Селена Гомес розповіла, чому не хоче мати молодший вигляд і що лежить у її косметичці

Селена Гомес / © Associated Press

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У новій історії видання People 34-річна Селена Гомес розповіла про те, чому дорослішання приносить їй задоволення, а не тривогу. Засновниця Rare Beauty стала першою лауреаткою Beauty Impact Award — нагороди за внесок у сферу ментального здоров’я.

«Дорослішати так весело. Я зовсім цього не боюся. Мені подобається ставати старшою», — зізнається Гомес. Вона не заперечує очевидного, що з віком зовнішність змінюється, шкіра втрачає пружність, а риси обличчя стають іншими. Але для Селени це природна частина життя. На її думку, вік багато у чому — лише цифра, а найважливіше те, що ви живете.

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Селена Гомес / © Associated Press

Особливо промовисто це звучить на тлі постійної ностальгії соцмереж за Селеною з 2016 року. Її образи того періоду, з виразним макіяжем очей та драматичним smoky eyes, регулярно повертаються у стрічки. Втім, Гомес не збирається «заморожувати» себе у минулому.

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«Люди ніби хочуть залишити мене у тому періоді назавжди», — жартує вона. За словами Селени, 2016-й був дуже насиченим і непростим етапом її життя, тож тоді яскравий smoky eyes був одним зі способів відповідати настрою часу. «Я намагалася бути крутою» — згадує вона.

Селена Гомес / © Associated Press

Сьогодні її б’юті-підхід значно спокійніший. Селена не відмовилася від улюбленого макіяжу очей, але тепер він має інший вигляд. У її щоденному наборі — праймер, тональний засіб, гель для брів, рум’яна, туш і олія для губ.

Та головна зміна — не в косметичці, а саме у ставленні до краси. Гомес визнає, що не всім подобається природний макіяж, проте саме натуральна краса сьогодні є важливою частиною її особистої філософії.

Селена Гомес / © Associated Press

«Люди завжди хочуть, щоб я мала такий вигляд, як раніше. Проте цього просто не станеться», — говорить вона.

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Селена більше не бачить у цьому жодної проблеми. Навпаки, коли вона дивиться на свою 13-річну сестру Грейсі, то шкодує лише про одне, що у юності не мала стільки ж упевненості у собі. Гомес називає сестру «набагато крутішою» за себе та захоплюється тим, як легко дівчинка пробує нове і водночас розуміє, що їй не потрібно нічого доводити за допомогою зовнішності.

Для Селени краса давно вийшла за межі макіяжу. У 2020 році вона запустила Rare Beauty та оголосила, що 1% продажів бренду спрямовуватиметься до Rare Impact Fund — на підтримку організацій, які працюють у сфері ментального здоров’я молоді. «Моя головна мета завжди була у тому, щоб створити спільноту для людей, які справді відчувають себе побаченими, почутими та коханими» — пояснює Гомес.

Історія Селени Гомес — не стільки про те, як змінюється макіяж із віком, скільки про право не залишатися у минулому. Вона може знову зробити smoky eyes, але вже не для того, щоб повернутися у 2016-й. Її сьогоднішня краса — природність, дорослішання та прийняття змін як частини життя.

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