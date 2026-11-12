Сем Тейлор-Джонсон відповіла на критику її шлюбу з актором Аароном Тейлором-Джонсоном, який на 23 роки молодший

Сем Тейлор-Джонсон і Аарон Тейлор-Джонсон / © Associated Press

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Коли у 2008 році 41-річна режисерка Сем Тейлор-Джонсон познайомилася з 18-річним актором Аароном Джонсоном на кастингу фільму «Стати Джоном Ленноном», навряд чи хтось міг передбачити, що ця зустріч переросте в історію кохання тривалістю майже два десятиліття. Сьогодні їм 59 і 36 років, вони виховують чотирьох доньок і, попри постійну увагу до різниці у віці, продовжують будувати спільне життя, про це розповіло видання Hello!.

Сем згадує, як оточення сприймало їхні стосунки на початку роману. За її словами, багато хто був переконаний, що цей союз приречений.

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«Усі спочатку казали, «Це жахлива ідея, нічого не вийде», а потім минає 15 років, ви виховуєте 4 дітей і думаєте, «Справді?»» — з іронією зауважує режисерка.

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Сам Аарон також неодноразово відповідав на запитання про 23-річну різницю у віці та пояснював, що не розуміє суспільної одержимості певними віковими рамками.

«Те, що більшість людей робили у свої двадцять, я робив, коли мені було 13. Чому хтось вирішує, з якою швидкістю потрібно проживати життя, для мене це дивно» — зазначав він.

Весілля та спільне прізвище

У 2009 році закохані одружилися у каплиці маєтку Babington House у графстві Сомерсет. Серед гостей були рідні та близькі друзі пари, зокрема Елтон Джон і Девід Ферніш. Музикант навіть привітав молодят музичним виступом.

Окремою деталлю їхньої історії стало рішення об’єднати прізвища, замість Джонсон і Тейлор-Вуд подружжя взяло спільне Тейлор-Джонсон. Аарон пояснював, що для нього було важливо, щоб зміна прізвища не стала традиційним одностороннім жестом із боку жінки.

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«Я просто не розумію, чому жінки повинні брати прізвище чоловіка. Я хотів бути частиною її, так само як вона хотіла бути частиною мене» — розповідав актор.

Сьогодні пара виховує двох спільних доньок — Вайлду та Ромі. Ще двох доньок, Анджеліку та Джессі, Сем має від попереднього шлюбу.

У червні 2022 року, через десять років після весілля, Сем і Аарон вирішили знову обмінятися шлюбними обітницями. Цього разу вже в оточенні найрідніших людей, вони відзначили важливу дату своєї сімейної історії.

Історія Сем та Аарона — нагадування про те, наскільки непередбачуваними можуть бути стосунки та як мало їхню справжню цінність визначають чужі очікування. Колись їхній шлюб називали невдалою ідеєю, проте майже 17 років разом, 4 доньок і повторне весілля свідчать, що пара продовжує писати власний сценарій кохання, не надто зважаючи на коментарі оточення.

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