Селін Діон розповіла про тренування, які допомагають їй відновлюватися

Селін Діон / © Associated Press

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Для Селін Діон шлях назад на сцену — це не просто репетиції пісень. У 2022 році співачці діагностували надзвичайно рідкісний неврологічний розлад — синдром ригідної людини. Він може спричиняти болісні м’язові спазми та сильну скутість, через яку рухи стають надзвичайно складними, про це розповіло видання Hello!.

Попри це, Селін не відмовляється від планів знову виступати. Вона розповідала, що тричі на тиждень займається пілатесом по 90 хв, а ще двічі на тиждень практикує балет. За її словами, тривала нерухомість може провокувати «застигання» м’язів, тому для неї важливо залишатися активною.

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Чому пілатес

Селін Діон / © Associated Press

Вибір Селін цілком логічний, ця практика може бути особливо корисною під час відновлення після травм і за деяких неврологічних станів. Головна перевага — контрольовані рухи з низьким навантаженням. Пілатес допомагає поступово зміцнювати м’язи кора та стабілізатори, покращувати координацію та рухові патерни без зайвого стресу для суглобів.

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Коли тіло погано переносить різкі чи непередбачувані рухи, пілатес дозволяє працювати повільно, усвідомлено та у ритмі дихання. Для Селін це особливо важливо, бо після періодів, коли хвороба буквально обмежувала її рухливість, повернення до фізичної активності має бути поступовим.

Кількість тренувань

Селін Діон / © Associated Press

Універсальної формули немає. Проте більшість людей починають помічати відчутні зміни у силі після двох-трьох занять на тиждень. Поєднання вправ на килимку з тренуваннями на спеціальному обладнанні, зокрема реформері, може давати ще більше можливостей для роботи з тілом.

Водночас памʼятайте, що регулярність важливіша за інтенсивність. Постійна практика допомагає поступово формувати безпечні та ефективні рухові звички, тоді як надмірні навантаження можуть лише завадити відновленню.

Для Селін цей принцип особливо актуальний. Її тренування — частина індивідуального шляху, а не універсальний рецепт для всіх. Повільно та стабільно — найкращий шлях.

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Пілатес працює не лише з м’язами. Контроль дихання, концентрація та плавність рухів допомагають створити відчуття безпеки у власному тілі, зменшити зайву напругу та поступово повернути впевненість у рухах.

Повернення Селін Діон на сцену — це історія не про швидкість, а про послідовність. Її режим із пілатесом і балетом демонструє простий принцип: тілу потрібен час, щоб знову навчитися впенено рухатися.

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