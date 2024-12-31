Сестри-близнючки Олсен: куди вони зникли з Голлівуду і який зараз мають вигляд

Сестри Олсен – Мері-Кейт та Ешлі – діти-акторки, які були неймовірно популярними у 90-х та 2000-х.
Вони народилися в Шерман-Оукс, передмісті Лос-Анджелеса в сім'ї Девіда Олсена, іпотечного банкіра, і менеджерки Джарнетт Фуллер. Батьки з дитинства почали займатися кар'єрою дочок, тому Мері-Кейт та Ешлі багато знімалися в рекламі, сімейних та підліткових комедіях, активно відвідували різноманітні заходи та прем'єри.
Знімалися вони з раннього дитинства, а точніше від 1987 року – з віку дев'яти місяців, а кар'єру акторок завершили 2004-го. Їхнім останнім фільмом стала картина "Миттєвості Нью-Йорка".
За цей час вони були номіновані на безліч нагород, а також отримали кілька — Young Artist Awards, Kids' Choice Awards та Daytime Emmy Awards.
Також відтоді, як сестри стали дорослішати, громадськість почала виявляти підвищену цікавість до їхнього вибору одягу — багато хто зазначав їхній новаторський стиль, стритстайл-образи та вибір аксесуарів. Сестри активно цікавилися модою. Найчастіше вони носили окуляри, великі сумки, одяг вільного крою. Також обидві часто обирали чорний колір і робили мікс дорогого брендового одягу з недорогим повсякденним.
Все це призвело до того, що вони почали пробувати себе як дизайнерки. Мері-Кейт та Ешлі випускали колекції футболок, парфумерії, а потім створили бренд одягу високого класу The Row, який дістав назву на честь лондонської вулиці Savile Row, де розташовано безліч модних магазинів.
Щодо особистого життя, то сестри дуже потайливі. Вони не показують своїх дітей, рідко з'являються на публіці або відвідують прем'єри.
28 грудня 2022 року Ешлі таємно вийшла заміж за художника Луї Ейснера, з яким вона була у стосунках від 2017 року. 2022 року у пари народився син Отто.
Мері-Кейт від 27 листопада 2015 року до 2021 року була одружена з банкіром Олів'є Саркозі — братом колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, з яким вона зустрічалася 3 роки до їхнього весілля.
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