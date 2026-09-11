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Сестра норвезького короля та перша леді країни: що відомо про принцесу Астрід і якою вона була
Норвезька королівська родина зазнала чергової великої втрати і це сталося лише через кілька днів після останнього прощання з королем Гаральдом V. Його старша сестра, принцеса Астрід, померла у віці 94 років. Вона востаннє з’явилася на публіці в середу на похороні брата в Осло.
Принцеса Астрід народилася 12 лютого 1932 року в родині короля Олава V та кронпринцеси Марти. Як повідомляє королівський сайт, на момент її народження маєток Скаугум ремонтували після пожежі 1930 року, тому принцеса з’явилася на світ у Солбаккені, в районі Скойен в Осло. На позачерговому засіданні Державної ради король Гокон VII оголосив, що новонароджену принцесу назвуть Астрід Мауд Інгеборг. Її назвали на честь тітки — королеви Астрід Бельгійської, а також двох бабусь — королеви Мауд і принцеси Інгеборг.
Дитинство
У 1934 році кронпринцова родина змогла повернутися до Скаугуму. Там принцеса Астрід зростала в сільській атмосфері разом зі старшою сестрою, принцесою Рагнхільд, і молодшим братом, принцом Гаральдом.
Принцесі Астрід було дев’ять років, коли 9 квітня 1940 року Німеччина вторглася до Норвегії. Королівська родина та уряд потягом вирушили на північ, щоб не потрапити під арешт окупаційної влади. Тієї ж ночі кронпринцеса Марта разом із дітьми перетнула кордон зі Швецією, а 12 серпня вони вирушили до США на запрошення президента Франкліна Д. Рузвельта.
Наступні п’ять років принцеса Астрід жила разом із матір’ю та братом і сестрою в маєтку Пукс-Гілл неподалік Вашингтона. 7 червня 1945 року родина нарешті змогла повернутися до Норвегії.
Освіта
Початкову освіту принцеса Астрід здобувала вдома, у Скаугумі, а після повернення до Норвегії після війни вступила до жіночої школи Ніссена. 1950 року вона склала випускні іспити, після чого протягом двох років вивчала економіку та політичну історію в Оксфорді.
Згодом принцеса Астрід опановувала швейну справу в школі Мерти, а також кулінарію в кулінарній школі Лоллі Рестад. Вона також цікавилася декоративно-ужитковим мистецтвом і навчалася в керамічній майстерні Гальвора Сандьо в районі Роа.
Перша леді
Після смерті матері кронпринцеси Марти 1954 року 22-річна принцеса Астрід стала першою леді Норвегії. Вона виконувала цю роль до 1968 року, поки її не змінила кронпринцеса Соня — дружина брата.
Однак Астрід продовжувала представляти королівську родину до самої смерті.
Родина
1961 року принцеса Астрід вийшла заміж в церкві Аскера з Йоганом Мартіном Фернером. Король Олав постановив, що після одруження її титул звучатиме як «принцеса Астрід, пані Фернер».
У подружжя народилося п’ятеро дітей: Катрін Фернер Йогансен (1962), Бенедікте Фернер (1963), Александер Фернер (1965), Елізабет Фернер (1969) та Карл-Крістіан Фернер (1972).
Велика любов до спорту і тварин
Принцеса Астрід палко цікавилася спортом і завжди із задоволенням відвідувала спортивні змагання — як офіційно, так і приватно. Вона була постійною гостею лижного центру.
Також Астрід рідко можна було побачити без її собак. Собаки супроводжували її протягом усього життя — першого чотирилапого друга вона отримала від батьків на своє друге день народження. Вілму принцеса взяла з центру для тварин, де шукали нових господарів. Її попередній собака Тарзан також був узятий із притулку.
«Якщо собаці погано там, де вона живе, чудово мати можливість подарувати їй хороше життя», — сказала принцеса Астрід.