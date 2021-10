Shape of My Heart: про що насправді головний хіт Стінга

Shape of My Heart: про що насправді головний хіт Стінга

Це сумна лірична пісня з глибоким змістом, яка стала одним із хітів свого творця. Напередодні Дня святого Валентина ми вирішили розвіяти міф про неї.

Shape of My Heart — одна з найвідоміших пісень британського музиканта Стінга, яка ось уже протягом 28 років є головним хітом всіх весіль, а також романтичних побачень і любовних зізнань на радіо. Але ми сьогодні вас трохи розчаруємо, адже ця пісня зовсім не про кохання.

Написав Стінг свій хіт на початку 90-х для альбому Ten Summoner's Tales, що вийшов у серпні 1993 року. Пісня була створена в співавторстві з гітаристом Домініком Міллером, який зіграв у ній на іспанській акустичній гітарі. На губній гармоніці в пісні зіграв Ларрі Адлер.

Багато шанувальників вважають, що Shape of My Heart про кохання, посилаючись на ніжну й романтичну мелодію композиції, але це помилка, адже насправді вона про людину, єдина пристрасть якої — карткова гра. Але мета героя не перемога. Гра для нього медитація, в якій він намагається пізнати логіку удачі та ймовірності результату, якими керує не гравець, а карти.

"Я хотів написати про карткового гравця, який грає не заради перемоги, а щоб спробувати з'ясувати якусь містичну логіку в удачі або випадковості, якийсь науковий, майже релігійний закон. Тож цей хлопець філософ, він грає не з поваги і не за гроші, він просто намагається зрозуміти закони удачі й долі", — розповів якось Стінг про сенс свого хіта.

Також читайте Головна пісня Девіда Бові: про що космічна балада Space Oddity та як її створили

Також музикант додав, що в коханні у героя його пісні теж не все добре, адже він не вміє висловлювати свої емоції і через гру в азартні ігри втрачає стосунки.

"Він гравець у покер, тому йому нелегко висловити свої емоції і насправді він нічого не виражає, у нього є лише одна маска, і вона ніколи не змінюється. Це добре для гравця в покер, але жахливо для коханця. Якщо у жінки відносини з таким хлопцем — вона втрачена. Тому я спробував створити невелику історію, в якій хлопець грає в азартні ігри і водночас руйнує стосунки ".

Карти також приховують у тексті пісні сакральний сенс і практично кожен рядок складається з ідіом і гри слів. Найбільший філософський підтекст автор уклав у приспів:

I know that the spades are the swords of a soldier — Я знаю, що піки — це шпаги солдатів.

I know that the clubs are weapons of war — Я знаю, що трефи — це бойова зброя.

I know that diamonds mean money for this art — Я знаю, що бубни — гроші в цьому мистецтві.

But that's not the shape of my heart — Але всe це мені не до душі (тут якраз він обіграв слово черви — hearts).

Попри те, що зараз Shape of My Heart — головний хіт Стінга, одразу після виходу пісня не завоювала такого визнання, досягнувши в англійському чарті лише 57-го місця. Але ось любителям кіно вона сподобалася. У 1993 році її вперше використали в романтичному фільмі "Три серця", а в 1994-му у фільмі французького режисера Люка Бессона "Леон", який її і прославив. Текст пісні та сумна мелодія ідеально вписалися в сюжет цієї картини.

Читайте також: Культова балада про вбивство: як створилася пісня Кайлі Міноуг і Ніка Кейва Where The Wild Roses Grow

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання