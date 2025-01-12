Семюель Чатто: що відомо про онука принцеси Маргарет

Семюель Чатто – старший син Сари (єдиної доньки принцеси Маргарет) та Деніела Чатто. Наприкінці минулого року хлопець спровокував чутки про своє весілля 2025 року, і ми вирішили розповісти вам більше про племінника покійної королеви Єлизавети II.

Хто такий Семюель Чатто

Він народився 28 липня 1996 року в лікарні Портленда і став першою дитиною леді Сари Чатто та першим онуком для принцеси Маргарет. Має молодшого брата Артура. Хлопці обрали для себе абсолютно різні життєві шляхи. Семюель став скульптором, а його молодший брат – офіцером Королівської морської піхоти.

Семюель Чатто / Фото: instagram.com/samchatto

Навчався Семюель в Ітонському коледжі та Единбурзькому університеті, який закінчив 2018 року зі ступенем магістра з історії мистецтв.

Він також закінчив Королівську школу малювання, тобто пішов стопами своєї матері Сари, яка є британською художницею. Художником став і його батько Деніел, а дід Сема – лорд Сноудон – був відомим фотографом і зробив безліч портретів для королівської сім'ї.

Коло його інтересів

Відомо, що Семюель цікавиться ідеєю трансформації через процес як у кераміці, так і в гравюрі. 2019 року він вступив до Королівської школи малювання. Предмети його робіт і матеріали, які він використовує для цього, демонструють його глибокий зв'язок з навколишнім ландшафтом.

Семюель Чатто / Фото: Getty Images

Після закінчення навчання Семюель став керамістом і скульптором. Зараз він живе в Західному Сассексі, в його будинку є творча майстерня, в якій хлопець і творить свої роботи. Він веде сторінку в Instagram, що не заборонено королівськими правилами, оскільки Сем дуже далекий від престолу і часто публікує фотографії своїх робіт у блогу.

Життя в королівській родині

Семюель Чатто часто з'являється із британською королівською родиною на важливих заходах. Він був присутній на державному похороні королеви Єлизавети II та коронації короля Чарльза III і королеви Камілли. Також хлопець регулярно відвідує різдвяну службу в Сандрінгемі, оскільки його родина – леді Сара та Деніел Чатто – часті гості короля в його приватному маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Особисте життя Семюеля

У грудні 2024 року Семюель Чатто запросив на Різдво до Сандрінгема свою дівчину Елеонору Ексерджян. Вона приєдналася до хлопця на різдвяній прогулянці та привернула увагу фотографів. Відтоді в західній пресі почали точитися розмови про майбутні заручини пари 2025 року, а, можливо, йдеться і про чергове королівське весілля.

Елеонора Ексерджян і Семюель Чатто / Фото: Getty Images

Відомо, що Сем та Елеонора зустрічаються від 2021 року, і дівчина вперше була запрошена на такий сімейний королівський захід. Звідси й чутки про майбутні заручини, адже до неї на прогулянку до Сандрінгема на Різдво запрошували лише одружені пари. Виняток королева Єлизавела II зробила лише для Меган Маркл 2017 року після оголошення про її заручини з принцом Гаррі. Хоча, можливо, король Чарльз просто спокійніше ставиться до цієї традиції.

Хто така Елеонора Ексерджян

Відомо, що її батько Девід Ексерджян – мистецтвознавець, професор історії мистецтва та кіно в Лестерському університеті, він спеціалізується на мистецтві італійського відродження. А її мати Сьюзан Мур також мистецтвознавиця. Дівчині 28 років, вони з Семюелем однолітки. Вона працює художницею та кінорежисеркою. Багато її робіт присвячені діаспорі у країнах Західної Азії.

Елеонора Ексерджян і Семюель Чатто / Фото: Getty Images

Чи побачимо ми весілля цієї молодої пари 2025 року, покаже час, а поки що продовжуємо стежити за розвитком їхніх стосунків.

Семюель Чатто на різдвяній службі в Сандрінгемі 2024 року / Фото: Getty Images

Читайте також: