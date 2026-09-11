Сестра норвезького короля та перша леді країни: що відомо про принцесу Астрід і якою вона була

Принцеса Астрід / © Getty Images

Реклама

Принцеса Астрід народилася 12 лютого 1932 року в родині короля Олава V та кронпринцеси Марти. Як повідомляє королівський сайт, на момент її народження маєток Скаугум ремонтували після пожежі 1930 року, тому принцеса з’явилася на світ у Солбаккені, в районі Скойен в Осло. На позачерговому засіданні Державної ради король Гокон VII оголосив, що новонароджену принцесу назвуть Астрід Мауд Інгеборг. Її назвали на честь тітки — королеви Астрід Бельгійської, а також двох бабусь — королеви Мауд і принцеси Інгеборг.

Дитинство

У 1934 році кронпринцова родина змогла повернутися до Скаугуму. Там принцеса Астрід зростала в сільській атмосфері разом зі старшою сестрою, принцесою Рагнхільд, і молодшим братом, принцом Гаральдом.

Реклама

Портрет королівської родини Норвегії / © Getty Images

Принцесі Астрід було дев’ять років, коли 9 квітня 1940 року Німеччина вторглася до Норвегії. Королівська родина та уряд потягом вирушили на північ, щоб не потрапити під арешт окупаційної влади. Тієї ж ночі кронпринцеса Марта разом із дітьми перетнула кордон зі Швецією, а 12 серпня вони вирушили до США на запрошення президента Франкліна Д. Рузвельта.

Реклама

Наступні п’ять років принцеса Астрід жила разом із матір’ю та братом і сестрою в маєтку Пукс-Гілл неподалік Вашингтона. 7 червня 1945 року родина нарешті змогла повернутися до Норвегії.

Освіта

Початкову освіту принцеса Астрід здобувала вдома, у Скаугумі, а після повернення до Норвегії після війни вступила до жіночої школи Ніссена. 1950 року вона склала випускні іспити, після чого протягом двох років вивчала економіку та політичну історію в Оксфорді.

Портрет принцеси Астрід, зроблений близько 1950 року в Осло, Норвегія / © Getty Images

Згодом принцеса Астрід опановувала швейну справу в школі Мерти, а також кулінарію в кулінарній школі Лоллі Рестад. Вона також цікавилася декоративно-ужитковим мистецтвом і навчалася в керамічній майстерні Гальвора Сандьо в районі Роа.

Перша леді

Після смерті матері кронпринцеси Марти 1954 року 22-річна принцеса Астрід стала першою леді Норвегії. Вона виконувала цю роль до 1968 року, поки її не змінила кронпринцеса Соня — дружина брата.

Реклама

Портрет норвезької принцеси Астрід у Скаугуні, 2 травня 1956 року, Осло, Норвегія / © Getty Images

Однак Астрід продовжувала представляти королівську родину до самої смерті.

Королева Великої Британії Єлизавета II (у центрі), а поруч із нею — принцеса Астрід та принцеса Рагнхільд (ліворуч) / © Associated Press

Родина

1961 року принцеса Астрід вийшла заміж в церкві Аскера з Йоганом Мартіном Фернером. Король Олав постановив, що після одруження її титул звучатиме як «принцеса Астрід, пані Фернер».

Принцеса Астрід зі своїм батьком, королем Олафом V, 14 січня 1961 року, Осло, Норвегія / © Getty Images

У подружжя народилося п’ятеро дітей: Катрін Фернер Йогансен (1962), Бенедікте Фернер (1963), Александер Фернер (1965), Елізабет Фернер (1969) та Карл-Крістіан Фернер (1972).

Велика любов до спорту і тварин

Принцеса Астрід палко цікавилася спортом і завжди із задоволенням відвідувала спортивні змагання — як офіційно, так і приватно. Вона була постійною гостею лижного центру.

Реклама

Принцеса Астрід та її коханий. Знімок було зроблено під час регати / © Getty Images

Також Астрід рідко можна було побачити без її собак. Собаки супроводжували її протягом усього життя — першого чотирилапого друга вона отримала від батьків на своє друге день народження. Вілму принцеса взяла з центру для тварин, де шукали нових господарів. Її попередній собака Тарзан також був узятий із притулку.

«Якщо собаці погано там, де вона живе, чудово мати можливість подарувати їй хороше життя», — сказала принцеса Астрід.

Принцеса Астрід на балконі Королівського палацу в Осло під час святкування Національного дня Норвегії, 2006 рік / © Getty Images

Новини партнерів