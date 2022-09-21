Серіал "Моя улюблена Страшко" покажуть на ТЕТ

Глядачі проживуть складнощі та радощі разом з соромʼязливою Настею, яка своєю наполегливістю та вірою в себе прокладатиме шлях до омріяного життя, у серіалі «Моя улюблена Страшко» на телеканалі ТЕТ.

З 26 вересня о 19:00 телеканал ТЕТ показуватиме серіал «Моя улюблена Страшко», який полюбився у всьому світі. Серіал є українською адаптацією колумбійської теленовели Yo soy Betty, la fea.

Головна героїня Настя влаштувалася на роботу асистентом директора великої косметичної компанії. У новому для себе світі вона намагається побороти свою соромʼязливість та досягнути успіху. Розум, працьовитість та старанність Насті допоможуть їй повірити в себе та чи впорається героїня з усіма випробуваннями нового місця, та чи побачить бос у Насті щось більше, ніж просто соромʼязливу помічницю — дивіться у серіалі на ТЕТ.

Yo soy Betty la fea був включений у Книгу рекордів Гіннеса у 2010 році як найуспішніша теленовела в історії, яка транслювалася в більш ніж 180 країнах, дублювалася на 25 мовах і була адаптована в понад 20 країнах світу. Український серіал уже сильно полюбився нашим глядачам, та ми отримали незліченну кількість запитів на нього у соціальних мережах — ТЕТ завжди хоче дарувати усмішки та підтримувати українців, тому на всі прохання відповідаємо серіалом «Моя улюблена Страшко» в ефірі!

У головних ролях серіалу Ірина Поплавська, Олександр Соколов, Юрій Висоцький, Галина Корнєєва, Артур Логай.

Нагадуємо, що телеканали ТЕТ і 1+1 обʼєднують програмні сили: відтепер глядачі зможуть дивитися найбільші шоу країни та найулюбленіші серіали на одному майданчику.

Не пропустіть культову історію — дивіться серіал «Моя улюблена Страшко» з 26 вересня з понеділка по четвер о 19:00.

Світло завжди перемагає морок!

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