нічого доводити за допомогою зовнішності.

Для Селени краса давно вийшла за межі макіяжу. У 2020 році вона запустила Rare Beauty та оголосила, що 1% продажів бренду спрямовуватиметься до Rare Impact Fund — на підтримку організацій, які працюють у сфері ментального здоров’я молоді. «Моя головна мета завжди була у тому, щоб створити спільноту для людей, які справді відчувають себе побаченими, почутими та коханими» — пояснює Гомес.

Історія Селени Гомес — не стільки про те, як змінюється макіяж із віком, скільки про право не залишатися у минулому. Вона може знову зробити smoky eyes, але вже не для того, щоб повернутися у 2016-й. Її сьогоднішня краса — природність, дорослішання та прийняття змін як частини життя.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie