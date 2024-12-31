Сестри-близнючки Олсен: куди вони зникли з Голлівуду і який зараз мають вигляд

Сестри Олсен – Мері-Кейт та Ешлі – діти-акторки, які були неймовірно популярними у 90-х та 2000-х.

Вони народилися в Шерман-Оукс, передмісті Лос-Анджелеса в сім'ї Девіда Олсена, іпотечного банкіра, і менеджерки Джарнетт Фуллер. Батьки з дитинства почали займатися кар'єрою дочок, тому Мері-Кейт та Ешлі багато знімалися в рекламі, сімейних та підліткових комедіях, активно відвідували різноманітні заходи та прем'єри.

Мері-Кейт та Ешлі Олсен / Фото: Associated Press

Знімалися вони з раннього дитинства, а точніше від 1987 року – з віку дев'яти місяців, а кар'єру акторок завершили 2004-го. Їхнім останнім фільмом стала картина "Миттєвості Нью-Йорка".

За цей час вони були номіновані на безліч нагород, а також отримали кілька — Young Artist Awards, Kids' Choice Awards та Daytime Emmy Awards.

Мері-Кейт та Ешлі Олсен / Фото: Associated Press

Також відтоді, як сестри стали дорослішати, громадськість почала виявляти підвищену цікавість до їхнього вибору одягу — багато хто зазначав їхній новаторський стиль, стритстайл-образи та вибір аксесуарів. Сестри активно цікавилися модою. Найчастіше вони носили окуляри, великі сумки, одяг вільного крою. Також обидві часто обирали чорний колір і робили мікс дорогого брендового одягу з недорогим повсякденним.

Мері-Кейт та Ешлі Олсен / Фото: Associated Press

Все це призвело до того, що вони почали пробувати себе як дизайнерки. Мері-Кейт та Ешлі випускали колекції футболок, парфумерії, а потім створили бренд одягу високого класу The Row, який дістав назву на честь лондонської вулиці Savile Row, де розташовано безліч модних магазинів.

Мері-Кейт та Ешлі Олсен / Фото: Associated Press

Щодо особистого життя, то сестри дуже потайливі. Вони не показують своїх дітей, рідко з'являються на публіці або відвідують прем'єри.

Сестри Олсен / Фото: Associated Press

28 грудня 2022 року Ешлі таємно вийшла заміж за художника Луї Ейснера, з яким вона була у стосунках від 2017 року. 2022 року у пари народився син Отто.

Ешлі Олсен / Фото: Getty Images

Мері-Кейт від 27 листопада 2015 року до 2021 року була одружена з банкіром Олів'є Саркозі — братом колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, з яким вона зустрічалася 3 роки до їхнього весілля.

Фото: Getty Images

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